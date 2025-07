WIDURO erhält German Brand Award 2025 für Innovation

Auszeichnung für digitale Markenführung: WIDURO überzeugt mit innovativem 3D-Fensterkonfigurator

WIDURO gewinnt beim German Brand Award 2025 und wird in der Kategorie „Excellence in Brand Strategy and Creation“ als „Winner“ ausgezeichnet. Die Jury überzeugte der digitale 3D-Fensterkonfigurator, der in den Bereichen „Brand Innovation“ und „Brand Communication“ neue Maßstäbe setzt. Damit unterstreicht WIDURO seine Vorreiterrolle in der modernen Markenkommunikation der Bauelementebranche.

Zweifache Auszeichnung für WIDURO

Der German Brand Award, verliehen durch den German Design Council, ehrt Unternehmen, die durch eine konsequente Markenführung und innovative Kommunikationsstrategien herausragen. Mit gleich zwei Auszeichnungen in unterschiedlichen Disziplinen behauptete sich das junge Dresdner Unternehmen gegen zahlreiche Wettbewerber. Besonders hervorgehoben wurden die benutzerfreundliche Gestaltung und die technische Umsetzung des 3D-Fensterkonfigurators.

3D-Technologie als Schlüssel zur Kundennähe

Der prämierte 3D-Konfigurator ermöglicht es Kund:innen, Fenster, Türen und Sonnenschutzprodukte individuell online zu gestalten. Ohne technisches Vorwissen lassen sich Maße, Materialien und Farben in Echtzeit anpassen und visualisieren. Diese Transparenz und Planungssicherheit stellt einen deutlichen Mehrwert für Endkund:innen sowie Architekt:innen und Hersteller dar.

Digitale Prozesse als Wettbewerbsvorteil

WIDURO setzt auf eine digitale Auftragsabwicklung und automatisierte Fertigung in Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnerbetrieben. Die Auszeichnung beim German Brand Award unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens und bestätigt den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung in der Bauelementebranche.

Starke Marke durch interdisziplinäres Denken

Hinter dem Erfolg steht ein interdisziplinäres Team mit Erfahrung aus Handwerk, IT, Design und Vertrieb. Diese Kombination ermöglicht eine klare Markenkommunikation, die technisches Know-how mit anwenderfreundlicher Sprache verbindet. Die Auszeichnung macht deutlich: WIDURO bietet innovative Produkte und ein konsistentes und nutzerorientiertes Markenerlebnis.

WIDURO – Fenster, Türen und Sonnenschutzlösungen neu gedacht

WIDURO ist ein junges, dynamisches Unternehmen mit Sitz in Dresden, das sich auf individuell konfigurierbare Fenster, Türen und Sonnenschutzsysteme spezialisiert hat. Ziel ist es, hochwertige Bauelemente zu liefern, die exakt zu den Vorstellungen der Kund:innen passen – stilvoll, funktional und zukunftsweisend. Besonderes Highlight ist der digitale 3D-Konfigurator von WIDURO: Mit wenigen Klicks lassen sich Produkte intuitiv und in Echtzeit gestalten. Maße, Materialien, Farben und Zusatzoptionen können direkt online angepasst und sofort visualisiert werden – ganz ohne technisches Vorwissen. Das schafft Transparenz, reduziert Rückfragen und bringt Planungssicherheit von Anfang an.

WIDURO bricht bewusst mit traditionellen Vertriebswegen. Statt komplexer Prozesse setzt das Unternehmen auf automatisierte Fertigungspartner, schlanke Strukturen und eine durchgängig digitale Kommunikation. Von der Konfiguration bis zur Auslieferung ist jeder Schritt durchdacht und effizient – ohne Einbußen bei Qualität oder Individualität. Das interdisziplinäre Team bringt Erfahrungen aus Handwerk, IT, Design und Vertrieb zusammen. Dieses Know-how fließt in jeden Auftrag ein – sei es bei der Wahl moderner Fensterprofile, energieeffizienter Haustüren oder maßgefertigter Sonnenschutzsysteme.

Kund:innen profitieren dabei nicht nur von hoher Produktqualität, sondern auch von einer direkten, persönlichen Ansprache auf Augenhöhe. Fachbegriffe werden verständlich erklärt, technische Fragen mit Ruhe und Kompetenz beantwortet.

Mit dem 3D-Konfigurator, digitaler Auftragsabwicklung und einem klaren Fokus auf Design, Nachhaltigkeit und Nutzerfreundlichkeit definiert WIDURO den Weg in eine neue Ära des Bauens. WIDURO versteht sich nicht nur als Anbieter, sondern als zukunftsweisender Partner für alle, die hochwertige Bauelemente planen – ob Privatperson, Architekt:in oder Hersteller.

