Winter im SeeMOUNT – stilvoll ins neue Jahr starten

Entdecke unsere Winter-Highlights 2025/26

Das Jahr klingt leise aus.

Die Berge stehen still. Der Himmel wird klar.

Und irgendwo zwischen Feuerwerk, Schneeknistern und warmem Wasser beginnt ein neues Kapitel.

Im DAS SeeMOUNT Active Nature Resort wird Silvester nicht laut – sondern besonders.

Mit alpiner Ruhe, feiner Kulinarik, wohliger Wärme im Spa und Momenten, die bleiben.

SCHNEEmount Special

03.01. – 24.01.2026, 28.02.2026 – 28.03.2026

5 ÜN ab EUR ab 1019 pro Person

Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

Kinder von 8 bis 14 pauschal 50,00 Euro

ab dem 15. Geburtstag gilt der reguläre Zusatzbettenpreis

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

5 ÜN ab EUR 1.019 pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab EUR 1.199 pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Familienhoppeln

29.03. – 12.04.2026

7 ÜN ab EUR 1199 pro Person

Kinder urlauben bis 7 Jahre kostenfrei!

Inklusivleistungen:

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Pures Wellnessvergnügen im SpaMOUNT über den Dächern von See

Genießen Sie alle INKLUSIVLEISTUNGEN

Kinder nächtigen bis 7 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (bei 2 Vollzahlern)

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

8-14 Jahre = EUR 399, – pro Kind (für 7 ÜN)

ab dem 15. Lebensjahr regulären Zusatzbettenpreis

7ÜN ab EUR 1.199, – Person

Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Winter Relaxweekend

11.12.2025 – 11.04.2026

ab EUR 399 pro Person

Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT

Inklusivleistungen:

1x Massage-Gutschein im Wert von Euro 25,-

kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Ski in, ski out

Resorteigenes Skidepot

2 ÜN ab Euro 399,- pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar.

Kuscheltage im Schnee

11.12.2025 – 11.04.2026

ab EUR 549 pro Person

Zweisamkeit genießen – Winterromantik im SeeMOUNT

Inklusivleistungen:

Candle Light Dinner mit Schokoladenfondue

Prosecco auf dem Zimmer bei Anreise

Wärmflasche & Kuscheldecke für den Aufenthalt leihweise im Zimmer

kostenlose Nutzung vom Wellnessbereich am Abreisetag

Genusspension PLUS – Schlemmen & Genießen zu jeder Zeit

Resorteigenes Skidepot

3 ÜN ab Euro 549,- pro Person im Doppelzimmer

5 ÜN ab Euro 899,- pro Person im Doppelzimmer

7 ÜN ab Euro 1.069,- pro Person im Doppelzimmer

Angebot gilt nicht in Ferienzeiten. Die Angebote sind nicht miteinander kombinierbar. Buchbar von Sonntag bis Freitag

Freuen Sie sich auf Ihre unvergessliche Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen und Entspannung pur im neuen 4 Sterne Superior Hotelresort das SeeMOUNT.

Das hochwertig ausgestattete und sehr serviceorientierte 4 Sterne superior Hotel begeistert mit exquisitem Wohnkomfort und nur 60 Zimmern & Suiten, was es zu einem familiären, charmanten und stilvollen Wohlfühlort inmitten der beeindruckenden Bergnatur vor unserer Türe macht.

Egal ob Sommer oder Winter – ein Urlaub in den Bergen des Paznauns hält viele schöne Erlebnisse fur Sie bereit. Ob Sie es sich beim Wellnessen im Infinity-Outdoorpool oder dem Hot See Tub gut gehen lassen oder Sie die Berge rundherum erkunden, Sie werden Ihren Urlaub bei uns in Tirol lieben. Versprochen!

