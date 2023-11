Wide Leg Jeans nach Maß: Warum wir diesen Denim-Style so lieben

Nichts ist beständiger als der Wandel. Das beschreibt perfekt die sich immer wieder neu erfindenden Trends der Modeindustrie. Dabei gibt es eine Konstante, die sich in Deutschland seit Ende der 1950er Jahren als Must Have in unserer Garderobe etabliert hat und nicht mehr wegzudenken ist. Die Jeans!

US-Soldaten hatten sie nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa gebracht. 1948 wurden sie in Deutschland erstmals in einer Kleiderfabrik in Künzelsau produziert. Nicht zuletzt durch Hollywood-Legenden wie James Dean und Marlon Brando wurde der Hype um die blaue Baumwollhose weiter gesteigert.

Jeans überdauern und prägen Fashiontrends. Von High Waisted über Boyfried bis zu Flare und Wide Leg Pants. Es ist unverzichtbar, einige der Jeans-Modelle als Kombi-Partner im Kleiderschrank zu haben. Wir legen heute den Fokus auf die Wide Leg Jeans und wie du sie kombinieren kannst.

Dauerbrenner: Wide Leg Jeans

Ebenso wie die Wide Leg Pants ist dieser Jeans Cut gekommen um zu bleiben. Unsere Lieblingsjeans zeichnet sich durch ein klares, gradliniges Design mit ausgestelltem Bein aus. Ein Mix aus Komfort und eleganter Silhouette, der durch die weiten Hosenbeine die Beine optisch schmaler und länger erscheinen lässt. Unabhängig von der Po-Form, egal ob die Hüften eher breit oder sehr schmal sind, die Oberschenkel kräftig oder schmal, die Beine kurz oder lang – die Wide Leg Jeans begeistert mit einem Schnitt, der wirklich jedem Figurtyp steht.

Auf den perfekten Sitz kommt es an

Kneifende oder nicht perfekt sitzende Jeans gehören der Vergangenheit an. Am Oberschenkel oder am Bauch zu eng, im Hosenbund zu weit, die Hosenbeine zu kurz oder zu lang – all das ist heutzutage nicht mehr der Rede wert. Bei Sumissura kannst du deine Lieblingsjeans zu 100 Prozent nach deinen Maßen und in der von dir gewünschten Passform gestalten. Selbst ein lässiger offener, oder der aktuell gehypte geteilte Saum sind kein Problem. Mit Reissverschluss, Knöpfen oder sichtbarer Knopfleiste – all das ist nur einen Klick entfernt. Und wenn du schon immer von deiner eigenen Jeansmarke geträumt hast, lässt du dir einfach ein Monogramm auf die Hose sticken.

