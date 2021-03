Wie Frauen von B-Lite Implantat profitieren können

Dr. med. Henning Ryssel: Die wichtigsten Vorteile des B-Lite Implantats auf einen Blick

Im Vergleich zu herkömmlichen Implantaten können gewichtsreduzierte B-Lite Implantate den Tragekomfort erhöhen und das Bindegewebe schonen. Dr. med. Henning Ryssel, ästhetisch-plastischer Chirurg im Raum Mannheim, Ludwigshafen und Kaiserslautern, stellt die wichtigsten Vorteile zusammen.

B-Lite Implantat Vorteil Nr. 1: Geringeres Gewicht bei gleichem Volumen

B-Lite Implantate sind deshalb leichter, weil sie viele winzige Hohlkörper enthalten, die in das Silikongel eingebettet sind. So wird Silikongel – und damit Gewicht – gespart. Gerade wenn bei einer Brustvergrößerung ein hoher Volumenzuwachs erwünscht ist, macht der Einsatz der gewichtsreduzierten B-Lite Implantate Sinn. Durch sie fällt nämlich auch der Gewichtszuwachs für die Trägerin deutlich niedriger aus. So wird die Wirbelsäule weniger belastet, als es bei herkömmlichen Implantaten der Fall wäre. Auch für Brustrekonstruktionen zum Beispiel nach einer Brustkrebs OP sind die Leichtimplantate geeignet.

B-Lite Implantat Vorteil Nr. 2: Gutes Langzeitergebnis

Nach einer Brustvergrößerung kann die Brust im Laufe der Zeit absacken – ganz wie es auch bei einer nicht operierten Brust natürlicherweise geschieht. Der Grund dafür ist, dass das Gewicht der Brust das Bindegewebe dehnt, wodurch es zur Hängebrust kommen kann. Gewichtsreduzierte Implantate schonen das Bindegewebe und können so das Risiko einer Brustabsenkung senken. Auch bei einer bestehenden Bindegewebsschwäche sind die leichteren Implantate geeignet.

B-Lite Implantat Vorteil Nr. 3: Hohe Eignung für aktive Sportarten

Schwere Brustimplantate können bei sportlichen Aktivitäten störend sein. Aktive Sportlerinnen, die zum Beispiel regelmäßig joggen, Tennis spielen oder reiten, können mit den leichteren Implantaten Sportarten ausüben, ohne dass es zu Problemen kommt. Auch Wirbelsäule und Bindegewebe werden durch die leichten B-Lite Hohlkörper Silikonkissen entlastet.

B-Lite Implantat Vorteil Nr. 4: Hoher Tragekomfort

Durch den vergleichsweise geringen Gewichtszuwachs bieten Leichtimplantate von Anfang an einen hohen Tragekomfort. Dies verkürzt auch die Eingewöhnungszeit.

B-Lite Implantat Vorteil Nr. 5: Geringeres Narbenrisiko

Schwere Implantate können durch Druck und Zug auf die OP Narbe unschöne Narbenverläufe entstehen lassen. Auch dieses Risiko lässt sich durch das geringere Gewicht der B-Lite Implantate verringern.

Dr. med. Henning Ryssel ist Chirurg und hat seinen Schwerpunkt auf die Schönheitschirurgie gelegt. Behandlungen und Eingriffe wie z. B. Brustvergrößerungen oder Brustverkleinerungen führt der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie in seiner Praxisklinik durch.

