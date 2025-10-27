Wohlige Wärme in neun Stufen mit Abschalt-Automatik

– Extra-große Heizdecke mit 180 x 130 cm

– 9 Temperatureinstellungen für Wärme ganz nach Bedarf

– Ausschalt-Timer mit bis zu 9 Stunden Laufzeit

– Aus pflegeleichtem Polyester

Wohlige Wärme leicht gemacht: Durch eine feine Abstufung von neun Stufen lässt sich die Wärme exakt nach den eigenen Vorlieben regulieren. Die Heizdecke von Wilson Gabor stellt neun unterschiedliche Temperaturoptionen bereit – von einer leichten, kaum spürbaren Wärmezufuhr bis hin zu einer tief durchdringenden, kuscheligen Hitze. Jede dieser Stufen lässt sich präzise auf das individuelle Wärmeempfinden abstimmen.

Ein Abschalt Timer steigert den Komfort und erhöht die Sicherheit: Ein anpassbarer Zeitschalter erlaubt es, die Laufzeit zwischen einer und neun Stunden nach Belieben zu wählen. Sobald die eingestellte Frist verstrichen ist, schaltet die Heizdecke automatisch ab. Ideal, wenn man tagsüber oder abends auf der Couch oder im Sessel nicht frieren möchte. Damit wird nicht nur Energie eingespart, sondern auch die Sicherheit spürbar erhöht.

– Elektrische Heizdecke mit Abschaltautomatik

– Wärme-Regulierung in 9 Stufen: 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41 oder 43 °C

– Ausschalt-Timer einstellbar: 1 bis 9 Stunden (in Stunden-Schritten) Laufzeit

– Mit Steuerungseinheit für eine einfache Bedienung

– Überhitzungsschutz: schaltet automatisch aus

– Material: 100 % Polyester

– Leichte Reinigung: waschbar bei 30 °C

– Stromversorgung: 230 Volt

– Maße: 180 x 130 cm, Gewicht: ca. 1,8 kg

– Heizdecke inklusive deutscher Anleitung

Die Wilson Gabor Heizdecke mit 9 Heizstufen und Ausschalt-Timer bis 9 Stunden ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-1867-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/AJkErTcS6yApw44

