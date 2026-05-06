Wilfa Crust: Elektrischer Pizzaofen backt in 90 Sekunden

Der Wilfa Crust macht Schluss mit Lieferdienst und langer Wartezeit

Der Wilfa Crust ist ein elektrischer Pizzaofen für zu Hause, der bei bis zu 450 Grad Celsius eine Pizza in rund 90 Sekunden fertigbackt. Präzise einstellbar, vielseitig einsetzbar, und das längst nicht nur für Pizza.

Der erste lange Abend auf der Terrasse, Freunde klingeln spontan, der Appetit auf Pizza ist groß. Bestellen ist eine Option. Eine immer teurere dazu: Laut Statistischem Bundesamt sind die Verbraucherpreise für Pizza seit 2020 um 34 Prozent gestiegen.

Wilfa bringt im Frühjahr 2026 eine andere Antwort auf den Markt: den Crust, einen elektrischen Pizzaofen für Zuhause.

Elektrisch schlägt Gas: mehr Präzision, mehr Vielseitigkeit

Die meisten Heimpizzaöfen laufen mit Gas. Das bedeutet: Gasflasche, Außeneinsatz, wenig Feingefühl bei der Temperatur. Der Wilfa Crust ist ein elektrischer Pizzaofen und geht einen anderen Weg. Als Elektrogerät lässt er sich per LED-Display gradgenau einstellen: Ober- und Unterhitze sind separat regelbar, sechs voreingestellte Programme decken verschiedene Pizzastile ab, ein manueller Modus ermöglicht freie Konfiguration. Der Crust ist das, was der Airfryer für die Fritteuse war: ein Gerät, das weit mehr kann, als der Name verspricht.

Bei 450 Grad Celsius ist eine neapolitanische Pizza in rund 90 Sekunden fertig, ein Flammkuchen noch etwas schneller. Gratins, überbackene Gerichte, sogar Desserts wie Schokokuchen mit flüssigem Kern gelingen im flachen Garraum ebenso. Da hat der Lieferdienst noch nicht einmal die Bestellung angenommen. Und der Backofen wäre noch nicht vorgeheizt.

Einmal kaufen, dauerhaft profitieren

Wer den Crust regelmäßig nutzt, rechnet schnell nach. Bei den aktuellen Gastronomiepreisen ist der Ofen nach wenigen Pizzaabenden mit Freunden bezahlt.

Einsetzbar ist der Crust auf der Terrasse genauso wie in der Küche. Kein Gas, keine Umbauten, kein Aufwand. Nur eine Steckdose. Im Sommer wie im Winter.

Echte Hitze. Echter Geschmack.

Der Wilfa Crust (Modell PO2B-E2200) ist ein kompakter elektrischer Heimpizzaofen mit bis zu 450 Grad Celsius Backtemperatur. Herzstück ist ein drehbarer Pizzastein, der für gleichmäßige Hitzeverteilung sorgt. Manuelles Drehen entfällt. Sechs Programme decken die gängigsten Anwendungen ab: Neapolitanisch, Amerikanisch, Romana, Focaccia, Tiefgefroren und Manuell. Die Tür ist abnehmbar für einfache Reinigung. Eine automatische Abschaltfunktion ist integriert.

„Gute Pizza braucht keine Magie, sie braucht Hitze. Wir haben den Crust entwickelt, um den einzigen wirklichen Unterschied zwischen Pizzeria und Zuhause zu schließen. 450 Grad, drehbarer Stein, fertig. Mehr braucht es nicht.“

Rafal Dziegielewski, Managing Director WILFA Deutschland

Produkt-Fakten:

-Produktkategorie: Elektrischer Heimpizzaofen

-Max. 450 °C Backtemperatur – Pizza fertig in ca. 90 Sekunden

-Drehbarer Pizzastein – gleichmäßige Hitze ohne manuelles Drehen

-Ober- und Unterwärme separat einstellbar per LED-Display (gradgenau)

-6 Programme: Neapolitanisch, Amerikanisch, Romana, Focaccia, Tiefgefroren, Manuell

-Geeignet für Pizza, Flammkuchen, Gratins, Desserts und mehr

-Einsatz auf Terrasse oder in der Küche – kein Gas, nur eine Steckdose

-LED-Display, abnehmbare Tür, automatische Abschaltfunktion

-Maße: 52 48 27 cm | Gewicht: 12 kg | SKU: 602804

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 349 Euro

Ab sofort erhältlich

Quellennachweise

(1) Statistisches Bundesamt, Verbraucherpreisindex für Deutschland, Verwendungszwecke des Individualkonsums (5-Steller), Kategorie „Pizza, Quiches oder Ähnliches“, Jahresdurchschnitt 2025, Basisjahr 2020 = 100, endgültiger Wert: 134,0

Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation.

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