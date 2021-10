Wie Menschen Unternehmen reicher machen

Die digitale Lösung zur Verbesserung des Arbeitsklimas

Raus aus dem Hamsterrad

Rund ein Drittel unserer kompletten Lebenszeit verbringen wir am Arbeitsplatz. Dadurch hat dieser einen enormen Einfluss auf unser Wohlbefinden und den Umgang mit unseren Mitmenschen im Alltag. In vielen Unternehmen ist die operative Belastung hoch. Fehlende Wertschätzung, mangelndes Vertrauen und Missverständnisse in der Kommunikation führen dabei zu Frustration und Unzufriedenheit bei Mitarbeitern und Führungskräften gleichermaßen. Folgen sind unproduktive Arbeit und hohe Fehlzeiten, was die deutsche Wirtschaft laut einer Studie rund 270 Milliarden Euro jährlich kostet*.

PREDICTA|ME legt größten Wert auf eine Passung in vier Dimensionen:

1. Job Fit 2. Team Fit 3. Supervisor Fit 4. Organization Fit

Unsere Vision ist, die Profitabilität der Organisation langfristig zu erhöhen.

Wie eine Art Verhaltensnavigationssystem geben wir frühzeitig Auskunft über Veränderungen und Gefahren in der Organisation und lassen dabei Spielraum für individuelle Faktoren und Entscheidungen. Durch gezielte Beratung bei der Implementierung von Neuerungen sind wir auch zur Stelle, wenn Ziele erreicht worden sind und neue Herausforderungen auf den Plan treten.

Letztendlich ist die Intention, Begeisterung und eine positive Arbeitsatmosphäre nicht nur als Mittel zum Zweck der Erreichung von Organisationszielen zu sehen, sondern als festen, kontinuierlich förderbaren Bestandteil der Unternehmenskultur. Denn je mehr eine Organisation individuelle Persönlichkeiten, deren Bedürfnisse und Kompetenzen kennt, desto sicherer können motivierende Einsatzgebiete gefunden und gewinnbringende Entscheidungen getroffen werden.

Mithilfe der innovativen Simulation “JEANNIE©” betrachten wir Organisationen datensicher in einem diagnostischen Vorgehen. Dabei wird großen Wert darauf gelegt, Ursachen zu verstehen und prädiktive Handlungsvorschläge zu liefern. So kann objektiv und anonym nach Fähigkeiten und persönlichen Merkmalen analysiert werden, Prozesse auf Wertschöpfung geprüft und ungenutzte Ressourcen erschlossen werden.

Wer ist JEANNIE und welche Menschen verbergen sich hinter ihr?

Das TV Format “Digital World” des Senders Welt der Wunder stellt uns in einem 10-minütigen Film vor und gibt Einblicke in das Feedback realer Kunden.

Wann? am Sonntag, den 10. Oktober um 20:15 Uhr

Sender: Welt der Wunder TV: http://www.weltderwunder.de/seiten/tv-empfang

Die PREDICTA|ME GmbH macht Unternehmen zu Pionieren des Organisationsverhaltens und der Unternehmenskultur. Sie verbindet umfassende diagnostische digitale Verfahren und ein spielerisches Vorgehen zu einem Steuerungssystem für Unternehmen, um Produktivität, Zufriedenheit und Wertschöpfung durch förderliches Verhalten zu sichern.

Wir messen und visualisieren Ihr Organisationsverhalten – Ihre Kultur. Die Wechselwirkung von Führungsverhalten, Teams und Performance wird sichtbar.

