wineo 1500 Purline Bioboden – der gesunde Objektboden

Design Bodenbelag aus Polyurethan basierend auf ecuran ohne Weichmacher, Lösungsmittel, Chlor

wineo 1500 Objekt Designboden ist ein hochwertiger Polyurethan Bodenbelag basierend auf dem Material ecuran. ecuran ist ein Material zur Herstellung von Bodenbelägen, bei denen üblicherweise genutzte petrochemische Polyole in der Polyurethanrezeptur durch natürliche Öle ersetzt wurden. Dieser Hochleistungsverbundwerkstoff verzichtet bewusst auf Weichmacher, Lösungsmittel oder Chlor und eignet sich optimal für jeden Einsatzbereich. wineo PURLINE Bioboden wird aus ecuran hergestellt und punktet vor allem durch seine Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer extremen Strapazierfähigkeit.

wineo 1500 Purline Bioboden ist extrem belastbar. Auch nach 25.000 Überfahrten mit 500 kg bei 6 km/h zeigt sich wineo 1500 unbeeindruckt. Das bewies die FH Bielefeld und bescheinigt die Einsatztauglichkeit in der Leichtindustrie. Der Hochleistungsboden mit den Nutzungsklassen 23, 34, 42 bietet ein geringes Resteindruckverhalten von ~ 0,05 mm nach EN ISO 24343-1. Die hohe Lichtechtheit nach EN ISO 23999 von 7 ist exzellent. Auch starken Wärmeeinwirkungen z.B. bei raumklimatischen Veränderungen ist wineo 1500 Bodenbelag gewachsen. Nach EN ISO 23999 weist er eine hohe Dimensions- und Thermostabilität auf. Das TÜV PROFiCERT bescheinigt, dass wineo 1500 während der Installation und in der Nutzung absolut geruchsneutral ist.

Es entstehen keine störenden Gerüche.

Für den öffentlichen Bereich ist die Wirtschaftlichkeit von Bodenbelägen von großer Bedeutung. Bis zu 30% Einsparung bei den Kosten für Reinigung – dank seiner

extrem niedrigen Lebensdauer-Kosten ist wineo 1500 wirtschaftlicher als andere Bodenbeläge. Das bescheinigt das Pfiff Institut Beständig gegenüber chemischen und mechanischen

Beanspruchungen, umweltverträglich und leicht zu reinigen – die Lebensdauer-Kosten des wineo 1500 PURLINE Biobodens sind gegenüber allen anderen, derzeit marktüblichen Belägen deutlich niedriger. Vor allem in stark frequentierten Bereichen, wie medizinischen Einrichtungen, Kaufhäusern, Schulen, Flughäfen oder sonstigen öffentlichen Gebäuden zeigt sich wineo PURLINE Bioboden strapazierfähig und wirtschaftlich. Dabei können herkömmliche Reiniger problemlos verwendet werden. Die geschlossene Oberfläche macht das Reinigen leicht und eine zusätzliche Politur oder Einpflege ist nicht nötig. Sämtliche Flächendesinfektionsmittel sind unbedenklich einsetzbar, verschiedene Tests belegen eine wirkungsvolle Desinfizierbarkeit. Im Krankenhaus übliche Kontrastmittel verfärben die Bio-PU Bodenbeläge nicht. Es entstehen keine Abdrücke durch Mobiliar nach kurzer Regeneration, keine sichtbare Abnutzung durch mechanische Belastungen.

wineo bietet für jeden Anwendungsbereich eine abgestimmte Kollektion. Klassisches Rollenformat oder praktische Planken? Beide haben ihre individuellen Vorzüge, sind aufgrund ihrer geringen Aufbauhöhe von 2,5 mm extrem sanierungsfreundlich und besitzen optimale Verlegeeigenschaften. wineo 1500 verfügt über unterschiedliche Oberflächen, die auf die Designs abgestimmt sind. Die geprägten Stein- und Holzstrukturen sorgen für ein Höchstmaß an Authentizität. Den Hinweis auf die jeweilige Oberfläche finden Sie unter der Dekorabbildung auf den folgenden Kollektionsseiten.

