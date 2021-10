Wiederholungstäter mit “helpAHR-Syndrom” eröffnen BISTRO

Ehrenamtliche Helfer eröffnen WANDERLUST-BISTRO im Ahrweiler Winzerverein und unterstützen so beim Wiederaufbau

Am 14. Juli richtete eine Flutkatastrophe im Ahrtal verheerende Schäden an. Viele Menschen verloren ihr Leben, Häuser und Infrastrukturen wurden zerstört und viele verloren ihre Existenz. Von der vom Wein und Tourismus lebenden Region blieb eine unfassbare Zerstörung nach.

Freiwillige Helferlein eröffnen WANDERLUST-BISTRO

Geführte Wanderungen mit Einkehrmöglichkeit kombinieren. So die Idee einer Gruppe freiwilliger Helferlein im Ahrweiler Winzerverein. Innerhalb kürzester Zeit setzte das Team es in die Tat um. Start und Ziel ist der Winzerverein in Ahrweiler. Einheimische Wanderführer dienen dabei als Guides. Sie bieten den Touristen Sicherheit, Informationen aus erster Hand und geben ihnen das Gefühl, in der Zeit nach der Flutkatastrophe nicht alleine durch die Region wandern zu müssen. Nach der Wanderung besteht die Möglichkeit sich im Bistro bei selbst gebackenem Brot und frischem Federweißen oder einem gekühltem Gläschen Blanc de Noir zu stärken und mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen.

Das Bistro, das von den freiwilligen Helferlein betrieben wird ist im Oktober jeweil Samstags und Sonntags von 11-18h geöffnet.

“Harter Kern” freiwilliger Helferlein wird zu einer verschworenen Gemeinschaft

Im Ahrweiler Winzerverein gibt es einen harten Kern von 5-10 freiwilligen Helfern die immer wieder zum Helfen kommen um bei allen anfallenden Arbeiten zu unterstützen. Es ist in dieser gemeinsamen Zeit des Helfens eine verschworenen Gemeinschaft geworden. Und so wurde die Idee geboren, das zarte Pflänzchen des Tourismus mit einer eigenen Initiative zu fördern. Ziel, langsam die für die Region so wichtigen Touristen wieder zu gewinnen und begrüßen zu können. Ihnen die Angst zu nehmen, sie seien Katastrophentouristen. Sondern ihnen das Gefühl zu geben, dass sie wichtig für die Winzer, die Gastronomie und die gesamte Tourismusbranche sind und somit willkommenen Freunde und Unterstützer des Wiederaufbaus.

Der Blick richtet sich nach vorne

Rund 10 Wochen nach der Flutkatastrophe gedeihen im Winzerverein weitere kleine Pflänzchen der Zuversicht.

Vieler freiwillige Helferlein packen bereits seit Mitte Juli mit an und geben so den Verantwortlichen im Winzerverein auch die Kraft und Zuversicht um aus dem Chaosmodus in ein nach vorne gerichtetes Handeln des Wiederaufbaus zu gelangen.

Ein neuer Transporter wurde beschafft und Kunden konnten wieder mit Wein beliefert werden. Nachdem die Telekommunikationsinfrastruktur wieder hergestellt war, wurde der Onlineshop in Betrieb genommen. Die ersten Flutweinpakete konnten bestellt, verpackt und versandt werden. Die teilweise zerstörten Produktionsanlagen wurden repariert und gereinigt. Der erste Federweiße vergoren und in den Handel gebracht.

Wiederholungstäter mit “helpAHR-Syndrom”

Schon wenige Tage nachdem klar war, welch großen Schaden dort entstanden war, machten sich neben den professionellen Hilfsdiensten unzählige freiwillige Helferlein auf um zu helfen. Und viele kamen, so oft es ihre Zeit und Energie zuließ, immer wieder. So bildete sich auch diese Gruppe Helferlein, die im Ahrweiler Winzerverein unterstützen. Mit langen Eimerketten wurden gemeinsam Weinkeller entschlammt, zigtausende Weinflaschen aus dem Schlamm geborgen und gereinigt. Die letzten Wochen stand die Hilfe bei die Traubenlese im Vordergrund.

Ahrweiler Winzer-Verein e.G.

Die Winzergenossenschaft aus Ahrweiler seit 1874. Bereits die Römer wussten die Ahr als Weinanbaugebiet zu schätzen, gilt diese Region doch bis heute als “Rotweinparadies” Deutschlands. Die historische Genossenschaft mit familiärem Flair wurde bereits 1874 gegründet. Die Hauptaufgabe der Genossenschaft war zunächst die Vermarktung des Weines. Schon bald kam die Weinbereitung hinzu, so dass sich die einzelnen Genossenschaftsmitglieder ganz auf die Winzerei konzentrieren konnten. Die Genossenschaft hat sich bis heute mit etwa 78 Mitgliedern zu einem wichtigen Betrieb der Weinbauwirtschaft des Ahrtals entwickelt.

Eingebunden in den Kern des romantischen Ahrtals liegt die Genossenschaft. In Ahrweiler, der Rotweinmetropole mit mehr als 1100-jähriger Stadtgeschichte, ist sie nur etwa 150 m vom Obertor, dem westlichen Teil der mittelalterlichen Stadtmauer entfernt, also ganz in der Nähe der Römervilla und des “Regierungsbunkers”.

Kontakt

Ahrweiler Winzer-Verein e.G.

Wolfgang Külper

Walporzheimer Str. 19

53474 Ahrweiler

+49 171 5644576

ahadrian@web.de

https://www.ahrweiler-winzerverein.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.