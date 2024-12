Willkür des Bayerischen Bauministeriums in München

Gesundheitsschädigende u. gesundheitsgefährdende Vorgehensweisen der Bayerischen Behördenwillkür gegenüber dem schwersterkrankten Bürger Horst Glanzer

Obwohl die Marktgemeinde in Tittling, als auch die Bayerische Straßenbaubehörde in Passau

die Ampelanlage “ absolut kategorisch ablehnt, drängt das Bayerische Bauministerium mit seinem Bayerischen Minister für Wohnen, Bau und Verkehr mit Herrn Christian Bernreiter vehement darauf mit seinen, “ vorsätzlichen willkürlichen rigorosen skandalösen schikanösen Menschenrechtsverletzenden ohne Rücksicht auf Verluste betriebenen Vorgehensweisen, “ dass mir persönlich “ als schwersterkrankten Bürger Bayerns mit meinem Lungentumor die absolut unzumutbare gesundheitsschädigende und auch die absolut

unzumutbare gesundheitsgefährdende Ampelanlage “ ( Be – und Vergasungsanlage ) https://ngoglanzer.ch/bayerische-behoerdenwillkuer vor meine Haustüre gebaut wird, ohne danach überhaupt zu fragen, was damit der Bayerische Minister für Wohnen, Bau und Verkehr Herr Christian Bernreiter mit seiner sturen, und mir persönlich auch völlig unbegreiflichen Vorgehensweisen gesundheitliche Schäden auslösen würde?

Obwohl bereits schon im September 2010 von der Regierung von Niederbayern in Landshut der “ Höhenfreie Anschluss genehmigt wurde “ bei der “ mörderischen lebensgefährlichen lebensbedrohlichen gemeingefährlichen, und auch bei der unfallproduzierenden Todeskreuzung “ bei der B 85 Tittling – Süd https://ngoglanzer.ch/informationen wie man auch absolut sofort erkennen kann anhand der Straßenbaupläne der Bayerischen Straßenbaubehörde in Passau, dass man jetzt trotz des irrsinnigen Vorhabens doch die Ampelanlage bauen wird?

https://ngoglanzer.ch/informationen

Obwohl es “ absolut nicht zumutbar sein wird, will man von seitens des Bayerischen Bauministeriums nicht davon abrücken wollen, sodass mir nichts Anderes übrig bleiben wird, den Bayerischen Staat wegen “ vorsätzlicher Körperverletzung,zu verklagen “ weil mir die “ Be – und Vergasungsanlage “ die geplante völlig unzumutbare ( Lichtsignalanlage ) mir auch noch den Tod bescheren würde, wie es bereits schon meiner Mutter widerfahren war mit der Bayerischen Behördenwillkür ! https://ngoglanzer.ch/gutachten

Es reicht eh schon, dass die jahrelangen produzierten gesundheitsschädlichen, und auch gesundheitsgefährdenden Stickoxyde meine, “ leider zu zu Unrecht und auch zu früh + verstorbene alleinerziehende Mutter + mit ihren 8 Kindern durch die sehr hohen Schadstoffbelastungen an ihrem Lungentumor mit mehreren Metastasen im ganzen Körper verstorben war ! https://www.abgasbelastung-fuehrten-zum-tod-meiner-mutter

https:/www./verkehrsopfer-auf-bayerns-strassen erklärt wie wichtig die Verkehrssicherheit auf Bayerns Straßen wirklich ist.

“ Durchaus bühnenreif war auch der damalige illegale Straßenbau im Jahre 1979, als damals ohne Planfestellungsbeschluss https://ngoglanzer.ch/planfestellungsbeschluss-18-april-1980 bereits schon gebaut wurde vor dem Datum am 18. April 1980?

In Patriching – Passau besteht so eine Ampelanlage, die man jetzt demnächst bald mal durch den “ verkehrssicheren Höhenfreien Anschluss ablösen wird, “ und nur 15 Kilometer weiter will man jetzt den “ Verkehrsfluss irrsinnigerweise anhalten mit der Ampelanlage, “ die jetzt in Patriching – Passau abgeschafft wird wegen fehlender Funktionalität ??? Dass “ versteht absolut kein einziger normaler Mensch mehr, “ dass jetzt diese Steuergeldverschwendung von der jetzigen irrsinnigerweise geplanten Ampelanlage vom Bayerischen Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr sogar noch befürwortet wurde am 22. Oktober 2024 im Bayerischen Fachausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr des Bayerischen Landtages in München, bei meiner Petition mit der folgenden Nummer BV.0464.18, die dann doch später wieder durch den “ doch verkehrssicheren Höhenfreien Anschluss bei der mörderischen lebensgefährlichen lebensbedrohlichen gemeingefährlichen und auch bei der unfallproduzierenden Todeskreuzung “ bei der B 85 Tittling – Süd abgelöst wird, weil die “ irrsinnigerweise geplante Ampelanlage absolut nicht in Zukunft tragbar werden könnte an der sehr stark unübersichtlichen Rechtskurve, und zudem am Berg im Winter ständig die LKW´s hängen bleiben, und somit der Verkehrsstau bereits heute schon vorprogrammiert wäre ??? Das Bayerische Ministerium für Wohnen, Bau und Verkehr macht sich übrigens auch gegenüber dem “ schwersterkrankten Anrainer Herrn Horst Glanzer mit seinem Lungentumor auch zusätzlich noch strafbar durch die vorsätzliche Körperverletzung, “ weil man den “ schwersterkrankten Anrainer Herrn Horst Glanzer unnötig mit den vermehrten sehr stark gesundheitsgefährdenden, und auch mit den sehr stark gesundheitsschädlichen Stickoxyden seine Gesundheit massiv belasten wird, “ und diese “ vorsätzlichen willkürlichen rigorosen schikanösen skandalösen MENSCHENRECHTSVERLETZENDEN ohne Rücksicht auf Verluste betriebenen rücksichtslosen Vorgehensweisen werde ich persönlich zu verhindern wissen mit der “ Klage wegen der Bayerischen Behördenwillkür, “ die den “ schwersterkrankten so sehr stark engagierten Bayerischen Staatsbürger ständig und auch andauern bereit schon seit sehr vielen Jahren miserabel behandelt hatte, “ wie auch zuvor schon seine “ zu Unrecht und auch zu früh + verstorbene alleinerziehende Mutter * mit ihren 8 Kindern “ auf Schlimmste gesundheitlich durch die sehr hohen Stickoxydschadstoffbelastungen ruiniert wurde, und mit aggressiven Lungentumor mit mehreren Metastasen zu Unrecht, und auch zu früh ihr Leben lassen musstesterben musste. https://www.abgasbelastung-fuehrten-zum-tod-meiner-mutter

SKANDALÖSER GEHT ES JA WOHL NICHT MEHR

https://ngoglanzer.ch

