Wie Unternehmen einen erfolgreichen Webshop gestalten

Mit der immer weiter und schneller fortschreitenden Digitalisierung werden für Unternehmen auch der E-Commerce und die ansprechende Website-Gestaltung immer wichtiger. In seinem Buch „Traffic, SEO und Kundenbindung. Erfolgsfaktoren im E-Commerce und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit“, das im Mai 2022 bei Academic Plus erschien, fasst Max Pleiger die bisherigen Erkenntnisse aus diesem Bereich zusammen.

Im Zuge der Digitalisierung steigert sich nicht nur die Menge an Informationen, die potenzielle Kund:innen erhalten, sondern auch die Anforderungen der Kund:innen an einen Webshop. Für Unternehmen wird es deshalb immer schwieriger, sich im E-Commerce zu positionieren und Kund:innen langfristig zu binden. Eine erfolgreiche E-Commerce-Strategie ist jedoch notwendig, um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. In „Traffic, SEO und Kundenbindung“ beleuchtet Max Pleiger verschiedene Studienergebnisse zum Thema E-Commerce und leitet daraus Erfolgsfaktoren für Unternehmen ab.

Die Customer Journey als Grundlage des E-Commerce

Hauptziel des E-Commerce ist die Kundenbindung an ein Unternehmen. Damit dies gelingt und Kund:innen auch langfristig beim selben Anbieter bleiben, müssen verschiedene Einflussfaktoren berücksichtigt werden. Welche das sind, beschreibt Max Pleiger ausführlich anhand der einzelnen Schritte in der Customer Journey. Er stellt Methoden vor, die beim Aufbau sowie bei der Optimierung eines Webshops unterstützen. Seine Handlungsempfehlungen zeigen Unternehmen, wie sie ihre Ergebnisse im E-Commerce nachhaltig steigern. Pleiger erklärt dabei, welche Kanäle im Online Marketing den Traffic erhöhen und wie man die Usability des eigenen Shops so optimiert, dass sich die Conversion Rate erhöht. Mit „Traffic, SEO und Kundenbindung“ richtet er sich vor allem an Unternehmen und Onlineshop-Betreiber:innen, aber auch an alle anderen fachlich interessierten Leser:innen.

Das Buch ist im Mai 2022 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-64859-4).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1194168

