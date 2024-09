WHS stellt Neubauprojekt Stadtanger in Leipzig fertig

Neue Eigentumswohnungen in Leipzig

Eigentumswohnungen in Metropolen wie Leipzig, München, Berlin oder Stuttgart sind begehrt. Um der Nachfrage nachzukommen, setzt die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) auf den Neubau: Im Leipziger Stadtteil Anger-Crottendorf haben die Ludwigsburger 39 Zwei- bis Vier-Zimmer-Eigentumswohnungen in zwei aneinander anschließenden Mehrfamilienhäusern fertiggestellt. Viele Singles, Paare und Familien haben dort bereits ein neues modernes Zuhause gefunden. Nur noch wenige Wohneinheiten sind verfügbar.

Die Mehrfamilienhäuser mit Wohnungsgrößen zwischen ca. 59 und ca. 98 m² punkten unter anderem mit viel Tageslichteinfall durch bodentiefe, schall- und wärmedämmende Fenster. Weitere Wohlfühlfaktoren bieten Fußbodenheizung, moderne Aufzugsanlagen, eine helle Tiefgarage mit Einzelstellplätzen sowie gemütliche Gartenterrassen, Balkone und Dachterrassen. Für die nachhaltige Wärmeversorgung sorgen Luftwärmepumpe und moderne Brennwerttechnik.

Zentrumsnah im Grünen

Die Lage des Neubauprojekts im Osten Leipzigs überzeugt durch ihre grüne Umgebung bei guter Verkehrsanbindung an die Innenstadt: Mit zahlreichen Parks, Grünanlagen und Gartensiedlungen bildet Anger-Crottendorf die grüne Lunge der Stadt. Gleichzeitig ist die lebendige Leipziger Innenstadt mit dem Fahrrad schon in 15 Minuten zu erreichen. Durch die geplante Ergänzung des Radwegenetzes im Rahmen des städtebaulichen Leuchtturmprojekts „Parkbogen Ost“ im Leipziger Norden wird die Anbindung sogar noch verbessert.

Nur noch wenige Wohnungen verfügbar

Inzwischen haben von jung bis alt viele Menschen in den beiden Mehrfamilienhäusern ein neues Zuhause gefunden. Die Quote der Selbstnutzerinnen und -nutzer ist mit ca. 75 Prozent im Vergleich zu ca. 25 Prozent Kapitalanlegerinnen und -anleger sehr hoch. Wer Interesse an einer der Wohnungen hat, muss schnell sein – nur noch wenige Wohneinheiten sind verfügbar. Informationen hierzu und zum Projekt gibt es auf der WHS-Homepage: https://www.whs-wuestenrot.de/projekte/stadtanger/

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.775 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.600 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

