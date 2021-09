Wir befördern Sie in die Cloud

Start: 23.09.2021 14:00 Uhr

End: 23.09.2021 15:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Die Startup-Kampagne der ADN Group in Zusammenarbeit mit Microsoft lässt Gründer*innen der IT-Branche von Anfang an erfolgreich durchstarten. Vom 20. bis 24. September 2021 findet die ruhrSTARTUPWEEK (#ruhrSUW) statt. Die ADN ist mit einem Webinar zum Thema “Lösungsvertrieb und Cloudcomputing” dabei und stellt die Kampagne mit weiteren Tipps und Mehrwerten vor.

Vom 20. bis 24. September 2021 nimmt die ADN Group mit ihrer Startup-Kampagne an der ruhrSTARTUPWEEK teil. Gemeinsam werden Erfahrungswerte, Know-how und Visionen in der (digitalen) Start-up-Szene zu den Themen Gründung, Wachstum, Innovation und Digitalisierung geteilt. In dem Webinar “Lösungsvertrieb und Cloudcomputing – nicht nur was für IT-Start-ups” gewährt Stefan Fuhrer, Sales Manager Cloud Solutions bei der ADN Distribution GmbH, am 23. September von 14:00 bis 15:00 Uhr Einblick in das IT- und B2B-Geschäft und gibt Antworten darauf, wie Start-ups die richtige Zielgruppe mit einem geeigneten Lösungsvertrieb erreichen können. In dem Vortrag stellt die ADN vor, was ein moderner Lösungsvertrieb ist, was das eigentlich bedeutet und wie es Start-ups mithilfe von Cloudcomputing schaffen, die eigene Lösung nachhaltig und fortlaufend zu verbessern, sodass den Kunden stetig Mehrwerte geliefert werden können.

Das Wachstum des Cloud-Business hat im vergangenen Jahr noch einmal bedeutend an Fahrt aufgenommen. Start-ups, die mit und durch den Erfolg der IT-Branche wachsen möchten, stehen rasch vor der Frage: Welche Zielgruppe passt zu der eigenen Lösung, dem eigenen Produkt oder der eigenen Dienstleistung und wie lässt sich diese ideal ansprechen?

Genau hier helfen die Experten der ADN Group mit ihrem Programm, das Gründer*innen als Independent Software Vendors (ISV) schnell und erfolgreich in die Azure-Cloud befördert. Denn wer könnte die Cloud Native Journey junger Gründer*innen besser begleiten als die renommierte Advanced Digital Network Distribution Group (ADN), die seit 1994 Spezialistin für autorisierte Distribution von beratungsintensiven Cloud-Services, -Technologien und -Lösungen sowie langjährige zertifizierte Microsoft Gold-Partnerin ist.

Zu weiteren Informationen und zur kostenlosen Registrierung gehts hier!

ADN – Advanced Digital Network Distribution wurde 1994 gegründet und ist spezialisiert auf die autorisierte Distribution von beratungsintensiven Cloud-Services, -Technologien und -Lösungen. Als führender VAD und Serviceorganisation für Fachhandelspartner bietet die ADN Group ein breit gefächertes Herstellerspektrum: Cloud & Virtualization, Networking & Security, Storage Solutions sowie Unified Communications.

Firmenkontakt

ADN Advanced Digital Network Distribution GmbH

Stefan Fuhrer

Josef-Haumann-Straße 10

44866 Bochum

+49 2327 9912-341

stefan.fuhrer@adn.de

https://www.adn.de/de/

Pressekontakt

PR13 PR-Agentur

Dana Backert

Osdorfer Weg 68

22607 Hamburg

040 21993366

info@pr13.de

https://www.pr13.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.