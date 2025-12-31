Winter im SeeMOUNT – stilvoll ins neue Jahr starten
Entdecke unsere Winter-Highlights 2025/26
Das Jahr klingt leise aus.
Die Berge stehen still. Der Himmel wird klar.
Und irgendwo zwischen Feuerwerk, Schneeknistern und warmem Wasser beginnt ein neues Kapitel.
Im DAS SeeMOUNT Active Nature Resort wird Silvester nicht laut – sondern besonders.
Mit alpiner Ruhe, feiner Kulinarik, wohliger Wärme im Spa und Momenten, die bleiben.
SCHNEEmount Special
03.01. – 24.01.2026, 28.02.2026 – 28.03.2026
5 ÜN ab EUR ab 1019 pro Person
Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!
Inklusivleistungen:
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)
Kinder von 8 bis 14 pauschal 50,00 Euro
ab dem 15. Geburtstag gilt der reguläre Zusatzbettenpreis
Ski in, ski out
Resorteigenes Skidepot
5 ÜN ab EUR 1.019 pro Person im Doppelzimmer
7 ÜN ab EUR 1.199 pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Familienhoppeln
29.03. – 12.04.2026
7 ÜN ab EUR 1199 pro Person
Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!
Inklusivleistungen:
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See
Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN
Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)
Ski in, ski out
Resorteigenes Skidepot
8-14 Jahre = EUR 399, – pro Kind (für 7 ÜN)
ab dem 15. Lebensjahr regulären Zusatzbettenpreis
7ÜN ab EUR 1.199, – Person
Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Winter Relaxweekend
11.12.2025 – 11.04.2026
ab EUR 399 pro Person
Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT
Inklusivleistungen:
1x Massage-Gutschein im Wert von Euro 25,-
kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Ski in, ski out
Resorteigenes Skidepot
2 ÜN ab Euro 399,- pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.
Kuscheltage im Schnee
11.12.2025 – 11.04.2026
ab EUR 549 pro Person
Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT
Inklusivleistungen:
Candle Light Dinner mit Schokoladenfondue
Prosecco auf dem Zimmer bei Anreise
Wärmflasche & Kuscheldecke für den Aufenthalt leihweise im Zimmer
kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag
Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit
Resorteigenes Skidepot
3 ÜN ab Euro 549,- pro Person im Doppelzimmer
5 ÜN ab Euro 899,- pro Person im Doppelzimmer
7 ÜN ab Euro 1.069,- pro Person im Doppelzimmer
Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar. Buchbar von Sonntag bis Freitag
Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.
Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.
Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!
Firmenkontakt
Active Nature Resort Das SeeMOUNT
Sabrina Mallaun
Au 170
6553 See
+43 5441 8509
https://www.seemount.at/
Pressekontakt
NEW MEDIA DESIGN
Lorena Schneider
Schollstrasse 3
82131 Gauting
08955298877
http://www.new-media-design.info
Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.