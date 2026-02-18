WildSoul – Die Initiation Männerretreat | 8.-12. Apr 2026
Location: Avena Hof (bei Nürnberg)
Street: Voitmannsdorf 12
City: 96167 – Königsfeld (Germany)
Start: 08.04.2026 15:00 Uhr
End: 12.04.2026 17:00 Uhr
Entry: 1099.00 Euro (incl. 19% VAT)
WildSoul – Die Initiation ist ein 5-tägiges Initiationsretreat für Männer, die aufhören wollen, sich klein zu halten, und bereit sind, in ihre verkörperte Kraft zu treten. In einem geerdeten Männerraum verbinden Kris Huwald und sein Team Breathwork, Männerkreise, somatische Prozesse und rituelle Naturarbeit.
Termin: 08.-12. April 2026
Ort: Avena Hof (bei Nürnberg)
Teilnehmer: max. 26 Männer
Im Mittelpunkt stehen Präsenz, emotionale Reifung, Integration alter Muster (u.a. innere Kind-Arbeit) und echte Bruderschaft. Die Initiation ist kein Wellness-Seminar, sondern ein strukturierter Prozess in einer kleinen Gruppe – mit klarer, respektvoller Rahmung und Fokus auf nachhaltige Integration in den Alltag.
Weitere Informationen & Anmeldung: siehe Link zur Retreat-Seite.
Kris Huwald ist Coach & Trainer für persönliche Entwicklung. Er leitet Retreats, Gruppenformate und Online-Programme und verbindet Breathwork, somatische Prozesse und psychologische Entwicklungsarbeit mit klarer, respektvoller Rahmung. Schwerpunkte sind Präsenz, Selbstführung und verkörperte Führung sowie consent-basierte Arbeit mit Intimität und Verkörperung.
Kontakt
Kris Huwald
An der Steinkuhle 14
57368 Lennestadt
01757610096
http://krishuwald.de
