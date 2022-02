Wie Swoosh-App wächst und Streamer, Influencer und Content Creatoren mit all seinen features hilft

Intuitiv und geradlinig sind die wichtigsten Zutaten für eine fantastische App mit einem großartigen Benutzererlebnis.

Swoosh orientiert sich an der chinesischen Philosophie von Yin und Yang. Diese Philosophie steht für polare, gegensätzliche und doch verwandte Kräfte. Sie bekämpfen sich nicht, sondern ergänzen sich gegenseitig. Wie bei Swoosh-App.io repräsentieren Creators und Donators Yin und Yang.

Swoosh (swoosh) ist eine Kryptowährung, die in der Binance Intelligente Kette (BSC BEP-20) eingesetzt wird. Swoosh, ein Projekt mit Blocklistenfunktion und Kryptomünze, wird als die nächste prominente Kryptowährung gefeiert und hat erhebliche Pläne, die Sozialen Medien-Industrie mit einer auf Kryptowährung basierenden Sozialen Medien-App zu revolutionieren.

Und als ob das nicht genug wäre, schüttet der Social-Media-Token auch 1 % jeder Transaktion an die Ersteller von Inhalten und alle Inhaber von Bitcoin aus. Mehrere frühere Projekte liefern Belohnungen in nativen Token oder stabilen Währungen wie USDT. Doch bei Swoosh Coin wandelt der Vertrag die Belohnungen automatisch in die begehrteste aller Währungen um: Bitcoin.

Swoosh-Ressourcen

Wie unterstützt Swoosh die Macher und Beeinflussen?

Swoosh erklärt in ihrem Whitepaper, dass sie glauben, dass mehr getan werden muss, um Inhaltsersteller zu belohnen, die meist sehr wenig für ihre Bemühungen in Partnerschaften verdienen, die derzeit von anderen führenden Plattformen wie YouTube und Instagram angeboten werden.

Swoosh erklärt weiter, dass mehr getan werden muss, um Creators zu belohnen, damit Sozialen Medien eine nachhaltige Zukunft hat. Dies soll dadurch erreicht werden, dass die Ersteller von Inhalten eine kostenpflichtige, eine abonnementbasierte oder eine kostenlose Anzeige erhalten, wobei die Ersteller die Höhe der Gebühr selbst bestimmen können.

Zur Veranschaulichung: Selbst, wenn nur 500 Personen ein Abonnement für die Dramatisierung eines Inhaltsverfassers für 3 US-Dollar pro Monat abschließen würden, würde dies immer noch bedeuten, dass der Verfasser 3.000 US-Dollar pro Monat (vor Steuern/Gebühren) verdienen würde. Würde der Ersteller den identischen Inhalt auf weitere große Sozialen Medien-Plattformen hochladen, würde er nur einen Bruchteil dieses Betrags verdienen. Swoosh erlaubt seinen Top-Spendern, exklusive Inhalte zu teilen.

Das Projekt wird in den Händen einer Führungspersönlichkeit verwirklicht, die aus erster Hand Erfahrung damit hat, als Influencer im Rampenlicht zu stehen,

Manch einer mag sich fragen, warum Inhaltsersteller die derzeitigen primären Sozialen Medien-Plattformen verlassen und Inhalte auf der Swoosh-App erstellen?

Auch wenn sich Swoosh noch in einem sehr frühen Stadium befindet, hat es bereits die Aufmerksamkeit vieles Beeinflussen und Streamer auf sich gezogen.

Eine Besonderheit ist sicher: Die Community ist das Herzstück des Projekts. Die Gruppe bietet regelmäßige AMAs (Fragen Sie mich alles) und Updates über den Fortschritt des Projekts.

Die Strategie der Swoosh-App

einem großartigen Benutzererlebnis. Dies ist die erste Anwendung, in der Creators chatten können, und sie besitzt auch das Portfolio für Spenden. Der Spender kann mit dem Streamer chatten und erhält auch Streamer-Support. Die Swoosh-App bietet eine Menge an Möglichkeiten. Der Schöpfer kann Informationen durch Swoosh-App.io erhalten, und Kunden können Unterstützung durch andere Webseiten erhalten, die ein Integrationssystem von Webhooks halten.

Die Swoosh-Anwendung funktioniert wie ein Binance Intelligente Kette. Um dem Kampf gegen Geldwäsche gerecht zu werden, wird Swoosh bei Verdacht auf kriminelle Aktivitäten diese Funktion auf die verwendeten Geldbörsen anwenden. Die Besitzer der Geldbörsen werden benachrichtigt und haben die Möglichkeit, die Situation zu klären.

Swoosh App Abhebungen

Die Transaktion ist mit swoosh relativ einfach, da es ein integriertes Brieftaschen-System unterstützt. Swoosh kann die wichtigsten Krypto-Münzen wie BTC, BNB und Ethereum halten. Es hilft die einfache Rücknahme von Münzen jederzeit. Es zeigt auch den massiven Einfluss von Swoosh auf seinen rivalisierenden Token.

Und das ist der Punkt, an dem Swoosh die Initiative erschüttern wird; wenn sie eine App konstruieren könnten, die es noch weniger Schöpfern erlaubt, zu florieren und vielleicht ihre Tagesjobs zu verlassen, dann wird es nicht nur die Sozialen Medien-Industrie revolutionieren, sondern die gesamte Landschaft der Unterhaltung auf der ganzen Linie.

Swoosh ist sowohl für die Influencer als auch für die Macher von Vorteil. Es ist die erste Art von Sozialen Medien-Token, die Spenden mit Kryptowährungen an Influencer und Kreative unterstützt. Mithilfe der In-App-Wallet der Swoosh-App ist es einfach, Swoosh-Token zu kaufen und die anderen Kryptowährungen zu verwalten.

Es ist mühelos, durch swoosh Gewinn zu erzielen. Mann, muss nur spenden und eine Nachricht an die Schöpfer hinterlassen, und schon hat der Schöpfer die Möglichkeit, sich zu verbinden.

Da es auf einem Streamer-Unterstützungssystem basiert, ist es einfach, sich mit Swoosh zu verbinden, Creator können die Stream-Aktivitäten mit den Social-Media-Accounts kombinieren, um sie mit Swoosh zu verbinden.

Wann wird Swoosh verfügbar sein?

Swoosh wird Ende 2022 auf den Markt kommen. Ein erster Blick und eine frühe Beta werden im Sommer für einen kleinen Kreis verfügbar sein. Eine öffentliche Beta wird im Herbst beginnen.

Swoosh wird der erste Dienst auf dem Markt sein, der Spenden über Kryptowährung an Inhaltsersteller auf allen Plattformen unterstützt! Nutzen Sie die Chance, sich an der Entwicklung der App zu beteiligen und Feedback zu geben!

