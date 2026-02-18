WildSoul – Die Initiation Männerretreat | 8.-12. Apr 2026

Location: Avena Hof (bei Nürnberg)

Street: Voitmannsdorf 12

City: 96167 – Königsfeld (Germany)

Start: 08.04.2026 15:00 Uhr

End: 12.04.2026 17:00 Uhr

Entry: 1099.00 Euro (incl. 19% VAT)

WildSoul – Die Initiation ist ein 5-tägiges Initiationsretreat für Männer, die aufhören wollen, sich klein zu halten, und bereit sind, in ihre verkörperte Kraft zu treten. In einem geerdeten Männerraum verbinden Kris Huwald und sein Team Breathwork, Männerkreise, somatische Prozesse und rituelle Naturarbeit.

Teilnehmer: max. 26 Männer

Im Mittelpunkt stehen Präsenz, emotionale Reifung, Integration alter Muster (u.a. innere Kind-Arbeit) und echte Bruderschaft. Die Initiation ist kein Wellness-Seminar, sondern ein strukturierter Prozess in einer kleinen Gruppe – mit klarer, respektvoller Rahmung und Fokus auf nachhaltige Integration in den Alltag.

Kris Huwald ist Coach & Trainer für persönliche Entwicklung. Er leitet Retreats, Gruppenformate und Online-Programme und verbindet Breathwork, somatische Prozesse und psychologische Entwicklungsarbeit mit klarer, respektvoller Rahmung. Schwerpunkte sind Präsenz, Selbstführung und verkörperte Führung sowie consent-basierte Arbeit mit Intimität und Verkörperung.

Kontakt

Kris Huwald

An der Steinkuhle 14

57368 Lennestadt

01757610096



http://krishuwald.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.