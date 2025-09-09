WHILL setzt bei Designqualität seiner Kurzstreckenfahrzeuge auf Parasoft C/C++test

Monrovia (USA)/Berlin – September 2025 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerten Softwaretestlösungen, und WHILL, ein Hersteller von intelligenten Mobilitätsfahrzeugen für kurze Strecken, geben die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen eines Partnerprojekts bekannt. Das Flaggschiffmodell C2 von WHILL verfügt über patentierte Omni-Räder, eine intelligente Batterietechnologie und eine App-basierte Fernsteuerung. WHILL entwickelt die gesamte Steuerungssoftware für seine Produkte selbst und holt externe Partner mit ins Boot, wenn es um die Einhaltung von Sicherheitsstandards geht. Bei der Entwicklung des Modells C2 hat sich WHILL auf Parasoft C/C++test verlassen.

Damit das Modell C2 als Medizinprodukt für Nutzer mit eingeschränkter Mobilität eingestuft werden konnte, musste es die Norm IEC 62304 für Sicherheitsanforderungen an Geräte erfüllen und für den Vertrieb im Ausland die FDA-Zulassung der Klasse II erhalten. Gleichzeitig musste ein Prozess entwickelt werden, um die Testeffizienz zu verbessern und eine effiziente Wiederverwendung vorhandenen Codes unter Gewährleistung der Qualität zu ermöglichen. Zu diesem Zweck entschied sich der Hersteller für die statische Codeanalyse C/C++test von Parasoft in Verbindung mit dem Bereitstellungssystem von TechMatrix in Japan. Zunächst setzte das Team C/C++test für zwei bestehende Softwaremodule ein und führte Code-Prüfungen durch, die sich hauptsächlich auf MISRA C basierten.

Parasoft C/C++test ist eine Softwaretestlösung für sicherheitskritische, embedded Anwendungen. Sie lässt sich hervorragend in die C- und C++-IDE, die CI/CD-Pipeline und containerisierte Bereitstellungen integrieren. So lassen sich bereits in der Entwicklungsphase komplexe, laufzeitähnliche Probleme erkennen – ohne teure Laufzeittests. Durch die Analyse der Ausführungspfade im Code erkennt C/C++test mögliche Probleme (z. B. Null-Zeiger-Dereferenzierung, Division durch Null, Speicherlecks) sowie Sicherheitslücken (z. B. beschädigte Datendateien, Pufferüberläufe, Befehlsinjektion, SQL-Injektion). Das dynamische Berichts-Dashboard Parasoft DTP zeigt die Ergebnisse der C/C++test-Codeanalyse an, verarbeitet die Daten automatisch und nutzt fortschrittliche Berichtsstrategien mit historischen Daten. Durch die Erweiterung des C/C++test-Analysetools über die einfache Dokumentation hinaus wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Qualifizierung des Tools für Standards wie IEC 62304, ISO 26262 und andere erheblich reduziert.

„Die Möglichkeit, mit C/C++test eine Umgebung zu schaffen, in der wir innerhalb einer begrenzten Entwicklungszeit schnell Code-Probleme erkennen und uns auf die Bereiche konzentrieren können, die besondere Aufmerksamkeit erfordern, war ein sehr wichtiger Schritt zur Verbesserung der Softwarequalität – und damit auch der Qualität der Produkte und Dienstleistungen von WHILL“, so Tsuyoshi Iriyama, Chief Officer des Quality Headquarters und Leiter der Abteilung für Regulierung und Zertifizierung.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, Software in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft sind auf die Märkte für Embedded-, Enterprise- und IoT-Software ausgerichtet. Sie reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie tiefgehende Codeanalysen und Unit-Tests, Web-UI- und API-Tests, Service-Virtualisierung und vollständige Code Coverage in die Delivery-Pipeline integrieren. Durch die Kombination all dieser Elemente bietet das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, zuverlässige Software zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Safety, Security, Agile, DevOps und Continuous Testing – erfolgreich zu sein.

