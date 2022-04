Wie kommt es zu einem Schwarzer Magie oder Fluch?

So merken Sie, dass Sie Ziel eines Angriffs Schwarzer Magie geworden sind!

Fühlen Sie sich manchmal als abgrundtiefer Versager? Scheint Ihnen nichts zu gelingen? Ist in Ihrem Privatleben und in Ihrem Geschäftsleben nichts so, wie Sie es erwartet hätten?

Haben Sie eine Ausbildung gemacht und können dieselbe Expertise aufweisen wie Ihr Freund, doch er ist derjenige, der Karriere macht? Haben Sie in Unternehmen gegründet und alles befolgt, was Ihre Finanzberater und der Markt verlangen, und doch machen Sie nur Verluste? Oder waren Sie gar in letzter Zeit einer Reihe von Unfällen oder unerklärlichem Unglück ausgesetzt?

Wenn Sie eine dieser Fragen mit „Ja“ beantworten müssen, sollten Sie darüber nachdenken, ob Sie eine Magie – Fluch – Befreiung bei Emanuell Charis in Anspruch nehmen. Dadurch entscheiden Sie sich in jedem Fall für ein besseres Leben. Sie entscheiden sich für Freiheit, Gerechtigkeit und Erfolg.

Wie kommt es zu einem Schadenszauber oder Fluch?

Manchmal fühlt man sich im Leben verloren. Man kommt nicht mehr auf Spur, alle Hoffnungen sind zunichtegemacht, jeglicher Erfolg bleibt aus. Wohl jeder Mensch macht sich dann seine Gedanken, warum es gekommen ist. Erstmals denkt man an „gemeine Zufälle“ oder an ein „ungerechtes Schicksal“.

Verabschieden Sie sich von dieser Denkweise. Oft ist dem nicht so, der Zufall oder das Schicksal spielen keine Rolle. Zumindest nicht in dem Sinn, wie wir die Begriffe verwenden oder meinen.

Sie können sich nicht vorstellen, wie oft etwas anderes dahintersteckt, etwas, von dem Sie nicht möglich gehalten hätten, dass es so machtvoll ist: Schadenszauber oder Flüche. Vielleicht wussten Sie gar nicht, dass es so etwas gibt. Vielleicht glauben Sie auch gar nicht daran. Auf jeden Fall ist es wichtig, ein Gespräch mit einem Experten zu suchen.

Emanuell Charis kann Sie darüber aufklären, warum Ihnen passiert, was passiert. Er wendet verschiedene Techniken an, um hinter die eigentlichen Gründe für Ihre Pechsträhne zu kommen.

Es kann nämlich sein, dass Sie Opfer eines Fluchs geworden sind. Jemand hat Sie wissentlich oder unwissentlich mit einem Schadenszauber belegt. Vielleicht hat ein starker Geist eine Verwünschung in Ihre Richtung ausgesprochen oder Sie sind einem okkulten Angriff ausgesetzt.

Wer könnte Sie mit einem Fluch oder Schadenszauber belegt haben?

Die Personen, die einen Fluch oder eine Verwünschung aussprechen, müssen nicht böse sein oder Sie hassen. Sie tun es in einem Moment der Verzweiflung oder der Enttäuschung. Doch Flüche in bestimmten Situationen mit bestimmten Energien können sehr machtvoll werden. Es kann eine ehemalige Geliebte, ein Schüler, ein Kollege, ein Konkurrent oder ein Schuldner sein, der Sie verwünscht. Eine Fluch Befreiung ist äußerst wichtig, um wieder ein normales Leben führen zu können! Emanuell Charis hilft Ihnen nicht nur bei der Analyse der dunklen Energie, sondern kann mithilfe verschiedener Rituale eine Befreiung von Schadenszauber durchführen.

Neben achtlos ausgesprochenen Flüchen und Verwünschungen gibt es natürlich auch bewusst ausgesprochene Schadenszauber. Hier wenden sich die Personen, die Sie schädigen wollen, an Experten in Schwarzer Magie oder Voodoo. Diese werden dafür bezahlt, Sie in einem negativen Bann zu halten. Personen, die sich mit Schwarzer Magie auskennen, belassen es meist nicht bei einem Fluch. Wenn Sie von jemandem beauftragt werden, der Ihnen schaden will, geben Sie keine Ruhe, bis Sie als Person am Boden sind.

Auch hier bietet Ihnen Emanuell Charis seine Dienste an. Sie müssen nicht einfach akzeptieren, dass Sie gerade eine Pechsträhne haben. Sie können sich wehren! Schadenszauber und Flüche können gebrochen werden. Nur ist es Laien nicht möglich, diese im Alleinweg zu brechen. Grund dafür ist, dass es sich größtenteils um verschiedene Energien und Formen von Schwarzer Magie handelt, die zuerst erkannt, dann analysiert werden müssen. Anschließend muss eine passende Technik zur Auflösung des Fluches oder der Verwünschung gefunden werden. Diese dann auszuführen, ist Sache von Experten. Lassen Sie sich von Emanuell Charis helfen, um endlich ein glückliches, erfolgreiches Leben zu haben.

Seine Leistung „Magie Fluch Befreiung“ ist ein Top Produkt aus der Palette der spirituellen Methoden und Praktiken zur Bekämpfung negativer Energien. Seine Klientel kommt nicht nur aus Deutschland, auch Menschen aus dem Rest Europas und der Vereinigten Staaten wenden sich an ihn.

So wirkt sich die Magie – Fluch – Befreiung von Emanuell Charis auf Ihr Leben aus:

Schon bald werden Sie merken, dass Sie die Welt mit anderen Augen sehen. Sie können wieder freier atmen und fühlen sich wie von einem Korsett befreit. Erstmals können sich vielleicht gar nicht erklären, warum das so ist. Sie werden positive Energie ausstrahlen, die es verhindert, dass die dunkle Energie Sie wieder umfängt.

Mit der Zeit werden Sie merken, wie das Unglück Sie loslässt und Hoffnung und Zuversicht Sie umfangen. Denn Emanuell Charis lässt Sie nicht unmittelbar nach den Sitzungen allein. Er arbeitet im Hintergrund weiter an der Magie und Fluch Befreiung.

Wenn sich der erste Erfolg einstellt, wird sich alles Weitere in exponentieller Form auf positive Weise für Sie entwickeln. Vor allem werden Sie selbst so kraftvoll agieren können, dass weitere Einflüsse von der dunklen Seite keine Chance mehr haben.

Befreien Sie sich endlich von den negativen Einflüssen von Fluch und Magie in Ihrem Leben. Emanuell Charis sieht es als seine Berufung, den Menschen zu helfen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Emanuell Charis GmbH

Kontakt

Emanuell Charis GmbH

Periklis Skordelis

Grafenberger Allee 277

40237 Düsseldorf

+4915208582847

info@emanuellcharis.de

http://emanuellcharis.de/