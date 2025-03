Wiechardt & Stähr: Erfolg mit Teich- & Zisternenpflege

Erfolgreich mit Teichpflege und innovativer Zisternenreinigung

Westergellersen, März 2025 – Die Marke GETEISA® des Wiechardt & Stähr Teich- und Gewässerservice ist längst ein fester Begriff in der Welt der Teichpflege. Doch das Unternehmen geht noch weiter: Mit GETEISA Zisternenrein hat sich das norddeutsche Unternehmen auch im Bereich der Zisternenreinigung etabliert – und das mit durchschlagendem Erfolg.

„Keiner hätte erwartet, dass Zisternenrein ein Kassenschlager wird“, sagt Patrick Stähr, Mitgründer des Unternehmens. Das effektive Reinigungsprodukt ermöglicht eine ressourcenschonende Pflege von Regenwasserzisternen – ganz ohne aggressive Chemie und mit minimalem Aufwand für die Anwender.

Der Erfolg des Unternehmens spiegelt sich auch im Wachstum wider. „Wir haben mit einem Lager in der Garage und im Keller angefangen. Aus Platznot sind wir in einen alten Kuhstall gezogen – und jetzt brauchen wir 500 Quadratmeter Lager- und Bürofläche in Westergellersen,“ berichtet Philipp Wiechardt. Mittlerweile beliefert das Unternehmen nicht nur Privatkunden, sondern auch Händler im gesamten Bundesgebiet.

Rückschläge? Ja. Stillstand? Niemals.

Die beiden Jungunternehmer aus Stade haben in den letzten Jahren einige Herausforderungen gemeistert – doch Aufgeben war nie eine Option. „Gerade in der heutigen Zeit müssen wir nach vorne blicken, neue Wege gehen und uns den globalen Herausforderungen stellen,“ so Wiechardt. Besonders im Bereich der Dienstleistungen sei es eine turbulente Zeit, ergänzt Stähr: „Wir kommen gut an – unsere Kompetenz und unser Fachwissen zahlen sich aus!“

Die Nachfrage ist so groß, dass private Teichpflege- und Reinigungstermine erst wieder ab Juni verfügbar sind. „Unsere Fachkenntnis macht den Unterschied, und das honorieren unsere Kunden“, so die beiden Unternehmer.

Mit ihrem Mix aus innovativen Produkten, fundierter Expertise und unternehmerischem Mut setzen Wiechardt & Stähr neue Maßstäbe in der Teich- und Gewässerpflege – und darüber hinaus.

Wiechardt & Stähr Teich- und Gewässerservice ist Ihr Experte für Teichpflege, Gewässerreinigung und Wasseranalysen. Seit 2015 bieten wir professionelle Dienstleistungen rund um Teiche, Zisternen und Gewässer an – von der Algenbekämpfung über die Entschlammung bis hin zur Fontänentechnik. Unter unserer Marke GETEISA® vertreiben wir hochwertige Produkte wie Teichwasseroptimierer, Algenbekämpfungsmittel und Koifutter. Unser Ziel: Gesunde und klare Gewässer – mit Fachwissen, Erfahrung und den besten Produkten für Ihren Teich.

