Angenehme Wärme für Füße, Beine und Rücken – in 10 Stufen regelbar

– Fußwärmer, mit Wärme-Funktion für den ganzen Körper

– Angnehmer Vliesstoff: per Hand waschbar bei 30 °C

– 10 Wärme-Stufen einstellbar

– Ausschalt-Timer mit 1 bis 9 Stunden Laufzeit

– Energieeffiziente Wärme bei nur 50 Watt Leistungsaufnahme

Wärme für Füße und Körper: Der 2-in-1-Wärmespender von Wilson Gabor funktioniert als weicher Fußwärmer oder als flexibles Heizkissen für Rücken, Bauch und Schultern. Das Gerät eignet sich für entspannte Stunden auf dem Sofa oder gezielte Wärmeanwendungen im Büro.

Zehn Temperaturstufen zur Auswahl: Per Tastendruck lässt sich die Wärmeintensität anpassen – von sanfter Wärme bis zu intensiver Heizleistung gegen kalte Füße. Eine Abschaltautomatik beendet den Betrieb nach bis zu neun Stunden.

Einfache Reinigung: Der Vliesstoff aus Polyester und Elasthan lässt sich per Hand oder in der Waschmaschine waschen.

Energiesparend: Mit 50 Watt Leistung erzeugt das Gerät Wärme direkt am Körper, wo sie benötigt wird.

Das Wilson Gabor 2in1-Fußwärmer und Körper-Heizkissen ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-6032-625 zum Preis von 59,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Wilson Gabor 2er-Set 2in1-Fußwärmer und Körper-Heizkissen, 10 Stufen, Timer, 50 Watt

Preis: 109,99 EUR

Bestell-Nr. JX-6032-625

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/sjjcc82cgpxCHCB