Wineo 1500 wird im Rollenformat ausgeführt für die Kollektionen wood , chip , fusion und acoustic . Die wineo 1500 Kollektion wood XS, wood L, wood XL, stone XL, fusion XL und safety werden im Planken- bzw. Fliesenformat hergestellt. wineo 1500 als Planke oder Fliese ist optimal, wenn es um individuelle Gestaltung geht. Die XS, L und XL Formate sind miteinander verlegbar und bieten ein Maximum an Gestaltungsspielraum.

wineo 1500 wood als XS, L und XL Planke überzeugt mit 36 modernen und klassischen Holzdesigns. Die drei attraktiven Formate bieten eine Vielzahl von kreativen Verlegemöglichkeiten, die von Fischgrät bis hin zum ausgefallenen Flechtmuster reichen.

wineo 1500 wood wirkt warm, athentisch, ursprünglich und umfasst acht Holzdesigns für jeden Anspruch. Von klassischer Eiche über Nussbaum bis hin zu exotischen Holzstrukturen für eine warme Wohlfühlatmosphäre.

wineo 1500 stone XL bietet klassischen Marmor, modernes Kupfer und verschiedene Industriedesigns. Mit acht stilvollen Dekore im modernen Format 1000 x 500 mm schaffen die Fliesen eine besondere Atmosphäre.

wineo 1500 chip setzt überzeugende Akzente. Ob uni, stark oder leicht gechipt, in gedeckten Beige- und Grautönen oder als buntes Highlight: Mit seinen

24 Designs setzt wineo 1500 chip überzeugt diese Kollektion in öffentlichen Bereichen.

wineo 1500 fusion und fusion XL. Speziell an die Bedürfnisse von Architekten und Planern angepasst, bietet wineo 1500 fusion den zur Einrichtung passenden Grauton. Ob helle oder dunkle Töne, sommerlich warm oder angenehm kühl – die 16 verschiedenen Varianten nehmen sich vornehm zurück und integrieren sich in das bestehende Farbkonzept Ihres Raums. wineo 1500 fusion ist als Rolle (fusion ) und Planke (fusion XL) erhältlich. Und dank der Match Guarantee findet man bei herausfordernden Einrichtungselementen den passenden Boden. Garantiert.

wineo 1500 customised ermöglicht den individuellen Bodenbelag. Ob das Firmenlogo im Konferenzraum oder abstrakte Farben und Muster im Atelier – mit wineo 1500 customised sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gestalten Sie Ihren Wunschboden und erschaffen Sie Ihr einzigartiges, hochwertiges Produkt.

wineo 1500 acoustic ist der Leiseboden unter den wineos. Dank der integrierten Dämmmatte der wineo 1500 acoustic wird der Trittschall deutlich reduziert. Dadurch eignet er sich für Gebäude mit hohem Geräuschpegel.

wineo 1500 safety – wineo 1500 safety sorgt mit seiner besonderen Oberfläche für größtmögliche Rutschfestigkeit. Sie ist R10- und A/B- zertifiziert und eignet sich optimal für Hotels, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Schulen oder den Arbeitsplatz.

Das passende Zubehör ist für die perfekte Einbindung von Bodenbelägen in verschiedenen Bereichen wichtig. Vor allem in sensiblen Bereichen, wie Health + Care, in denen es auf maximale Sauberkeit und Hygiene ankommt, sind Hochzüge und Außenecken unverzichtbar. Sie verbinden Wand und Boden perfekt und bilden einen sauberen und absolut dichten Abschluss. Unsere vorgefertigten Hochzüge und Außenecken für wineo PURLINE Bioboden sind in jedem Design der Kollektionen erhältlich und werden auftragsbezogen für Sie hergestellt. Auch die dazugehörigen PURLINE Schmelzdrähte zum nahtlosen Verschweißen sind für jedes Design erhältlich. Für die wineo 1500 wood XS, wood L und wood XL bietet unser Zubehörsortiment passende Fußleisten, die optimal auf die Dekore abgestimmt sind. Darüber hinaus sind einfarbige Leisten erhältlich, die universell zu allen Designs kombinierbar sind. Einen Hinweis auf die jeweils passende Fußleiste erhalten Sie auf den vorangehenden Kollektionsseiten sowie in unserem Zubehör-Prospekt.

wineo 1500 ist eine Designbelag-Kollektion mit Produkten zur vollflächigen Verklebung und für professionelle Bodenleger geeignet. Doch auch im privaten Bereich wird dieser hochwertige Boden eingesetzt werden. Gern vermittelt Ihnen die mbb – Ihr Bodenausstatter GmbH unter allfloors.de eine Fachfirma zur Verlegung Ihres wineo 1500 Bodenbelages vor Ort.

