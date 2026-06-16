Wie PFREUNDT mit einem B2B-Shop die Vertriebskosten um 40 Prozent senkte

Wer im B2B-Geschäft über Digitalisierung spricht, meint häufig die Einführung eines Onlineshops. Dass echte digitale Transformation weit darüber hinausgeht, zeigt das Beispiel der PFREUNDT GmbH aus Südlohn. Das Unternehmen plant, entwickelt und fertigt seit 1979 mobile und stationäre Wiegesysteme inklusive Software und Datenübertragungslösungen und hat mit dem Relaunch seines B2B-Shops im Juli 2025 einen neuen Maßstab für digitalen Vertrieb in der Branche gesetzt.

Vom Bestellformular zur digitalen Vertriebsplattform

Die Ausgangslage war typisch für viele mittelständische Industrieunternehmen: Bestellungen liefen überwiegend per Telefon, E-Mail oder Außendienst. Die Folge waren manuelle Erfassung, fehleranfällige Prozesse und hoher Zeitaufwand im Vertrieb. PFREUNDT entschied sich, diesen Prozess grundlegend zu verändern. Nicht durch ein isoliertes Shopsystem, sondern durch eine durchgängig digitale Plattform, die Vertrieb, Service und Kundenverwaltung vereint.

Gemeinsam mit onacy wurde ein B2B-Shop auf Shopware-Basis entwickelt, der 2019 erstmals live ging und im Juli 2025 umfassend relauncht wurde. Die Plattform unter shop.pfreundt.de ist heute weit mehr als ein Bestellkanal: Sie ist das zentrale digitale Interface zwischen PFREUNDT und seinen Kunden, Händlern und internationalen Partnern.

Konfigurator statt Katalog

Ein zentrales Element ist der Produktkonfigurator. Kunden wählen Fahrzeugtyp, Eichfähigkeit, Messprinzip und Softwareumfang und stellen sich so ihr individuelles Wiegesystem zusammen. Zusatzservices wie Montage, Zubehör oder Konformitätsbewertungen lassen sich direkt mitbuchen. Das Ergebnis: Kunden erhalten rund um die Uhr ein maßgeschneidertes Angebot, ohne auf einen Rückruf warten zu müssen.

Ergänzt wird der Shop durch ein differenziertes Rollenkonzept. Unterschiedliche Benutzerrollen ermöglichen eine gezielte Steuerung im Kundenportal: von individuellen Preisen für Händler bis hin zu speziellen Rabatten für den Außendienst, die eine schnellere und präzisere Angebotserstellung ermöglichen.

Kundenportal als digitaler Servicebereich

Das integrierte Kundenportal geht über klassische Self-Service-Funktionen hinaus. Kunden verwalten hier zentral alle im Einsatz befindlichen PFREUNDT-Waagen, können Gerätekonfigurationen einsehen, Updates verfolgen und Echtzeit-Daten synchronisieren. Ersatzteile, Kundenservices und Eichungen lassen sich direkt online bestellen. Transparente Bestellhistorien mit vollständigen Service-Berichten der Techniker stehen jederzeit auf Abruf bereit.

SAP-Anbindung als Rückgrat der Automatisierung

Ein entscheidender Erfolgsfaktor ist die API-Schnittstelle zu SAP Business One. Sie sorgt dafür, dass Bestellungen automatisch ins ERP-System übernommen werden, ohne manuelle Nacherfassung, ohne Medienbrüche. Das reduziert Fehler, beschleunigt die Auftragsabwicklung und entlastet den Vertrieb von administrativen Aufgaben.

„Im B2B-Bereich entscheidet nicht allein der Shop über den Erfolg einer Digitalisierungsinitiative, sondern die nahtlose Integration in die bestehende Systemlandschaft“, sagt Philipp Foreman, Geschäftsführer von onacy. „Bei PFREUNDT haben wir und das Kundenportal auf Basis von Shopware und der SAP Business One Warenwirtschaft zu einer durchgängigen Plattform verbunden. Genau das schafft die Effizienzgewinne, die im Mittelstand den Unterschied machen.“

Messbare Ergebnisse

Die Zahlen sprechen für sich: PFREUNDT konnte die Vertriebskosten um bis zu 40 Prozent senken. Seit dem Relaunch auf Shopware 6 wurde der Anteil der Belege, die aus dem Shop kommen, ca. verdoppelt. Die automatische Auftragserfassung und der Wegfall manueller Bestellkorrekturen sparen intern erheblich Zeit. Kunden profitieren von weniger Fehlern, schnelleren Prozessen und einem Self-Service-Angebot, das rund um die Uhr verfügbar ist. Das Ergebnis: höhere Kundenzufriedenheit und stärkere Kundenbindung.

„Wir sind mit dem Projekt „E-Shop‘ und der Zusammenarbeit mit onacy sehr zufrieden“, bestätigt David Winking, Teamleiter Vertrieb national bei PFREUNDT. „Die Zusammenarbeit war von Beginn an sehr konstruktiv und die Mitarbeiter von onacy haben uns mit ihren Ideen und Vorschlägen sehr gut unterstützt.“

Von der Einzellösung zur Blaupause

Das PFREUNDT-Projekt zeigt, wie eine konsequent gedachte B2B-Digitalisierung im Mittelstand aussehen kann: nicht als isolierter Webshop, sondern als integrierte Plattform, die Vertrieb, Service und Warenwirtschaft verbindet. Für produzierende Unternehmen mit erklärungsbedürftigen Produkten und komplexen Vertriebsstrukturen bietet der Case ein konkretes Vorbild.

Die vollständige Case Study ist verfügbar unter: https://www.onacy.de/pfreundt-case-study/

Die onacy GmbH ist eine E-Commerce-Agentur mit Sitz in Münster, die sich auf die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für B2B- und B2C-Unternehmen spezialisiert hat. Mit einem starken Fokus auf UX, Conversion-Optimierung, Datenmanagement, datengetriebene KI-Lösungen und Shopware-Integration bietet onacy innovative Dienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren und ihr Wachstum zu beschleunigen.

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