Winter WanderLove: Besondere Hotelaktion für eine Luxusauszeit in Virginia

Grandhotel am Strand oder Spa-Retreat in den Bergen – Exquisite Häuser offerieren zum Jahresauftakt 25 Prozent Rabatt

Kurzentschlossene können jetzt den Reiz des winterlichen Virginias entdecken, denn der US-Bundesstaat bietet nicht nur Schneeabenteuer in den Blue Ridge Mountains sondern auch maritime Erlebnisse an Chesapeake Bay und am Atlantik. Überall können sich Urlauber auf exquisite Unterkünfte freuen. Mit der neuen Kampagne „Winter WanderLove“ offerieren neun Häuser der Extraklasse in Virginia bis zum 31. März 2025 für den Aufenthalt 25 Prozent Rabatt. Dazu gehören:

The Inn at Little Washington – Charmantes Boutique-Hotel mit 24 individuell eingerichteten Zimmern und dem einzigen Drei-Sterne-Restaurant der US-Hauptstadtregion von Küchenchef Patrick O“Connell

Salamander Middleburg – Großzügiges Resort inmitten der Natur mit luxuriösem Spa und Innenpool, Reitzentrum sowie einem großen Sportangebot

Primland Resort, Auberge Resorts Collection – Vor der spektakulären Kulisse der Blue Ridge Mountains mit ausgezeichnetem Spa, Fine Dining, 18-Loch Championship Golfplatz sowie eigenem Observatorium zum Sternegucken

The Omni Homestead Resort & Spa – Kürzlich renoviertes, luxuriöses Traditionshaus im Südwesten Virginias mit 483 Zimmern und Suiten, Spa-Bereich und eigenen heißen Quellen

Quirk Richmond – Stylisches Boutique Hotel in modernem Ambiente mit hipper Bar und eigener Galerie mit Werken lokaler Maler mitten im Künstlerviertel von Virginias Hauptstadt

The Tides Inn – Elegantes Retreat direkt am Ufer der malerischen Chesapeake Bay mit Zugang zur Marina, zwei Restaurants und zahlreichen Aktivitäten

The Historic Cavalier Hotel and Beach Club, Autograph Collection – Edel modernisiertes Grandhotel von 1927 mit 85 Zimmern und Suiten, Spa-Bereich sowie eigener Destillerie

Marriott Virginia Beach Oceanfront Resort und Embassy Suites by Hilton Virginia Beach Oceanfront – Direkt am Atlantik gelegen mit Indoor-Pools und zahlreichen kostenfreien Aktivitäten; zugehörig zum Komplex des Historic Cavalier und somit Zugang zu insgesamt neun Restaurants

Alle Informationen zu den teilnehmenden Hotels sowie zur Anmeldung für den individuellen Rabattcode gibt es unter www.virginia.org/winterwanderlove

Virginia, die US-Hauptstadt Washington, DC und der Bundesstaat Maryland gehören zur Capital Region USA – mehr Informationen stehen unter www.capitalregionusa.de zur Verfügung.

Capital Region USA – Washington DC, Maryland und Virginia. Von den monumentalen Denkmälern in Washington DC über die beeindruckenden Berglandschaften Virginias bis hin zu den malerischen Wasserwegen Marylands – die Hauptstadtregion der USA ist das historische Herz der Vereinigten Staaten von Amerika. Das Stadtbild der lebendigen Metropole Washington DC wird geprägt durch eindrucksvolle Monumente und bemerkenswerte Museen, von denen die meisten kostenlos besichtigt werden können. Virginia beeindruckt mit seinen historischen Stätten über die Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, seiner einzigartigen Natur im Shenandoah National Park und den langen Stränden in Virginia Beach. Entlang der Chesapeake Bay erstreckt sich auch der Bundesstaat Maryland mit seiner Segelhauptstadt Annapolis und Baltimore als Anlaufpunkt für große Kreuzfahrtschiffe. Insgesamt 13 Ferienstraßen, sogenannte Scenic Drives, verbinden Teile der Region miteinander und laden zu einer ereignisreichen Rundreise mit dem Mietwagen ein.

Der aktuelle Reiseplaner der Capital Region USA kann per E-Mail an crusa@claasen.de oder unter der Rufnummer 00800 – 96 53 42 64 (gebührenfrei) bestellt werden.

