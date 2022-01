Whirlpools von Artesian Spas weiter auf Expansionskurs

Rekordumsatz 2021 und weitere Schauräume

In Zeiten von Covid haben sich sehr viele Dinge verändert. So war auch der Whirlpool und Swim Spa Markt sehr stark im Umbruch. Gesamt ist die Nachfrage nach Whirlpools und Swim Spas in den USA und Europa extrem gestiegen. Und auf der anderen Seite standen viele Whirlpool Hersteller logistisch und von der Teileverfügbarkeit vor großen Herausforderungen. Diese Herausforderungen wurden unterschiedlich gemeistert. Artesian Spas ist es gelungen, die Swim Spa und Whirlpool Produktion sehr schnell zu steigern und im Einkauf wurde schnell auf die neuen Bedingungen reagiert. Deshalb konnte Artesian Spas sehr hohe Produktionssteigerungen aufgrund sehr hoher Bestellungen umsetzen. Diese enorme Leistung des Produktionswerks in Las Vegas hat den Händlern weltweit geholfen Ihre Position im Marktumfeld weiter zu verbessern.

Whirlpools und Swim Spas von Artesian Spas zählen mittlerweile in vielen Ländern zu den meistverkauften Marken. So auch in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. In Österreich ist Artesian Spas bereits seit 2020 der größte Anbieter. In Deutschland hat Artesian Spas auch einen Platz am Sieger Potest erklommen und ist zweiter oder dritter am Whirlpool und Swim Spa Markt.

Ganz besonders möchten wir ein Whirlpools und Swim Spa Unternehmen, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, hervorheben: Beta Wellness

Beta Wellness hat es nicht nur geschafft in Österreich Whirlpool und Swim Spa Händler Nummer 1 zu werden. Beta Wellness hat auch international expandiert. So wurden 2020 2 Schauräume in Frankreich, 6 Schauräume in England und ein Whirlpool und Swim Spa Schauraum in Australien eröffnet. Damit hat Beta Wellness 16 eigene Schauräume für Whirlpools weltweit und konnte nur in Österreich einen Umsatz von 31 Millionen Euro erzielen. Wir gratulieren herzlich zu dieser einzigartigen Whirlpool Erfolgsgeschichte.

Artesian Spas Whirlpools Europa in allen Ländern Europas vertreten als größter amerikanischer Hersteller von Whirlpools und Swim Spas. Wir beliefern alle Länder und alle Schauräume europaweit von zwei HQ`s in Großbritannien und Österreich.

