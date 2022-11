Western Union entwickelt digitale Banking-Lösung auf Basis der Hochleistungs-Low-Code-Plattform von OutSystems

Integrierte Lösung für digitales Banking und Geldtransfer einschließlich Zugang zu digitaler Wallet für unterschiedliche Währungen

Frankfurt am Main, 3. November 2022 – OutSystems, ein weltweit führender Anbieter von Hochleistungs-Anwendungsentwicklung auf Low-Code-Basis, unterstützt Western Union, ein international führendes Unternehmen im grenz- und währungsübergreifenden Geld- und Zahlungsverkehr, bei der Einführung eines neuen digitalen Banking-Angebots in Deutschland, Polen und Rumänien. Durch die Entwicklung geschäftskritischer Anwendungen und Kundenportale auf der OutSystems-Plattform kann Western Union Produkte erstellen, die seine Kundenbeziehungen ausbauen und ein neues und zukunftsweisendes digitales Banking-Erlebnis schaffen.

Durch die Partnerschaft mit OutSystems konnte Western Union ein digitales Full-Service-Kundenerlebnis schaffen, das Nutzern Geldtransfers in unterschiedlichen Währungen erleichtert und damit eine geschäftskritische Anforderung für die digitale Transformation erfüllt. Durch das flexible Benutzererlebnis von OutSystems kann Western Union seine Applikationen einfach in neue Plattformen integrieren und Anpassungen vornehmen. Darüber hinaus ermöglichen die Leistungsfähigkeit und Flexibilität der OutSystems-Plattform ein schnelleres Testen und kontinuierliches Ändern von Anwendungen und schaffen so die Voraussetzungen für stetige zukünftige Innovationen.

„Unsere Zusammenarbeit mit OutSystems ermöglicht es uns, ein digitales Full-Service-Banking-Erlebnis zu schaffen und die Beziehung zu unseren Kunden auszubauen“, so Thomas Mazzaferro, Chief Data and Innovation Officer bei Western Union. „OutSystems bietet die Innovationsfähigkeit und Agilität, um die digitale Transformation von Western Union in großem Stil zu beschleunigen.“

Flexible Anwendungsentwicklung für internationalen Finanzkonzern

Western Union verbindet Millionen von Verbrauchern mit der Weltwirtschaft in mehr als 200 Ländern und Regionen in etwa 130 Währungen. Das Unternehmen verfügt über ein breit gefächertes Omnichannel-Angebot, das die digitale und die physische Welt mit einem globalen Netzwerk von Handelsvertretern überspannt. Dieses aus Hunderttausenden Filialen bestehende Netzwerk wird ergänzt durch eines der größten grenzüberschreitenden digitalen Person-to-Person-Netzwerke, das Milliarden Bankkonten sowie Millionen digitaler Geldbörsen und Karten erreicht.

„Western Union benötigte eine hochleistungsfähige Low-Code-Lösung, um sein Entwicklerteam bei der beschleunigten Einführung des digitalen Banking-Angebots des Unternehmens zu unterstützen und zu zeigen, wie innovativ die Finanzdienstleistungsbranche sein kann“, sagt Paulo Rosado, Gründer und CEO von OutSystems. „Finanzinstitute erfahren einen zunehmenden Druck, ihren Kunden digitale Angebote und Erlebnisse zu bieten. Mit der Integration unserer Softwareentwicklungsplattform ist Western Union zu einem digitalen Technologieführer geworden, der mit schnellen Innovationen und Weiterentwicklungen für außergewöhnliche Kundenerlebnisse sorgt.“

Verfügbarkeit und weitere Informationen

Die mobilen Apps und Kundenportale von Western Union sind derzeit in Deutschland, Polen und Rumänien verfügbar. Eine Ausweitung auf die USA und weitere europäische Märkte ist noch in diesem Jahr geplant.

Mehr über die Erfolgsgeschichte von Western Union erfahren Interessenten auf der diesjährigen NextStep-Anwenderkonferenz, die vom 15. bis 17. November virtuell stattfindet. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Registrierung finden sich auf der NextStep-Website.

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, jedem Unternehmen Innovationen mithilfe von Software zu ermöglichen. Die Hochleistungs-Low-Code-Applikationsplattform von OutSystems gibt technologischen Vorreitern und Entwicklern die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihre eigenen geschäftskritischen Anwendungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

Das Netzwerk des Unternehmens umfasst über 600.000 Community-Mitglieder, mehr als 400 Partner sowie aktive Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen. OutSystems ist bekannt als „The #1 Low-Code Platform“® und wird von Analysten, IT-Führungskräften, Geschäftsführern und Entwicklern auf der ganzen Welt als Marktführer anerkannt. Einige der bekanntesten Marken setzen auf OutSystems, um große Ideen in Software umzusetzen, die ihre Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft voranbringen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

