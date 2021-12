Wie Integration durch Coaching gelingen kann

Die Zuwanderung nach Deutschland nimmt stetig zu und bringt neue Herausforderungen für die Gesellschaft mit sich. Zu einer gelungenen Einbindung von Migrant*innen gehört eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Mais Al-Sabti-Bauer geht in ihrem Buch “ Coaching-Methoden für arbeitssuchende Migranten und Migrantinnen. Ihre Anwendung in der pädagogischen Beratung“ der Frage nach, welche Methoden im Coaching mit arbeitssuchenden Migrant*innen angewendet werden können, um ihren speziellen Bedürfnissen in Beratungssituationen gerecht zu werden. Das Buch ist im November 2021 im GRIN Verlag erschienen.

Inwiefern gehören Coaching und Erwachsenenbildung zusammen? Und welche Anforderungen werden an die Coach*innen gestellt, die arbeitssuchende Migrant*innen beraten? Um diese Fragen beantworten zu können, gibt Mais Al-Sabti-Bauer einen umfassenden Überblick über die Themen Coaching, Erwachsenenbildung und das pädagogische Handlungsfeld Beratung. Sie beleuchtet Methoden, die in einer erwachsenenpädagogisch konzipierten Beratung von Migrant*innen am erfolgversprechendsten sind und gibt wirklichkeitsnahe Einblicke in die praktische Umsetzung.

Verbindung von Pädagogik und Coaching

Die Möglichkeiten und Chancen von Coaching werden in der Betriebswirtschaftslehre und Psychologie schon länger genutzt. In der pädagogischen Beratung wird dieser Teil dagegen erst allmählich professionalisiert. Mais Al-Sabti-Bauers Buch richtet sich daher an alle Personen, die im sozialen Bereich mit Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten und diesen Personen dabei helfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Dies gilt besonders für Mitarbeiter*innen der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, aber auch für Angestellte von kirchlichen oder privaten Trägern. Mit theoretischen Überlegungen und konkreten Anwendungsvorschlägen gibt die Autorin einen wichtigen Impuls für eine gelungene Beratung – und letztendlich Integration – von Migrant*innen.

Über die Autorin

Mais Al-Sabti-Bauer floh mit sechs Jahren mit ihrer Familie vom Irak nach Deutschland. Ihre Herkunft und Vergangenheit weckten in ihr das Bedürfnis, anderen Menschen mit Migrationshintergrund zu helfen, sich in Deutschland besser zurecht zu finden. Seit Juli 2017 arbeitet sie bei verschiedenen Bildungsträgern und unterstützt Menschen bei ihrer Arbeitssuche. Mit einem Master-Fernstudium in Erwachsenenbildung konnte sie ihre Expertise in diesem Bereich vertiefen. Derzeit ist sie als Coachin in einer Beratungsstelle tätig und berichtet in ihrem Buch demnach aus erster Hand.

Das Buch ist im November 2021 bei GRIN erschienen (ISBN: 978-3-346-53723-2)

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1150276

