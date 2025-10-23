Wie Künstliche Intelligenz Bildung, Sicherheit und Ethik verändert

Ob im Klassenzimmer, in Ermittlungsbehörden oder im Kampf gegen den Terrorismus – Künstliche Intelligenz prägt zunehmend zentrale gesellschaftliche Entscheidungsprozesse. Hans Schön untersucht in seinem Buch „Ethische und soziale Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Bildung, Kriminalität und Terrorismus. Eine Analyse von Chancen und Risiken“, erschienen im Oktober 2025 bei GRIN, die ethischen und sozialen Folgen dieser Entwicklung – und zeigt positive wie problematische Aspekte.

Mit dem Buch „Ethische und soziale Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Bildung, Kriminalität und Terrorismus“ legt der Autor Hans Schön eine interdisziplinäre Untersuchung zu den gesellschaftlichen Folgen von KI vor. Wie lassen sich Effizienzgewinne durch KI mit ethischer Verantwortung vereinbaren? Und wie kann Missbrauch in Sicherheitsanwendungen verhindert werden? Die Studie verbindet technologische, rechtliche und gesellschaftliche Perspektiven und zeigt Wege auf, wie Bildung, Gesetzgebung und internationale Kooperation dazu beitragen können, KI verantwortungsvoll zu gestalten.

KI – Zwischen Fortschritt und Verantwortung

Hans Schön beleuchtet in seiner Analyse den Nutzen und die Gefahren, die der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Bildungssystemen, Strafverfolgung und Sicherheitsstrukturen mit sich bringt. Während KI-Systeme neue Möglichkeiten für Effizienz, Prävention und individuelle Förderung eröffnen, stellen sie zugleich erhebliche verantwortungsethische Fragestellungen – von Datenschutzfragen bis zu Fragen algorithmischer Gerechtigkeit. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Künstliche Intelligenz auf zentrale Lebensbereiche auswirkt und welche moralischen und sozialen Dimensionen daraus entstehen. Das Buch richtet sich an Wissenschaftler:innen, Lehrende, Studierende sowie Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung, die die komplexen Auswirkungen von KI auf unsere Gesellschaft verstehen und verantwortungsvoll gestalten wollen.

Über den Autor

Prof. PhDr. DDr. Hans Schön, D.Phil., PhD, LL.M., ist Facharzt, Universitätsdozent für Klinische Chemie sowie Professor für Public Health, KI- und IT-Recht. Als zertifizierter Experte für KI-Kompetenz (AI-Competence Expert) und digitales Recht (Digital Legal Expert) lehrt und forscht er international zu rechtlichen, ethischen und regulatorischen Fragestellungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz – insbesondere mit Blick auf Urheberrecht, Datenschutz und zivilrechtliche Haftung. Seine interdisziplinäre Expertise an der Schnittstelle von Medizin, Technologie und Recht zeigt sich in über 100 wissenschaftlichen Publikationen, darunter mehrere Dissertationen, Monografien und Masterarbeiten.

Das Buch ist im Oktober 2025 im GRIN Verlag erschienen (ISBN 978-3-38915-927-9).

