Wilfa Handmixer Smooth Mix Testsieger im ETM Testmagazin

Der Handmixer Smooth Mix HM1B-500 von Wilfa hat im Vergleichstest des renommierten ETM Testmagazins den ersten Platz unter 15 getesteten Handmixer-Modellen erreicht. Das Gerät erzielte die Bewertung „sehr gut“ (93,9 %) und überzeugte in allen Testbereichen.

Mit seiner sehr guten Verarbeitung und dem leistungsstarken 500 Watt DC-Motor bietet der Smooth Mix HM1B-500 vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und eine angenehme Handhabung. Fünf verschiedene Geschwindigkeitsstufen und eine Boost-Funktion sind über einen Schieberegler leicht einstellbar. Die Slow-Start-Funktion sorgt dafür, dass die Zutaten in der Schüssel bleiben und nichts herausspritzt.

Im Test überzeugte das Gerät ebenfalls durch seine gute Handhabung. Beispielsweise erlaubt seine Gewichtsverteilung längeres Arbeiten ohne den Arm zu ermüden. Der gummierte Griff sorgt zudem für einen besseren Halt und Rutschfestigkeit, besonders wenn die Hände feucht sind oder das Gerät längere Zeit in Gebrauch ist. Die Schneebesen des Handmixers bewiesen sich im Test als äußerst effektiv beim Verarbeiten von Eiweiß und Sahne. Die beiden Knethaken eignen sich für Kuchenteige oder für kleinere Mengen von Hefeteig. Das Zubehör ist spülmaschinenfest.

Kleines, aber besonders praktisches Extra: Knethaken und Quirle können mit einem Klick am Gerät befestigt werden. So muss man nicht in der Schublade nach ihnen suchen. Darüber hinaus hat der Handmixer Smooth Mix mit dem Red Dot Award und dem iF Award 2023 zwei der renommiertesten international anerkannten Designpreise gewonnen.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 79 Euro

Weitere Informationen: https://www.wilfa.com/de/

Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation.

