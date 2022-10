Wie können Sie Ihre Taille einfach und schnell schlanker machen?

Tailleneinzug, als schmerzlose und sofortige Taillenveränderung.

Styling mit Taillenschnitt, der die gesamte Figur optisch schmälert.

Bei einer wohlgeformten Silhouette sind die Proportionen das Wichtigste. Dadurch spielt das Gewicht in Kilogramm eine untergeordnete Rolle. Noch wichtiger ist, dass es ein angemessenes Verhältnis zwischen Taille, Hüfte und Brust gibt, wodurch eine Sanduhr entsteht. Je schmaler die Taille, desto besser sieht die Silhouette aus, auch wenn sie weit von Größe M entfernt ist. Wie kann man also die Taille schmaler machen und eine Taille gewinnen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Einbuchtung an der Taille zu erreichen. Die ersten beziehen sich auf das optische Abnehmen.

Wie kann man mit optischen Täuschungen seine Taille schlanker machen?

Natürlich gibt es keinen besseren Weg als die Shapewear, die sowohl unter Hosen als auch unter Kleidern getragen werden kann. Natürlich mag nicht jeder Shapewear, deshalb hier ein paar Tipps, was man stattdessen anziehen sollte, um schlanker auszusehen.

Alle Kleider oder Blusen mit Längszwickel an den Seiten sind gut, auch solche mit schmalen Zwickel an der Taille. Dadurch scheint die Einkerbung an dieser Stelle größer zu sein. Sie können jedes Kleid auch um die Taille schnallen, wodurch die Taille sofort optisch schmaler wird. Bei völlig fehlender Taille lohnt es sich, auf die an den Hüften befestigten Gürtel zugunsten von unter der Brust geschnittenen Kleidern zu verzichten – optisch kann man dann nur in der Taille viel verlieren.

Die zweite Methode zur Lösung des Problems einer ineffektiven Taille ist geeignete Unterwäsche. Zunächst einmal lohnt es sich, in einen guten BH zu investieren, da wir die Taille im Verhältnis zu Brust und Hüfte bewerten. Um die Taille hängende Brüste machen sie einfach unsichtbar und wirken dick. Oft reicht es aus, die Büste richtig zu raffen und anzuheben, um eine schöne Taille zu enthüllen. Gleichzeitig wirkt die an einer Stelle geraffte und angehobene Büste größer, sodass die Taille automatisch schmaler wirkt.

Diese Methode ist schmerzfrei und gleichzeitig wohltuend für die gesamte Figur, Silhouette und Brustgesundheit. Aus diesem Grund lohnt es sich, einen professionellen Bastelsalon zu besuchen oder zumindest die im Internet verfügbaren BH-Größenrechner zu verwenden. Später wird es wohl nötig sein, in ein Fachgeschäft zu gehen – in Filialisten endet die Nummerierung meist mit C oder maximal D. Das ist den meisten Polinnen zu klein, und gerade solche zu kleinen BHs machen das oft aus Taille und Ausschnitt sehen ungünstig aus.

Hier lohnt es sich auch, sich an das Abnehmen von Unterwäsche zu erinnern. Es gibt spezielle Schlankheits-Bodysuits in Form eines Badeanzugs sowie Höschen, die unter der Brust hochgezogen werden, wodurch Sie die Taille leicht reduzieren können. Sie können auch Strumpfhosen mit einem Bauch- und Taillenkontrollsystem wählen. Es lohnt sich nur vorher zu prüfen, ob die Outfits mit solcher Unterwäsche drunter gut aussehen, also ob der Slip unter dem Outfit hervorsticht. Der letzte Weg, um eine Taille zu schaffen, ist durch Ernährung und Bewegung.

Nicht jeder hat Zeit für langwierige Trainingsprogramme und Menüs, aber auch mit einfachen Methoden lässt sich viel erreichen. In der Freizeit, während Sie auf die Wäsche warten oder putzen, können Sie die Knie schräg bis zum Ellbogen anheben – so arbeiten die Muskeln um die Hüfte. Es gibt auch ziemlich viele Youtube-Apps und Trainingsprogramme, die höchstens 5 Minuten dauern. Wenn es um Ernährung geht, sind große Mahlzeiten das Schlimmste an einer schlanken Taille. Daher können Sie 2-3 Tage vor einem wichtigen Ereignis oder einem Strandbesuch auf 5 kleinere und gesunde Mahlzeiten pro Tag umstellen, anstatt auf mehrere große.

