windream V9 nutzt Künstliche Intelligenz für effizientes Arbeiten

Innovative KI-Unterstützung im DMS, eine moderne Benutzererfahrung mit dem Dynamic Workspace sowie verbesserte Performance und Sicherheit bieten Kunden mehr Effizienz in einem intelligenten und flexiblen Arbeitsumfeld.

Heilbronn/Bochum, 13. Januar 2025 – Die dataglobal Group, visionärer Entwickler des Data-City-Ansatzes für den Digital Workplace, gibt die sofortige Verfügbarkeit der Version 9 des bekannten Dokumentenmanagementsystems (DMS) windream bekannt. windream 9 setzt mit Künstlicher Intelligenz neue Maßstäbe in Sachen Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und technischer Innovation und bildet den Kern der dokumentenzentrierten Arbeit im umfassenden Konzept der dataglobal Data City. Diese schafft ein intelligentes, flexibles und effizientes Arbeitsumfeld, das alle Arbeitsorte nahtlos miteinander verbindet. So wird die digitale Transformation nicht zum Selbstzweck, sondern erlaubt, Arbeitsprozesse so zu gestalten, dass sie smarter, sicherer und intuitiver werden.

Erleichterung der inhaltlichen Arbeit durch KI-Unterstützung

Die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz bei der Arbeit mit Dokumenten im Digital Workplace bietet zahlreiche Vorteile. So liefert die KI beispielsweise auf Knopfdruck automatisch erstellte Zusammenfassungen, die ideal zur schnellen Information beispielsweise als Management Summary sind. Per intuitivem Chat können Nutzende Fragen zum Inhalt von Dokumenten stellen und Übersetzungen anfordern. Damit wird die inhaltliche Arbeit mit Dokumenten drastisch erleichtert.

Moderne Benutzererfahrung mit dem Dynamic Workspace

windream 9 bietet mit dem individuell konfigurierbaren Dynamic Workspace ein modernes Design für eine benutzerfreundliche und übersichtliche Oberfläche auf allen Endgeräten. Die Version 9 bietet eine noch intuitivere Navigation sowie erweiterte Anpassungsmöglichkeiten, die für zusätzliche Übersichtlichkeit und individuellere Einstellungen sorgen. Eine Favoritenfunktion ermöglicht es, Dokumente oder Akten als Favoriten zu markieren, um schnelleren Zugriff darauf zu gewähren. Außerdem wurden erweiterte Kollaborationsfunktionen eingeführt, sodass Chats nun auch für Ordner und Akten verfügbar sind. Zudem gibt es neue Optionen im Mailversand wie beispielsweise eine Vorlagenauswahl.

Mehr Performance und Sicherheit

Das neue windream 9 Basissystem bietet eine noch bessere Performance durch die Umsetzung der einzigartigen VFS-X-Technologie auch für Share-Laufwerke. VFS-X als virtuelles Dateisystem erlaubt es Nutzenden, Dokumente genau so in einem windream-Laufwerk zu speichern und zu bearbeiten wie in einem normalen Netzlaufwerk unter Windows und bildet darüber hinaus die erforderlichen ECM-Funktionen im Windows Explorer ab. Dies stellt einen großen Vorteil für Anwendende dar, da sie in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung bleiben können, ohne sich an neue Tools oder Benutzeroberflächen gewöhnen zu müssen. Dadurch wird nicht nur die Produktivität gesteigert, sondern auch die Integration von ECM-Funktionen in den Arbeitsalltag erheblich vereinfacht. windream 9 unterstützt zudem nun Microsoft Entra ID für eine sichere Authentifizierung.

Künstliche Intelligenz als Schlüsseltechnologie

Mit der Einführung von KI-Funktionen erreicht windream 9 einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung des DMS-Systems. Sie markiert gleichzeitig den Beginn einer umfassenderen Integration von Künstlicher Intelligenz in das Produktsortiment und betont die strategische Relevanz dieser Technologie für zukünftige Entwicklungen.

„KI ist ein zentraler Baustein in unserer Vision der Data City. Sie erschließt Inhalte in einer besonders benutzerfreundlichen Form und erlaubt die effiziente Automatisierung von Prozessen. Mit windream 9 ermöglichen wir unseren Kunden einen einfachen und compliance-konformen Einstieg in die Nutzung von KI im Digital Workplace“, sagt Nicolas Schwarzpaul, CEO der dataglobal Group.

Die neue Version 9 erlaubt zudem einen Einblick in die Zukunft der windream-Plattform: Ein neuer Bearbeitungsmodus wird komplexe Konfigurationen und Mappings vereinfachen und visuell klarer darstellen. Darüber hinaus werden die Funktionen der App in den Dynamic Workspace integriert, um so eine höchstmögliche Flexibilität auf mobilen Endgeräten zu garantieren.

Mehr Informationen zur Unternehmensgruppe dataglobal Group:

https://www.dataglobalgroup.com

Das E-Book „DMS-Guide“ bietet einen Überblick über Funktionen und Vorteile sowie Software und Anbieter zum digitalen Dokumentenmanagement:

https://www.dataglobalgroup.com/de/project/whitepaper-dms-guide

Die dataglobal Group aus Heilbronn verfolgt den ganzheitlichen Data-City-Ansatz für den Digital Workplace und steht für leistungsstarke Softwarelösungen basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

