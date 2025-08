Wie Telekommunikationsanbieter ihre Cyberrisiken reduzieren

Sicherheitsmanagement in kritischen Infrastrukturen

Telekommunikationsunternehmen zählen heute zu den zentralen Akteuren kritischer Infrastrukturen und stehen entsprechend im Fokus von Cyberangriffen. Ihre weit verzweigten Netze, der Betrieb zahlreicher Cloud- und IoT-Dienste sowie die Einführung neuer Technologien wie 5G schaffen ein komplexes Angriffsszenario mit enormem Risiko. Um dieses beherrschbar zu machen, ist ein umfassender Überblick über die eigene Angriffsfläche essenziell.

Kommentar von Harald Röder, Senior Solutions Engineer D-A-CH & Central Europe bei Censys

Telekommunikationsanbieter betreiben komplexe IT-Landschaften: klassische Netzkomponenten, Cloud-Dienste, IoT-Systeme und zunehmend 5G-Infrastrukturen. Jeder dieser Bereiche bringt eigene Risiken mit sich und schafft potenzielle Einfallstore für Angreifer. Die Herausforderung besteht darin, diese verteilten Strukturen vollständig zu überblicken. Nur wer seine digitale Angriffsfläche kennt, kann Risiken kontrollieren und reduzieren.

Mehr Sichtbarkeit, weniger Fehlalarme

Herkömmliche Sicherheitslösungen stoßen bei der Abdeckung dieser heterogenen Umgebungen schnell an ihre Grenzen. Fehlalarme und fehlende Priorisierung führen dazu, dass kritische Hinweise übersehen oder zu spät bearbeitet werden. Ein zentrales Attack Surface Management (ASM) System hingegen ermöglicht die automatische Erkennung aller Assets – inklusive solcher, die bislang übersehen oder außerhalb bestehender Schutzmaßnahmen betrieben wurden.

Reagieren, bevor Schwachstellen publik werden

Neben der Bestandsaufnahme geht es auch um Geschwindigkeit. Sicherheitslücken (CVEs) werden mittlerweile nahezu täglich bekannt – oft inklusive Exploits. Moderne ASM-Plattformen ermöglichen es, diese Schwachstellen in Echtzeit mit der eigenen Infrastruktur abzugleichen. So kann ein Telekommunikationsanbieter gezielt absichern, noch bevor eine Lücke aktiv ausgenutzt wird. Das reduziert das Fenster der Verwundbarkeit erheblich.

Telekommunikationsunternehmen agieren selten isoliert. Infrastrukturen und Dienste entstehen im Zusammenspiel mit externen Dienstleistern, Partnern oder Cloud-Anbietern. Damit verlagert sich ein Teil der Sicherheitsverantwortung nach außen – was das Risiko jedoch nicht mindert. Moderne Lösungen im Attack Surface Management unterstützen dabei, auch Drittparteien-Risiken frühzeitig zu erkennen, etwa durch kompromittierte Systeme oder schlecht gesicherte Schnittstellen.

Cyberrisiken messbar machen – strategisch denken

Cybersicherheit ist nicht nur eine technische Disziplin, sondern auch ein Managementthema. Die Möglichkeit, Angriffsflächen und verwundbare Systeme sichtbar zu machen, erlaubt Unternehmen eine realistische Risikoeinschätzung. Dabei helfen Funktionen zur Priorisierung und Kategorisierung, technische Risiken in unternehmerische Relevanz zu übersetzen – etwa für interne Reports oder Audits im Rahmen regulatorischer Anforderungen.

Fazit: Transparenz ist die Grundlage von Resilienz

Telekommunikationsanbieter müssen sich auf eine Bedrohungslage einstellen, die sich dynamisch verändert und in der die Faktoren Zeit und Übersicht entscheidend werden. Wer seine Infrastruktur kennt, Risiken bei sich und Partnern erkennt und auf neue Schwachstellen frühzeitig reagieren kann, schafft eine solide Basis für Cybersicherheit. Sichtbarkeit ist dabei kein Selbstzweck, sondern die Voraussetzung für Resilienz und somit für stabile Kommunikation in einer vernetzten Welt.

Über Censys:

Censys, Inc.TM ist die führende Internet-Intelligence-Plattform für Threat Hunting und Attack Surface Management. Censys wurde 2017 in Ann Arbor in Michigan, USA, gegründet und bietet Unternehmen den weltweit umfassendsten Echtzeit-Überblick ihrer Internet-Infrastruktur, Assets und Geräte. Kunden wie Google, Cisco, Microsoft, Samsung, das U.S. Department of Homeland Security, das Office of the Director of National Intelligence (ODNI), die Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) und mehr als 50 % der Fortune 500 vertrauen auf Censys für eine kontextualisierte Echtzeitansicht ihrer Internet- und Clouds-Assets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.censys.com und folgen Sie Censys auf LinkedIn, X, Bluesky und Mastodon.

