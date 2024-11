Winter-Blues ade: Wellness für Körper und Geist

Neu: Das Sky Spa im Clayton Hotel Düsseldorf lockt mit neuen Massagen und Treatments

Der Duft nach warmen Orangen liegt in der Luft, sanfte Musik lässt die Gedanken zur Ruhe kommen. Die Beauty-Wellnessmassagemeisterin Katerina Ovanesidou begeistert mit besonderen Anwendungen und lässt als zertifizierte Kosmetikerin jede Haut frisch erstrahlen. Vor kurzem wechselte die in der Landeshauptstadt weithin bekannte Wellness- und Haut-Expertin ins Clayton Hotel Düsseldorf und überzeugt mit ihren einzigartigen Behandlungen nun Gäste aus nah und fern.

„Bei uns können Hotelgäste ins kristallklare Wasser unseres Penthouse-Pools abtauchen und dabei den Blick über die Düsseldorfer Skyline genießen oder den Körper im Fitnessraum in Schwung bringen“, erklärt Hoteldirektor Benjamin Tenius. „Pure Entspannung bot bisher „nur“ unser Saunabereich. Daher bereichert Katharina jetzt nicht nur menschlich unser Team, sondern rundet mit ihren außergewöhnlichen Anwendungen unser Angebot auch für externe Gäste ab.“ Dabei war der im georgischen Tiflis geborenen Kosmetikerin aus Leidenschaft ihr heutiger Beruf keineswegs in die Wiege gelegt. Denn Katerina Ovanesidou schloss in der damaligen Sowjetunion das Studium zur Metrologie ab, einer Wissenschaft vom Messen, von den Maßsystemen und deren Einheiten. Damit war ihr Weg in die Flugzeug- oder Raketentechnik eigentlich vorgezeichnet. Doch der Zusammenbruch des Ostblocks schrieb ihr Leben um und sie verließ ihre Heimat zunächst in Richtung Griechenland und dann 1999 nach Deutschland. Über Umwege entdeckte sie schließlich ihr Herz für die Kosmetik und Massage, die sie professionell erlernte. „Bis heute fasziniert mich die apparative Kosmetik und ich informiere mich immer ganz genau, wie sie funktioniert. Das liegt sicher in meiner technischen Vorbildung begründet“, erklärt die heute 54-Jährige mit einem Augenzwinkern. „Denn die modernen Apparaturen eröffnen uns im wahrsten Sinne des Wortes völlig neue Wege, um die Haut zu reinigen und Wirkstoffe einzubringen.“

Doch bevor sie eine Behandlung beginnt, geht sie auf Ursachensuche. Denn sie möchte nicht nur die Symptome behandeln, sondern dem Problem auf den Grund gehen. Danach empfiehlt sie die passende Behandlung und wendet dafür modernste Geräte und Methoden an – von Microdermabrasion, enzymatischen Peelings und Hydro Facial-Reinigung über kaltes Plasma, das entzündungshemmend wirkt, bis hin zu Ultraschall und LED-Masken. Diese haben je nach Lichtfarbe eine andere Wirkung. „Vereinfacht gesagt, hilft ein blaues Licht dabei, die Haut zu desinfizieren, das grüne Licht beruhigt, während ein gelbes Licht beim Anti-Aging-Prozess unterstützt“, erläutert die Kosmetikerin. Ein besonderes Highlight in ihrer Angebotspalette ist der „Hollywood-Laser“. Bei dieser Anti-Aging-Behandlung kommt ein sogenannter „Carbon-Laser“ zum Einsatz. Dieser behandelt die Haut so schonend, dass man sofort wieder bereit für den roten Teppich ist, wie sie mit einem Lachen verrät. Dort können dann alle eine gestraffte Haut mit verfeinerten Poren bewundern – verjüngt und strahlend.

Doch neben ihrem Schwerpunkt auf Kosmetik, versteht sich Katerina Ovanesidou auch auf Körperpackungen, Body-Wrapping mit Lymphdrainage und unterschiedlichste Wellness-Massagen. Ob die klassische Aroma-Öl-Massage, Hot Stone-, Kräuterstempel, tibetische oder Lomi Lomi-Massage, die Beauty-Wellnessmassagemeisterin lässt den „Winterblues“ verschwinden. „Gerade jetzt in den kalten Monaten ist die von mir entwickelte Massage mit warmen Orangen besonders beliebt“, so Katerina Ovanesidou. „Die Vitamine und ätherischen Öle gelangen von der erwärmten Orange auf unsere Haut und der Duft erinnert uns an den vergangenen Sommer – für die pure Entspannung von Körper und Geist.“

Wer ein solches Erlebnis oder eine andere Wellness- und Beautybehandlung genießen möchte, kann sich einen Termin unter Telefonnummer 0211/8342500, per Mail spa.dus@claytonhotels.com oder im Internet unter www.sky-spa-im-clayton-hotel-duesseldorf.mytreatwell.de reservieren. Die Auszeit vom Alltag lässt sich auch als Gutschein verschenken und wird zum anstehenden Weihnachtsfest für eine gelungene Überraschung sorgen.

Das Clayton Hotel Düsseldorf ist ein gehobenes internationales Businesshotel mit authentischen japanischen Wurzeln, zentral gelegen im Herzen Düsseldorfs. Alle 393 Zimmer und Suiten des First Class Superior Hotels verfügen über Klimaanlage, schallisolierte Fenster und Gratis-WLAN. Die 14 voll ausgestatteten und modernen Veranstaltungsräume bieten bis zu 350 Personen Platz.

Eine Auszeit vom Alltag ermöglicht das Spa auf oberster Etage mit Sauna, Sanarium, Dampfbad und dem exklusiven Penthouse Pool mit Blick über die Düsseldorfer Skyline. Gastronomisches Highlight ist das japanische Spezialitätenrestaurant, welches seinen Gästen original japanisches Teppanyaki bietet. Dabei werden fangfrischer Fisch, Meeresfrüchte, bestes Wagyu-Beef, frisches Gemüse sowie andere Fleischsorten direkt vor den Augen der Gäste auf einem großflächigen Tischgrill zubereitet. Zusätzlich zum Teppanyaki-Angebot führt Sushimeister Hisato Mochizuki eine hauseigene Sushi-Bar in der neuen, modernen Living Lobby.

Firmenkontakt

Clayton Hotel Düsseldorf

Benjamin Tenius

Immermannstraße 41

40210 Düsseldorf

+49 211 8340



https://www.claytonhotelduesseldorf.com

Pressekontakt

PREGAS GmbH

x x

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

xx

xx



https://pregas.de

Bildquelle: Clayton Hotel Düsseldorf