Wie viel Marketing-Budget braucht ein KMU?

cloudWEB lanciert kostenlosen Budget-Konfigurator: In 2 Minuten zur realistischen Marketingbudget-Einschätzung.

Viele Schweizer KMU wollen Marketing machen. Die Motivation ist da. Was fehlt, ist eine realistische Vorstellung davon, welches Budget dafür überhaupt nötig ist. Aus diesem Grund hat die Winterthurer Online-Marketing-Agentur cloudWEB einen kostenlosen Marketing-Budget-Konfigurator entwickelt.

Aus zahlreichen Erstgesprächen kennt cloudWEB die typischen Aussagen: „Wir probieren mal mit CHF 1’000.“ Oder: der Praktikant übernimmt Social Media. Oder einfach: „Wir schauen, was passiert.“ Das Problem dahinter ist meist dasselbe – niemand weiss, wo die Grenze zwischen sinnvollem Einsatz und verschwendetem Geld liegt. Was ist zu wenig? Was ist realistisch? Und wo verbrennt man einfach Budget, ohne Wirkung zu erzielen?

Gerade bei Google Ads zeigt sich das besonders deutlich: Steigende Kosten pro Anfrage bei sinkender Lead-Qualität sind ein verbreitetes Muster, das oft auf falsch dimensioniertes oder falsch eingesetztes Budget zurückgeht.

Genau diese Orientierungslosigkeit soll der neue Konfigurator beheben. Nach wenigen gezielten Fragen zu Ziel, Ausgangslage, Region und gewünschtem Tempo liefert das Tool kostenlos: eine realistische monatliche Budgetempfehlung, die typische Aufteilung auf Strategie, Umsetzung und Werbung, den internen Zeitaufwand bei Eigenumsetzung sowie konkrete nächste Schritte mit nachvollziehbarer Begründung.

Das Ergebnis ist keine Blackbox und keine Fantasiezahl. Die Einschätzung basiert direkt auf den Angaben des Nutzers und zeigt transparent, wie das empfohlene Budget zustande kommt. Dauert rund zwei Minuten.

Wer möchte, kann anschliessend einen kostenlosen persönlichen Termin bei cloudWEB buchen, um die Einschätzung gemeinsam einzuordnen. Eine Verpflichtung entsteht dabei nicht.

Der Konfigurator ist ab sofort kostenlos verfügbar.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

Firmenkontakt

cloudWEB GmbH

Thomas Hasenfratz

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

Pressekontakt

cloudWEB GmbH

Martina Bernet

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

052 536 15 04



https://www.cloudweb.ch/

