Wie ein “Nein” am besten funktioniert

Wer immer zu allem “Ja” sagt, wird in seiner Arbeit irendwann ertrinken. Gerade Führungskräfte sind gezwungen genau abzuwägen, an welchen Stellen sie eine Zusage machen und an welchen nicht. Grenzen zu setzen ist sicherlich für viele Menschen eine Herausforderung, die sich erlernen lässt. Imageexpertin Nicola Schmidt gibt dazu Tipps.

Druck rausnehmen

Ein zu schnell gesagtes “Ja” kann später schnell wieder bereut werden. Das geschieht nämlich meistens, wenn in einem Entscheidungsprozess sozialer Druck aufgebaut wird oder der Entscheider auch konfliktscheu ist. Wer in einer Situation nicht sofort eine Entscheidung herbeiführen kann, atmet am besten einmal tief durch und bittet um Bedenkzeit.

Folgen bedenken

Ein “Ja” ist in vielen Situationen sicher einfacher. Häufig ist es jedoch so, dass es später mehr Probleme verursachen kann. Das trifft insbesondere zu, wenn bestimmte Abgabetermine oder andere Deadlines eingehalten werden müssen. Solche Konsequenzen sollten Führungskräfte später dann auch erklären können.

Wertschätzung

Ein Bitte einfach mit einem “Nein” abschlagen, stösst viele Menschen vor den Kopf und sorgt nur für Ärger oder sgar auch Misstrauen. Dabei kann man eine Bitte auch wertschätzend ausschlagen, indem man beispielsweise eine Alterative benennt oder einen Deal anbietet.

Weniger Manipulation

Entscheidungen sollten stets mit den eigenen Werten sowie auch mit den Unternehmenswerten übereinstimmen. Der Vorteil ist, dass eine entsprechende Entscheidung weniger angreifbar macht. Außerdem läuft man weniger Gefahr, manipuliert zu werden.

Nicola Schmidt – Imageexpertin, bietet Image- & Managementtrainings, Vorträge und Imagecoachings für einen klaren, selbstbewussten Auftritt.

Wirkung. Macht. Vertrauen.

Nicola Schmidt ist Expertin für die Erfolgsfaktoren Kleidung, Umgangsformen, Rhetorik und Körpersprache. In ihren lebendigen Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer direkt, welche Chance und Kraft sich hinter dem persönlichen Auftreten in Outfit, Ausdruck und Umgangsformen steckt.

Sie ist im deutschsprachigen Raum tätig; begleitet Selbstständige und Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik auf ihrem Karriereweg nach oben. Gerade wenn die Wirkung auf dem Prüfstand steht und das Image/ Wirkung verbessert werden soll.

Kontakt:

Nicola Schmidt Image Impulse

Wirkungsverstärkerin

Image- und Managementtraining/ Vorträge

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

Telefon: +49 221.58 98 06 21

Mobil: 0163.33 20 955

contact@image-impulse.com

www.image-impulse.com

Kontakt

Nicola Schmidt Image-Impulse

Nicola Schmidt

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

0221-58980621

contact@image-impulse.com

http://www.image-impulse.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.