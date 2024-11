WhatAVenture wird Partner des CERN Venture Connect Programms zur Förderung von Deep-Tech-Innovationen

Zukunftsweisende Forschung soll der Wirtschaft schneller zur Verfügung stehen

Wien, 14. November 2024 – WhatAVenture, ein führender Corporate Venture Builder, ist der erste Corporate Venture Builder seiner Art, der eine Partnerschaft mit CERN, einem der renommiertesten Forschungszentren der Welt, im Rahmen des Entrepreneurship-Programms CERN Venture Connect eingeht. Ziel der Partnerschaft ist es, die Übernahme bahnbrechender CERN-Technologien, wie beispielsweise Lasertechnologie und Chips, durch Startups und Unternehmensgründungen zu beschleunigen und so einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten.

Am CERN, dem weltweit größten Labor für Teilchenphysik, wird Spitzenforschung in der Grundlagenphysik betrieben, die die Entwicklung bahnbrechender Technologien und Kompetenzen weit über die Teilchenphysik hinaus vorantreibt. Diese Technologien, die auch in Bereichen wie Robotik und Energie Anwendung finden, bieten großen Mehrwert für die Industrie und das Startup-Ökosystem. Die Partnerschaft zielt darauf ab, Forschung und Wirtschaft zu verknüpfen und wegweisende Technologien künftig schneller auf den Markt zu bringen.

Innovation braucht Wirtschaftlichkeit

Der Start der Kooperation ist für 2025 geplant, und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Unternehmen erhalten Zugang zu dem umfassenden Technologieportfolio von CERN, das bisher vor allem der Forschung vorbehalten war. Mithilfe der Expertise von WhatAVenture im Venture Building werden diese Technologien genutzt, um neue Geschäftsfelder zu erschließen, wobei die Agilität und Flexibilität von Startups beibehalten wird.

„Unser Ansatz kombiniert ingenieurwissenschaftliches Denken und Forschung mit schnellem, marktorientiertem Handeln. Auf diese Weise helfen wir Startups und Unternehmen, innovative Produkte schneller zu validieren und auf den Markt zu bringen,“ erklärt Georg Horn, Lead Venture Architect bei WhatAVenture. „Mit unserem bewährten Framework führen wir eine 360-Grad-Validierung durch, um Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu überprüfen und technologischen Fortschritt in marktfähige Geschäftsmodelle zu übersetzen. Wir kennen und verstehen die Denkweise von Ingenieuren und ergänzen diese mit unserem Expertennetzwerk und Marktverständnis. Gemeinsam werden CERN und WhatAVenture innovative Technologien in marktfähige Lösungen umsetzen.“

CERN: „WhatAVenture überzeugt mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz“

CERN entschied sich für die Zusammenarbeit mit WhatAVenture aufgrund der umfassenden Erfahrung des Unternehmens, die sowohl akademische als auch unternehmerische Bereiche überbrückt. WhatAVenture hat in der Vergangenheit bereits erfolgreich mit akademischen Forschungs- und Startup-Programmen zusammengearbeitet und verfügt zudem über Erfahrung in technologieintensiven Branchen.

Diese Expertise und das damit verbundene Expertennetzwerk sollen dazu beitragen, die am CERN entwickelten Spitzentechnologien marktfähig zu machen und somit der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Das gemeinsame Ziel von CERN und WhatAVenture ist es, sicherzustellen, dass CERN-Technologien in Zukunft schneller und besser der Allgemeinheit zugutekommen,“ erklärt Linn Kretzschmar vom CERN. „Wir erkennen das enorme Potenzial unserer Technologien in Deep-Tech-Bereichen wie Energie oder Robotik, und unsere Partnerschaft mit WhatAVenture wird uns dabei helfen, dieses Potenzial zu verwirklichen. Mit ihrer umfassenden Erfahrung in der Frühphasenvalidierung und im Bereich von Startups in der Frühphase haben wir in WhatAVenture den idealen Partner für diese Kooperation gefunden.“

Über WhatAVenture

WhatAVenture ist ein europäischer Corporate Venture Builder und strategischer Partner für Hidden Champions und Konzerne beim Aufbau neuer Geschäftsfelder. Mit einem Team aus erfahrenen Unternehmern und Unternehmerinnen sowie Fachexperten und -expertinnen entwickelt und realisiert WhatAVenture Geschäftsideen von der Validierung bis hin zur erfolgreichen Markteinführung. Als Sparringspartner für CEOs und New Business Development Manager fördert WhatAVenture aktiv die Umsetzung neuer innovativer Geschäftsfelder. Die langjährige Expertise und zahlreiche erfolgreiche Projekte machen WhatAVenture zu einem etablierten Partner für Corporates und ihre Venture Projekte. Renommierte Unternehmen wie z. B. Miele, Blum, TenneT oder EnBW vertrauen auf die Experten und Expertinnen von WhatAVenture. Gemeinsam validieren und implementieren sie Unternehmensinnovationen und neue Geschäftsfelder und schaffen durch die Entwicklung von Corporate Venture Strategien die Rahmenbedingungen für einen nachhaltigen Innovationserfolg.

Firmenkontakt

WhatAVenture GmbH

Sascha Knorr

Markhofgasse 19

1030 Wien

+43 660 3142630



https://www.whataventure.com/de

Pressekontakt

HBI GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

0172 8327814



https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.