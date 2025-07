Wettbewerbsvorteil Supply Chain: Perzeptron und Luminovo schnüren Software-Bundle

Durchgängige Transparenz und Digitalisierung in der Auftrags-/Lieferkette

Eschborn, 3. Juli 2025 – Angesichts steigender Herausforderungen in der Elektronikindustrie – von schwankenden Bauteilverfügbarkeiten über komplexe Lieferketten bis hin zu hohen Innovationsgeschwindigkeiten – wird die durchgängige Digitalisierung von Auftrags- und Lieferprozessen zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Luminovo und Perzeptron reagieren darauf mit einer vertieften Zusammenarbeit, die Unternehmen ein Lösungspaket für die gesamte Supply Chain bietet – von der Angebotserstellung bis zur Produktionsoptimierung.

Luminovo unterstützt Unternehmen der Elektronikindustrie dabei, komplexe Prozesse wie Kalkulation, Beschaffung und Überwachung von PCBAs zu digitalisieren und zu automatisieren. Die KI-basierte Plattform analysiert Stücklisten, bewertet Risiken, aggregiert Lieferanteninformationen und sorgt für fundierte und schnelle Angebotsprozesse. Perzeptron ergänzt diese Fähigkeiten ideal: Mit der Software MiG sorgt das Unternehmen für eine transparente und steuerbare Auftragsbearbeitung in der Fertigung. MiG überwacht zum Beispiel die Materialflüsse, stellt eine klare Priorisierung sicher und unterstützt eine reibungslose Umsetzung der Aufträge.

Durch die nahtlose Kombination beider Tools, die sich flexibel an ERP-Systeme anbinden lassen, entsteht ein durchgängiger digitaler Workflow über Abteilungsgrenzen hinweg. Gemeinsame Kundenprojekte belegen: Die integrierte Lösung verkürzt Durchlaufzeiten signifikant, reduziert Planungsfehler und verbessert die Lieferfähigkeit. Gleichzeitig wird die Kapitalbindung gesenkt – ein wichtiger Hebel für mehr Agilität in einem volatilen Marktumfeld.

Prozessinseln verbinden – Reibungsverluste beseitigen

„Viele produzierende Unternehmen kämpfen mit fragmentierten Prozessen und Datensilos. Dabei fehlt oft der Überblick über die gesamte Lieferkette – vom Vertrieb bis zur Produktion“, sagt Markus Renner, Geschäftsführer von Perzeptron. „Wir helfen unseren Kunden konkret dabei, Störgrößen zu erkennen, Engpässe zu vermeiden und effizienter zu planen. Unsere Partnerschaft mit Luminovo schafft eine durchgängige Datenbasis und klare Abläufe über alle Prozessschritte hinweg.“

Sebastian Schaal, Gründer und Geschäftsführer von Luminovo, ergänzt: „Die Zukunft der Elektronikfertigung liegt in vernetzten Systemen. Unsere Software bringt Transparenz und Automatisierung in die Angebots- und Beschaffungsprozesse. In Kombination mit Perzeptron entsteht ein echter End-to-End-Prozess – von der ersten Kalkulation bis zur fertigen Baugruppe. Was früher von Medienbrüchen und mühsamer Abstimmung zwischen Abteilungen geprägt war, gelingt jetzt zuverlässig und mit deutlich geringerem Aufwand.“

Die 1999 gegründete Perzeptron GmbH ist Beratungsunternehmen, Softwareentwickler und Dienstleister, mit Fokus auf Supply-Chain-Optimierung. Perzeptron bietet die eigens entwickelte Software MiG, die als ERP-Ergänzungssoftware fungiert. Sie schließt die Lücken herkömmlicher ERP-Systeme. Auf Basis von MiG hat Perzeptron ein System entwickelt, das die Planungssicherheit von stücklistenbasierten Produktionsunternehmen messen und bewerten kann. Diese sogenannte Effizienzanalyse ist in der Lage, die Ursachen für suboptimale KPIs zu identifizieren. Sie dient dazu, Lieferperformance, Kapitalbindung und Auftragsdurchlaufzeiten zu optimieren und Unternehmen auf ein neues Effizienzniveau zu heben. www.perzeptron.de

Bildquelle: Perzeptron