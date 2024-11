Winterliche Auszeit: Heiße Tipps für die kalte Jahreszeit in Zandvoort

So macht der niederländische Badeort den Trip an die Küste zum vollen Genuss

Entlang der gesamten Küste zieht in den Niederlanden nun die ruhige Winterzeit ein. Während ein Großteil der Beachclubs und Strandhäuschen abgebaut und bis zum kommenden Frühjahr eingelagert wurde, bieten in Zandvoort weiterhin insgesamt fünf Strandpavillons eine warme Anlaufstelle nach einem ausgedehnten Strandspaziergang. Hier kann man sich am Kaminfeuer niederlassen und sich mit einem warmen Getränk und vielen Leckereien verwöhnen lassen.

Fünf Jahrespavillons

Der nördlichste der ganzjährig geöffneten Strandpavillons ist Piatti, bekannt für seine typisch italienischen Gerichte. Nur wenige hundert Meter weiter südlich liegt der Strandpavillon Thalassa, Zandvoorts erste Adresse für frischen Fisch. Unterhalb des Badhuisplein findet man Adresse Nummer drei, den „Haven van Zandvoort“, ein gemütlicher Treffpunkt zu jeder Tageszeit. Am Südende des Boulevards liegen NIUS Beach House und Tijn Akersloot: Beide locken mit einem offenen Kamin, an dem man in entspannter Atmosphäre bei Speis und Trank den Meerblick genießen kann.

Reinigender Spaziergang

Wer den Strand nach seinem Winterspaziergang ein Stückchen sauberer hinterlassen möchte, kann sich dafür einer Exkursion von Juttersgeluk anschließen. Unter fachkundiger Anleitung wird dabei gemeinsam angespülter Plastikmüll gesammelt. Im Juttersgeluk-Atelier entstehen daraus im Anschluss viele schöne Produkte wie Blumentöpfe, Schlüsselanhänger oder Springseile. Die Exkursion findet von Dienstag bis Freitag von 9.15 bis 11.30 Uhr statt. Anmeldung unter: https://www.juttersgeluk.nl/mach-mit-expedition-strandreinigung-zandvoort/

Zandvoort süß und salzig

Im gemütlichen Ortskern von Zandvoort kann man die ruhige Winterzeit ideal nutzen, um sich durch die lokalen Zandvoorter Spezialitäten zu probieren. Besonders berühmt: die Kuchenspezialität „Emma Plak“, die in den 50er Jahren zu Ehren von Königin Emma erdacht wurde – eine Biskuitrolle mit Erdbeerfüllung und leckerem Sahnetopping. Aber auch die „Zandvoorter Zandkorrel“ haben es in sich: Die Pralinen gibt es wahlweise mit einer salzigen Füllung aus Schellfischlikör oder Salmiak.

Idyllischer Weihnachtsmarkt

Die winterliche Küstenauszeit in Zandvoort lässt sich zudem perfekt mit einem weihnachtlichen Ciytrip verbinden. Vom Bahnhof Zandvoort aus erreicht man in nur 15 Minuten die ersten Stände des Weihnachtsmarkts von Haarlem, der zu den größten in den Niederlanden zählt. Rund 350 Stände sind vom 13. bis 15. Dezember an 12 Standorten in den idyllischen Straßen und Gassen der Innenstadt verteilt. Das Highlight: In der Schagchelstraat ist ein Weihnachtsfest aus dem 19. Jahrhundert nachempfunden, in der Kleine Houtstraat findet man sich sogar im Mittelalter wieder.

Weihnachtlicher Lichterzauber

Aber auch Amsterdam ist im Winter einen Ausflug wert. Nach nur 25 Minuten Fahrtzeit steigt man von Zandvoort aus mitten in der Innenstadt aus dem Zug. Hier verwandelt vom 28. November bis zum 19. Januar das Light Festival Amsterdam die Grachten in ein weihnachtliches Lichterspektakel. Auf einer Route, die man zu Fuß, mit dem Rad oder dem Boot zurücklegen kann, entdeckt man mehr als 20 wunderbare Kunstwerke, die der Stadt einen ganz besonderen Zauber verleihen.

Über Zandvoort:

Zandvoort gehört zu den bekanntesten Badeorten der niederländischen Nordseeküste. Per Bahn ist der „Beach for Amsterdam“ in 25 Minuten von Amsterdam aus zu erreichen, Haarlem liegt sogar nur 15 Minuten Fahrzeit entfernt. Mit rund 34 Strandcafes bietet der 9 Kilometer lange Sandstrand vielfältige Möglichkeiten, einen Tag am Meer zu genießen. Im charmanten Ortskern lädt eine Vielzahl von Shops und Cafes zum entspannten Einkaufsbummel ein, authentische kleine Häuser machen die Historie des ehemaligen Fischerdorfes sichtbar. Ebenfalls in unmittelbarer Nähe von Dorf und Strand befindet sich die internationale Formel-1-Rennstrecke Circuit Zandvoort. Jährlich finden hier dutzende Motorsportveranstaltungen wie der Dutch Grand Prix, der Historische Grandprix und die Formel-3-Masters statt. Nördlich von Zandvoort erstreckt sich der Nationalpark Zuid-Kennemerland. Das beeindruckende Naturgebiet lädt zu ausgedehnten Radtouren und Spaziergängen ein, bei denen man neben Koniks, schottischen Hochlandrindern auch Wisente entdecken kann. In den ebenfalls an Zandvoort angrenzenden Waterleidingduinen ist zudem der größte Damhirschbestand der Niederlande zu Hause.

