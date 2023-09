Winterbetten für ein wohliges Schlafklima

Winterbettwäsche und Daunenbetten von erwinmueller.de

Für ein optimales Schlafklima empfiehlt es sich, die Bettausstattung der Jahreszeit anzupassen. Wenn die Nächte nun wieder kühler werden, sind deshalb wärmende Materialien bei Bettwäsche gefragt. Welche Materialien dafür besonders geeignet sind, erklärt erwinmueller.de in einem kleinen Leitfaden im Onlineshop. Auch bei der Wahl der geeigneten Winterbettdecke gibt es einige Aspekte zu berücksichtigen. Dabei hilft der Bettdecken-Ratgeber.

Bettwäsche für kühle Nächte

Für ein angenehmes Schlafklima sollte Winterbettwäsche weich, anschmiegsam und wärmend sein. Biber/Flanell, Weichfrottier, Winter-Seersucker und Winter-Jersey sind dafür besonders gut geeignet. Alle diese Gewebe sind nicht nur weich und wohlig warm, sondern auch atmungsaktiv, temperaturausgleichend und pflegeleicht. Die Unterschiede finden sich in der Gewebestruktur.

Biber/Flanell hat eine aufgeraute Oberfläche, ist kuschelweich und feuchtigkeitsabsorbierend. Weichfrottier ist besonders hautsympathisch und bügelfrei. Die Frottierschlingen bilden kleine Luftpolster, was zu einem spürbaren Wohlfühleffekt und einem angenehmen Schlafklima beiträgt. Winter-Seersucker vereint die Vorteile des klassischen Seersuckers mit der typischen Krepp-Optik und den pflegeleichten Eigenschaften. Der feinfädige Stoff ist leicht angeraut, was ihn weich und warm macht. Winter-Jersey ist elastisch, geschmeidig, klimaregulierend und saugfähig. Im Gegensatz zum normalen Jersey wird die Oberfläche schonend aufgeraut und erhält dadurch ihren Kuschelfaktor.

Was ist die geeignete Winterdecke?

Eine Vielzahl von angebotenen Füllmaterialien, verschiedenen Wärmestufen und Größen macht die Wahl der geeigneten Bettdecke nicht einfach. Mit dem Bettdecken-Ratgeber hilft erwinmueller.de weiter. Daunen, Naturhaare, Naturfasern oder Textilfasern – die Entscheidung für die Füllung hängt von individuellen Vorlieben ab und auch vom persönlichen Wärmeempfinden.

Alle Bettdecken von Erwin Müller sind mit Wärmestufen von 1 bis 5 gekennzeichnet, wobei 1 für sehr geringe Wärmehaltung steht und 5 für besonders hohe Wärmehaltung. Wer eine variable Decke für alle Jahreszeiten sucht, ist mit einem 4-Jahreszeiten-Bett gut beraten. Hier werden eine leichtere und eine wärmere Decke miteinander verbunden oder können einzeln verwendet werden. Neben dem individuellen Wärmebedürfnis, sollte auch die Temperatur im Schlafzimmer beachtet werden.

Weiterer wichtiger Aspekt ist die Größe der Bettdecke. Schon ab einer Körpergröße von 180 cm empfiehlt Erwin Müller eine Bettdecke mit 135 x 220 cm. Für größere Menschen oder für französische Betten sind verschiedene Größen im Angebot bis zu 200 x 240 cm. Und natürlich gibt es bei erwinmueller.de für alle Bettdecken-Größen die passende Bettwäsche.

Beliebteste Füllung – die Daune

Daunen sind in Deutschland nach wie vor das beliebteste Füllmaterial. Sie überzeugen durch ihr hohes Flauschvermögen, ihre Leichtigkeit und die aktive Wärmebildung. Je höher die Füllmenge, umso wärmer ist die Decke.

Ideale Ergänzung zu den wärmenden Materialien der Winter-Bettwäsche ist das Erwin Müller Feinbiber-Spannbettlaken „Erlangen“. Der voluminöse Stoff ist flauschig angeraut für wohlig-wärmenden Genuss in der kalten Jahreszeit.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Anja Erler

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910



http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566



http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de