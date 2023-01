Wimpernlifting – die natürliche Variante zur Verschönerung der Wimpern

Der Trend zu schönen Wimpern ist ungebrochen. Immer mehr Frauen möchten ihren Wimpern mehr Ausdruck und Volumen verleihen. Ein Wimpernlifting in Frankfurt ist ein daher ein Thema, das auf eine hohe Nachfrage trifft. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel in unserem Frankfurter Kosmetikstudio.

Das Wimpernlifting in Frankfurt ist eine relativ neue Methode, um die Wimpern zu verlängern und zu verdicken. Bei dieser Methode werden die Wimpern an der Wurzel angehoben und anschließend in Form gebracht. Dies geschieht mithilfe eines gebogenen Pads und einem speziellen Serum. Das Ergebnis sind lange, voluminöse und geschwungene Wimpern, die dem Gesicht mehr Ausdruck verleihen.

Es handelt sich hierbei um die ideale Methode für alle Frauen, die ihren Wimpern mehr Stärke, Schwung und Sprungkraft verleihen, dabei jedoch auf künstliche Extensions verzichten möchten. Das Wimpernlifting hat den Vorteil, dass es sich dabei um eine natürliche Art handelt, die eigenen Wimpern zu verlängern und zu verdicken. Die Behandlung ist schonend und sorgt für lange, voluminöse und geschwungene Wimpern mit Wow-Effekt.

Das Wimpernlifting ist die perfekte Möglichkeit, um die Naturschönheit der Wimpern zu unterstreichen. Das Lifting gibt den Wimpern mehr Schwung und Ausdruck und sorgt so für einen attraktiven Blick. Die Behandlung ist schmerzfrei und komfortabel, sodass du dich voll und ganz auf die Entspannung konzentrieren kannst. Nach dem Wimpernlifting sehen deine Wimpern nicht nur frischer und jünger aus, sondern fühlen sich auch weicher und geschmeidiger an.

Durch das Lifting kommt deine natürliche Schönheit stärker zum Strahlen. Deine Wimpern werden auf ihre Maximallänge ausgedehnt. Wenn du dich dazu entscheidest, ein professionelles Wimpernlifting in unserem Kosmetikstudio in Anspruch zu nehmen, erhältst du zunächst eine Rundum-Beratung, bei der wir im Rahmen unserer Möglichkeiten ganz auf deine individuellen Wünsche und Bedürfnisse eingehen.

Bei Frida Immerschön arbeiten wir mit dieser relativ unkomplizierten Variante der Wimpernverlängerung. Das Resultat zeigt sich blitzschnell: Direkt nach dem Treatment wirken deine Augen und dein ganzes Gesicht damit frischer und wacher. Durch die Betonung der natürlichen Wimpernkraft wird das Gesicht insgesamt attraktiver. Diese Methode ist perfekt für alle, die nach einer sanften und doch effektiven Möglichkeit der Wimpernverlängerung oder -verdichtung suchen.

Das Wimpernlifting ist die natürliche Variante zur Verschönerung deiner Wimpern. Durch diese Behandlung werden deine Wimpern gekräftigt und erhalten einen schönen Schwung. Es handelt sich hier um eine schonende und sanfte Behandlung, die deinen Wimpern neues Leben einhaucht. Das Ergebnis sind natürliche, traumhaft geschwungene Wimpern, die die Menschen um dich herum verzaubern werden. Genieße den vollen Effekt dieser Behandlung und lass“ dich von uns in deinem Kosmetikstudio in Frankfurt verwöhnen.

In unserem Kosmetikstudio in Frankfurt arbeiten wir mit hochmodernen und präzisen Techniken, die unseren Kundinnen zu Ergebnissen verhelfen, die zu brillieren wissen. Wir legen dabei besonderen Wert auf Natürlichkeit und auf ein gesundes Aussehen der Wimpern. Falls du Interesse an einem Wimpernlifting hast oder weitere Informationen benötigen, kontaktiere uns gerne oder statte uns einen Besuch in unserem Salon in Frankfurt ab. Wir freuen uns darauf, dir weiterhelfen zu können!

Von modernen alltagstauglichen bis hin zu luxuriösen dramatischen Looks: FRIDA IMMERSCHÖN® öffnet im Sommer 2017 ihre Pforten in Frankfurt und deckt die gesamte Bandbreite der permanenten Beautylösungen ab.

Gegründet wurde FRIDA IMMERSCHÖN® von XtremeLashes® Elite Stylistin und PhiBrows® Royal Artist Minh Soltysiak. Die Aufgabe des gesamten Frida Teams sieht sie darin, die Branche für Kunden und Stylisten gleichermaßen zu verbessern, das Wissen weiterzugeben und den Imperativ für Schönheit, Natürlichkeit und Praktikabilität ihrer Produkte und Dienstleistungen nie aus den Augen zu verlieren. Der individuelle Nutzen für den Kunden, Kreativität und die Liebe zum Detail liegen dabei im Fokus und bestimmen ihre Arbeit.

Die Ergebnisse von FRIDA IMMERSCHÖN® zeichnen sich durch zeitlose Eleganz, bewusste Nachhaltigkeit und geschickte Formschönheit aus. Das Team steht mit Leib und Seele hinter dem Leitsatz „perfekter als die Natur und dennoch perfekt natürlich“.

Perfekter als die Natur & dennoch perfekt natürlich

FRIDA IMMERSCHÖN® setzt sich nicht zum Ziel das Selbst ihrer Kundinnen zu verändern. Es gilt, die Vorzüge dieser einzigartigen Frauen hervorzuheben, diese leben zu lassen und aus ihrer Authentizität zu schöpfen. Die Produkte und Dienstleistungen sollen ihnen helfen, das Beste aus sich herauszuholen und mehr zu sich zu finden. Denn jede Frau sollte weniger Zeit damit verbringen müssen etwas an sich, sondern mehr für sich zu tun.

