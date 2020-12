Wie man mit Webmedien Geld verliert – Vorsicht vor unüberlegten Handlungen

Im Internet lässt sich nicht nur wunderbar Geld verbrennen, sondern auch im schlimmsten Falle Ihr Image. Am Ende kommt Ihnen das noch teurer zu stehen.Media Marketing LTDbewahrt Sie davor.

Betrachten wir die 3 wohl häufigsten Fehler, die wir Media Marketing LTD sehen:

1. Ads ohne Targeting und ohne Ziel

Werbung ohne Effekte stapeln sich im Internet – wir klicken nicht einmal mehr auf Werbung, die sich als Post tarnt. Wir wollen nicht veräppelt werden. Gestalten Sie Ihre Werbung transparent und erklären Sie für wen Ihr Produkt etwas ist und warum. Erklären Sie auch, für wen es nichts ist – auch das kann wirken. Sie brauchen Hilfe? Wir von Media Marketing LTD sind für Sie da.

2. Falsche Social-Media-Kanäle

Viele Unternehmen mit älterem Personal machen den Fehler zu denken, ein

Facebook Account würde es schon richten. Media Marketing LTD wir helfen gerne. Doch sind Ihre Kunden überhaupt auf

Facebook aktiv? Wenn ja, wie nutzen sie den Kanal – es gibt bei Facebook selbst im Business Bereich viel Hilfestellung.

Vielleicht müssen Sie aber auch andere Kanäle für sich erobern oder vielleicht benötigen Sie gar keinen Social Media Auftritt und Printmedien sind das beste Mittel – das gilt es unbedingt herauszufinden. Gerade gutes Social Media kostet viel Geld und verschlingt sehr viel Zeit. Schlecht gemachtes Social-Media-Marketing kann potentielle Kunden sogar abschrecken.

3. Produkte werden nur mit lieblosen Features beschrieben, statt mit Benefits beworben

Ein Online-Shop der schlecht gemacht ist und für den dann auch noch ebenso lieblos Werbung geschaltet wird, schreckt vermeintliche Kunden ebenso ab… Wie geht es dem Kunden, wenn er Ihr Produkt kauft, bei Ihnen gegessen hat? Was können nur Sie, nur Ihr Produkt Ihnen bieten? Technische Daten sind kein Verkaufsargument.

Und dennoch kosten die Texte meistens genauso viel Geld und Zeit; bringen Ihnen aber nichts ein. Das gilt übrigens auch für lieblos gestaltete Broschüren.

Wollen wir zusammen nach einer guten Lösung für Sie suchen? Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

Erklärungsbedürftige Produkte werden ohne Video-Content abgespeist

Sie kennen die kleinen TVs im Baumarkt, wenn ein neues Tool, eine neue Paste erklärt werden? Genau, so muss das auch im Internet passieren. Videomarketing, Bilder und mehr. Wir helfen gerne. Ohne nämlich, kann der beste neue Kleber sich nicht verkaufen, ein Produktfoto reicht da nicht aus.

4. Keine differenzierten Landingpages bei Unternehmen mit weit divergierendem Kundenkreis

Nehmen wir an, Sie führen ein kleines Hotel mit angegliedertem Restaurant und separat nutzbarem Fitnessstudio. In diesem Fall haben Sie mindestens drei verschiedene Kundenkreise. Wenn Ihre Homepage nur als Hotel optimiert ist, dann werden Sie vielleicht noch ein paar Restaurantbesucher abgreifen können, aber Menschen, die nach einem Fitnessstudio suchen, gehen Ihnen verloren.

Machen Sie sich für die Themen also Landingpages zunutze. Sprechen Sie gezielt und menschlich nur über das, was den geneigten Interessenten wirklich begeistern kann. So verbrennen Sie nicht viel Zeit und Geld für die Homepage-Optimierung.

Weil Sie diese Fehler Geld kosten, müssen wir einen Schritt zurücktreten und viel Arbeit in die Vorbereitung stecken. Wir benötigen eine Strategie. Die schaffen wir Media Marketing LTD auf Basis von Fakten.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns unverbindlich.

