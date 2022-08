Wie die Gebrauchtwagenplattform Autoankauf Fix den Autoverkauf im Internet revolutioniert

Bundesweit tätig überzeugt der Autoankauf Fix mit einer Reihe von Vorzügen, mit denen er sich von anderen Händlern positiv unterscheidet.

Der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland ist gigantisch. Ein Grund hierfür liegt darin, dass hier mehr Autos pro Kopf zugelassen sind als in jedem anderen Land Europas. Dementsprechend tummeln sich zahlreiche Autohändler auf diesem schier unerschöpflichen Markt – neben vielen seriösen Anbietern leider auch einige schwarze Schafe, die regelmäßig die gesamte Branche in Verruf bringen. Umso wichtiger ist es für jeden Käufer und Verkäufer eines Gebrauchtwagens, mit einem seriösen Händler zusammenzuarbeiten, der mit seinem umfangreichen Service-Angebot nicht nur den Autoverkauf im Internet revolutioniert. Doch werfen wir zunächst einen Blick auf das übliche Procedere: Die Besitzer von Gebrauchtwagen klappern in der Regel diverse Händler in der Hoffnung ab, einen akzeptablen Preis für ihr Fahrzeug zu erzielen. Das kostet Zeit, Nerven und teures Benzin – und lässt die potenziellen Verkäufer am Ende nur allzu oft völlig desillusioniert ob des von den Händlern aufgerufenen Kaufpreises für ihr Fahrzeug zurück. Andere versuchen, den Gebrauchtwagen über das Internet direkt an interessierte Privatpersonen zu verkaufen – diese Variante erfordert viel Ausdauer und birgt nicht unerhebliche Risiken für den Verkäufer, denkt man nur an die zahlreichen Schlagzeilen, die von Betrügern und Unfällen während der Probefahrten berichten. Doch worin bestehen nun die Vorteile für einen Verkauf an den Autoankauf Fix?

Die Gebrauchtwagenplattform Autoankauf Fix bietet ihren Kunden ein Rundum-Sorglos-Paket

Bei Autoankauf Fix handelt es sich um eine Service-orientierte Gebrauchtwagenplattform. Neben fairen Preisen, die für den Autoankauf obligatorisch sind, wird viel Wert auf eine Komplett-Dienstleistung rund um den Gebrauchten gelegt. Diese Komplett-Dienstleistung umfasst die Kfz-Abmeldung oder -Ummeldung sowie bei Bedarf das Überführungskennzeichen. Darüber hinaus bietet der Händler die Möglichkeit, das Fahrzeug kostenlos abtransportieren zu lassen, was insbesondere in dem Fall von großem Wert für den Verkäufer ist, dass das Fahrzeug nicht mehr fahrtüchtig ist oder keine gültige HU vorweist. Last but not least kümmern sich die Autoankauf Fix angeschlossenen Autohändler um sämtliche mit dem Autoankauf in Zusammenhang stehenden Formalitäten, wie beispielsweise die Zulassung.

Neben den bereits genannten Vorzügen profitieren die Verkäufer von Gebrauchtwagen direkt vom Export-Schwerpunkt der Gebrauchtwagenplattform. Dieser gewährleistet einen zuverlässigen Absatz aller Gebrauchtwagen – inklusive Fahrzeugen mit Unfallschaden oder ohne TÜV. Darüber hinaus versetzt die Export-Vernetzung von Autoankauf Fix die Händler in die Lage, für jedes einzelne Fahrzeug Bestpreise aufzurufen. Selbstverständlich muss der Verkäufer auf die Zahlung nicht lange warten – im Gegenteil: Sobald Einigkeit über die Kausalitäten herrscht und der Kaufvertrag von beiden Seiten unterzeichnet wurde, wechseln Fahrzeug und die vereinbarte Kaufsumme direkt den Besitzer – ohne jede Verzögerung. Der Verkäufer erhält den Kaufpreis in Form einer Barzahlung und kann dank des Sachmängelverzichts des Autohändlers den Verkauf mit einem guten Gefühl abschließen, selbst wenn er eventuelle unsichtbare Mängel nicht zu einhundert Prozent ausschließen kann. Im Gegensatz dazu könnten ihn in exakt diesem Fall bei einem Privatverkauf möglicherweise zahlreiche Ärgernisse im Anschluss an den Verkauf erwarten. Transparenz, Schnelligkeit und Fairness sind die Bausteine, mit denen der Autoankauf Fix den Autoverkauf im Internet revolutioniert und auf diese Weise zufriedene Vertragspartner schafft – unabhängig davon, ob ein Gebrauchtwagen angekauft oder verkauft werden soll.

Weitere Informationen unter:

– https://autoankauf-fix.de/wuppertal/

– https://autoankauf-fix.de/duesseldorf/

Autoankauf Fix – Ihr kompetenter & fairer Partner rund um den Autoankauf mit mehreren Standorten deutschlandweit.

Kontakt

Autoankauf Fix

Borhan Khaldoun

Boyer Straße 34b

45329 Essen

0152-03281158

info@autoankauf-fix.de

https://autoankauf-fix.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.