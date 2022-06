Wie Ina Goebel die Synergien der verschiedenen Heilmethoden zusammenführt

Die besten Erfolge werden durch das Zusammenwirken der allgemein- und ganzheitlichen Medizin, der Naturheilverfahren und der alternativen Heilmethoden erreicht.

Außergewöhnliche Belastungen, welche Menschen täglich begegnen, erzeugen sehr schnell eine kontinuierliche Stressachse, der sie jeden Tag ausgesetzt sind. Hierbei sorgen Alltagsstress, Strapazen im Arbeitsleben oder im privaten Umfeld sowie ungesunde Ernährung und mangelnde Bewegung für einen negativen Einfluss auf den Körper und schädigen somit das Immunsystem. Hinzu kommen ständige Belastungen des Körpers durch unterschiedliche Faktoren wie z. B. der Covid 19 Infektionen. Unzählige Regelungen, Gebote und Verbote sind weitere Aspekte, welche das innere Gleichgewicht durcheinanderbringen und sorgen insgesamt für eine ungesunde Mischung, welche auf langer Sicht verschiedene Krankheiten auslösen. Auch sehr junge Menschen sind durch diese lebensverändernden Missstände betroffen. Hierbei kann oft beobachtet werden, dass sie sich sogar beispielsweise von Covid 19 Infektionen nicht mehr richtig erholen und ein Leben führen, in dem sie unter Erschöpfung und Verzweiflung leiden.

Ina Goebel – Achtsamkeit gegenüber dem Körper

Neurologische Schmerzen, immer wiederkehrende Infektionen, grippeähnliche Symptome können nach der abgeklungenen Erkrankung auftreten, somit eine chronische Erschöpfung zu kämpfen haben. Die Liste der Leiden, über die Betroffene von akuten und chronischen Krankheiten wie dem Post Vaccine Syndrom oder der Post Covid Symptomatik klagen, ist sehr lang. Ebenfalls stellen Schlaflosigkeit und Angstzustände häufige Muster dar, mit welchem diese zu kämpfen haben. Ist der Körper erst einmal vorbelastet, sind einfache Handlungen wie Alltag, Leben, Beziehung und Arbeit unbändige Herausforderungen, welche kaum zu schaffen sind. Menschen, die sich Impfungen wie die der Covid 19 unterziehen, leiden ebenfalls oft an denselben Symptomen. Der Zusammenhang zwischen der Impfung und den zahlreichen gesundheitlichen Schwierigkeiten, welche vorab bereits entwickelt wurden, hat mittlerweile öffentliches Gehör gefunden und wird stark diskutiert.

Ina Goebel – Symptome erkennen und richtig behandeln

Wichtig für die Findung einer helfenden und wirkungsvollen Behandlung ist das Erkennen der Symptomatik für eine Krankheit. Viele Ärztinnen und Ärzte sind nicht in der Lage, diese Situation zu erkennen oder verfügen nicht über entsprechende Therapieansätze, um den Betroffenen zu helfen. Eine wichtige Rolle in diesem Bereich nimmt das Uniklinikum Marburg ein. Das Team um Prof. Dr. Schieffer ist Vorreiter auf dem Gebiet der Behandlung dieser gesundheitlichen Schäden und leitet die Ambulanz für Menschen mit dem Post Vaccine Syndrom und dem Post Covid Syndrom. Aus diesem Grund strebt Ina Goebel gerade mit diesem Kuratorium eine rege Zusammenarbeit an, welche bereits anvisiert ist. Sie und ihr Arbeitskreis sind auf die Behandlung von Menschen spezialisiert, die starke körperliche Probleme haben. Die Expertenkenntnisse von Ina Goebel, welche sie in den letzten Jahren stetig ausarbeiten konnte, wird heute in das energetische Behandlungskonzept integriert.

Aus eigener Erfahrung – Ina Goebel und ihre Erkrankung

Die Expertise von Ina Goebel im Bereich der Anwendung der naturheilkundlichen Mittel ist sehr tiefgreifend. Auch sie selbst litt an einer schweren neuroimmunologischen Erkrankung, welche sie überwunden hat. Um Behandelte zu unterstützen, setzt sie auf die Ergänzung von adäquaten Mitteln, welche antiviral, antibakteriell und antimykotisch wirken, während gleichzeitig eine energetische Behandlung durchgeführt wird. Ihr Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte sowie die hierauf spezialisierten Klinikbereiche zu sensibilisieren, um eine Verbindung in der Handlungsebene in der allgemeinen Medizin, der Naturheilkunden sowie der energetischen Medizin zu bilden. Hierbei wird eine neue und kraftvolle Synergie aus den drei Hauptgebieten der Heilkunde erschaffen, welche Menschen unterstützt, die aufgrund ihrer körperlichen Veränderungen nach Hilfe suchen. Auf Ihrer Homepage sowie ihrem Instagram– und Facebook Account lässt sie andere an ihrem Weg teilhaben und gibt hilfreiche Tipps, wie Menschen zu einem gesünderen und lebensfroheren Alltag zurückkehren können. Ebenfalls betreibt sie eine Facebook Gruppe, in welcher sich Teilnehmer untereinander austauschen und Erfahrungen mitteilen können.

Ina Goebel und ihr Team sind spezialisiert auf die Behandlung von akuten und chronischen Erkrankungen, unter anderem dem Post Vaccine Syndrom und der Post Covid Symptomatik. Ihre Behandlungsmethoden sind eine Synergie zwischen energetischem Ansatz und naturheilkundlichen Therapien. Sie arbeiten an einem Behandlungskonzept mit den Kliniken vor Ort.

