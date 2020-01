Winterliche Stimmung bei Hugo Pfohes Hüttenzauber

2020 startet mit Hüttenschmaus und tollen Ford-Aktionsangeboten

Für einen echten “Durchstart” ins neue Jahr(zehnt) lädt die Hugo Pfohe Gruppe zum traditionellen Hüttenzauber ein! Am 25. Januar 2020 lockt winterliche Pisten-Stimmung von 10 bis 16 Uhr in die Autohäuser des Unternehmens. An allen Ford-Standorten präsentieren sich dabei auch die neuen Modelle des Herstellers: Ford Puma und Ford Explorer Plugin-Hybrid.

Der beliebte Treffpunkt mit Alpen-Thema und kulinarischen Genüssen ist bereits zur festen Institution bei Hugo Pfohe geworden. Je nach Vorliebe stimmt der Hüttenzauber die Gäste auf den Ski-Urlaub oder auf eine neue, spannende Auto-Saison ein.

Was Auto-Enthusiasten im Jahr 2020 erwarten können, ist purer Fahrspaß – mal elektrisch, mal konventionell. Die neue Plug-in-Technologie erobert immer mehr Segmente, sodass nun sogar die großen Flaggschiff-SUVs leise und emissionsarm im Nahverkehr fahren. Bei längeren Überland-Strecken zieht man den Stecker und ist mit dem 3,0-l-EcoBoost Benzinmotor komfortabel unterwegs. Mit zwei hinteren Sitzreihen als 7-Sitzer und einem vielseitigen Cockpit ist der Ford Explorer Plugin-Hybrid bereit für jedes Abenteuer. Bei umgeklappten Rücksitzen stehen sagenhafte 2.274 Liter Stauraum zur Verfügung!

Auch wenn der große SUV für Luxus entwickelt wurde, ist sich der Ford Explorer fürs Terrain nicht zu schade. Durch die sieben verfügbaren Fahrmodi kann die Fahrzeugleistung optimal auf die jeweiligen Bedingungen abgestimmt werden: Egal ob auf Asphaltstraßen, Feldwegen oder im anspruchsvollen Offroad-Gelände.

Beim Ford Puma kommen Neudenker und Nostalgiker gleichermaßen auf ihre Kosten, denn der Crossover-SUV macht neue Technologien zum Vergnügen. Damals wie heute überzeugt der schnittige Look des Puma, der die Blicke auf sich zieht. Und doch hat das Modell einen riesigen Sprung nach vorne gemacht: “Erfahrbarer Fortschritt” zeigt sich in den Details, wie clever vernetzte Assistenz-Technologien oder moderne Hybrid-Antriebe. Sie bestechen durch beeindruckende Leistung, geringen Kraftstoffverbrauch und deutlich niedrigere CO2-Emissionswerte als konventionelle Verbrennungsmotoren.

Als Crossover für Stadt und Land überzeugt der Ford Puma mit smarter Raumnutzung und großer Kofferraumtiefe: Ein komplett neu entwickeltes Konzept ist dabei die Ford Megabox. Sie bietet bei Bedarf zusätzliches Gepäckraumvolumen und ist zudem auch wasserdicht ausgekleidet! Sollte also mal etwas nass oder schmutzig werden, lässt sich die Ford Megabox einfach ausspülen.

Mehr erfahren und Probe sitzen können Interessierte beim “Hüttenzauber” der Hugo Pfohe Gruppe, die für alle Standorte mit Ford-Logo gilt: Hamburg-Fuhlsbüttel, Hamburg-Wandsbek, Norderstedt, Bad Segeberg, Lübeck, Oldenburg und Schwerin-Krebsförden. Los geht”s am 25. Januar bei Glühwein, Hüttenschmaus und tollen Aktionsangeboten!

Die Hugo Pfohe Gruppe ist im Norden breit aufgestellt und im Dienste der Mobilität bereits seit über 100 Jahren ein Begriff für fairen Autohandel.

Kraftstoffverbrauch [nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung]: Angaben in l/100 km. Ford Explorer ST-Line, 3,0-l-EcoBoost-Plug-in-Hybrid-Benzin-/Elektromotor 336 kW (457 PS), 10-Gang-Automatikgetriebe, Start-Stopp-System, Allradantrieb, Euro-6d-TEMP EVAP ISC: – (innerorts), – (außerorts), 2,9 (kombiniert); CO2-Emissionen: 66 g/km (kombiniert)

Kraftstoffverbrauch [nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung]: Angaben in l/100 km. Ford Puma Titanium, 1,0 l EcoBoost Hybrid 114 kW (155 PS) 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, 6d-TEMP: 5,1 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,4 (kombiniert); CO2-Emissionen: 99 g/km (kombiniert)

Seit drei Generationen steht der Name HUGO PFOHE für fairen Autohandel. Wir präsentieren unseren Kunden, was der Automarkt an erstklassigen und innovativen Fahrzeugen zu bieten hat. 10 Standorte in sieben Städten Norddeutschlands sind für Sie immer erreichbar und optimal positioniert.

Wir bieten Ihnen erstklassige Autos und einen erstklassigen Service. Mit der Neu- und Gebrauchtwagengarantie setzen wir auf Qualität. Vertrauen Sie unserem Fachpersonal in den Werkstätten vor Ort, das Sie rund um die Uhr von zuhause aus bequem per eMail kontaktieren können. Unsere Firmenkunden überzeugen wir mit unserem kostenlosen Hol- und Bringservice sowie einem großen Flottenangebot. Die Wünsche unserer Kunden stehen dabei immer im Mittelpunkt unseres Handelns.

Am Standort des ehemaligen Jaguar Land Rover Hauses setzt das Unternehmen künftig auf die breite Ford Nutzfahrzeugpalette sowie auf die Nähe zu den bereits bekannten Hugo Pfohe Adressen. Die Hugo Pfohe GmbH sorgt für Mobilität und will so den vielfältigen Transportbedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden.

Kontakt

Hugo Pfohe GmbH

Lena Nielsen

Alsterkrugchaussee 355

22335 Hamburg

(040) 500 60 -0

onlineservice@hugopfohe.de

https://www.hugopfohe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.