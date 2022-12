Wie hilft Baufin-Experten bei Baufinanzierungen?

Bei Baufin-Experten sollen nicht nur Baufinanzierungen vermittelt werden. Vielmehr stehen der Mensch und seine Bedürfnisse im Fokus.

Karlsruhe, 30. November 2022. Die Baufinanzierung ist für die meisten Menschen die größte Investition in ihrem Leben. Dabei geht es nicht nur darum, die günstigsten Zinsen zu finden. Sondern einen Kredit, der langfristig zu den individuellen Ansprüchen und Bedürfnissen passt. Baufin-Experten ist ein Zusammenschluss unabhängiger Spezialisten, die deutschlandweit tätig sind. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, zukünftige Eigenheimbesitzer ganzheitlich rund um die Baufinanzierung zu beraten. Und ihnen Top-Konditionen und maßgeschneiderte Konzepte für ihre persönliche Lebenssituation zu bieten.

Das ganzheitliche Konzept von Baufin-Experten

Das Leistungsspektrum von Baufin-Experten umfasst die Vermittlung und Beratung rund um Baufinanzierungen, KfW-Darlehen, Anschlussfinanzierungen und Modernisierungskrediten. Anders als Banken sind die Spezialisten nicht an einen einzelnen Anbieter gebunden. Sie haben die Möglichkeit, mehr als 450 Partnerbanken zu vergleichen, um das beste Angebot für ihre Kunden zu finden. Die breite Auswahl an Produkten und Partnern ermöglicht es, Kunden Top-Konditionen anbieten zu können. Und Kredite auszumachen, die heute wie auch in 20 Jahren zu ihren Wünschen und Bedürfnissen passen.

So funktioniert die Beratung bei Baufin-Experten

Schritt 1: Sie teilen den Beratern Ihr Vorhaben und Ihre Eckdaten mit. Dabei ist entscheidend, ob Sie eine Bestandsimmobilie kaufen, neu bauen oder Ihr Eigenheim modernisieren möchten.

Schritt 2: Innerhalb von 24 Stunden vereinbaren diese einen Beratungstermin mit Ihnen. Vor Ort, telefonisch oder online – ganz nach Ihren Wünschen.

Schritt 3: Aus über 450 Partnerbanken sucht Ihr Berater das optimale Angebot mit den besten Konditionen für Sie heraus.

Schritt 4: Gemeinsam reichen Sie und Ihr Berater alle relevanten Unterlagen und Nachweise bei der Bank ein.

Schritt 5: Sie erhalten von dem Kreditgeber den Finanzierungsantrag, der nur noch von Ihnen unterschrieben werden muss.

Die Baufin-Experten stehen vor Ort, per Telefon oder online zur Verfügung. Kunden können deutschlandweit einen Termin in den Büros machen oder Sie vereinbaren ein Beratungsgespräch bei ihnen zu Hause. Alternativ dazu stehen die Experten auch telefonisch oder per Videocall zur Verfügung. In jedem Fall erhalten sie eine persönliche und auf sie abgestimmte Beratung.

Mehr als nur ein Kreditvermittler

Bei Baufin-Experten sollen nicht nur Baufinanzierungen vermittelt werden. Vielmehr stehen der Mensch und seine Bedürfnisse im Fokus. Sind die Spezialisten der Meinung, dass ihre Kunden sich mit der Finanzierung übernehmen, sind sie auch dazu bereit, ehrlich „Nein“ zu sagen. Denn wichtig ist, dass eine Baufinanzierung heute aber auch in der Zukunft passt. Und nicht zur finanziellen Belastung werden kann.

Aus diesem Grund fungiert Baufin-Experten nicht nur als Vermittler der Baufinanzierung. Sondern auch als Berater und Spezialist. Über die Online-Ratgeber können sich Verbraucher über die verschiedenen Möglichkeiten der Baufinanzierung, zu Förderkrediten und vielen weiteren Themen rund um das Immobiliendarlehen informieren. Und sie können mit den Baufi-Rechnern ermitteln, wie viel ihre Immobilie kosten darf und wie viel Geld ihnen monatlich für die Kreditrate zur Verfügung steht. Sind danach noch Fragen offen, stehen die Baufin-Experten gerne persönlich zur Verfügung.

„Baufinanzierung so individuell wie das Leben“

Finden Sie bei uns für jede Situation die passende Finanzierung mit dem Finanzberater in Ihrer Nähe.

