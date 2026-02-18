Westbahn setzt bei mobiler Onboard-Konnektivität in ganz Europa auf Freeeway

Multi-Network-SIM-Architektur und ein EU-weit einheitlicher Vertrag ermöglichen skalierbare Onboard-Services bei hohen Datenmengen

Vienna, Austria (OTS) – Freeeway, ein europäischer MVNO mit Fokus auf IoT- und Mobilitätskonnektivität, gab bekannt, dass Westbahn die EU-weite Connectivity-Plattform von Freeeway implementiert hat, um das Passagier-WLAN sowie kritische Bordsysteme in seinem wachsenden internationalen Schienennetz zu unterstützen. Die Umsetzung ersetzt ein fragmentiertes, länderweise organisiertes Mobilfunkmodell durch eine einheitliche, roamingfähige Architektur, die für hohen Datendurchsatz und operative Skalierbarkeit ausgelegt ist. Der Rollout startet Anfang 2026 mit ausgewählten Zügen; bis zum kommenden Jahr ist die Ausweitung auf die gesamte Flotte geplant.

Das bisherige Konnektivitätssetup von Westbahn basierte auf separaten Vereinbarungen mit Mobilfunkanbietern (MNOs) in jedem Land. Die Folge: mehrere Verträge, nicht gemeinsam nutzbare nationale Datenpakete und unterschiedliche technische Integrationen je Markt. Im grenzüberschreitenden Betrieb war ein geofencing-basiertes SIM-Umschalten an Landesgrenzen erforderlich – ein Prozess, der operative Komplexität verursachte und die Skalierbarkeit mit wachsendem Streckennetz erschwerte.

Die Lösung von Freeeway führt eine einzige, EU-weite Konnektivität auf Basis von Multi-Network-SIM-Technologie ein. Die SIMs sind mit dynamischen Netzwerk-Prioritätslisten konfiguriert, sodass sich Onboard-Router und -Systeme jeweils mit dem stärksten verfügbaren Netz verbinden können – einschließlich einer Vorregistrierung im Netz des nächsten Landes, noch bevor der Zug die Grenze vollständig passiert. Damit entfallen physische oder geo-getriggerte SIM-Wechsel; zugleich verbessern sich Kontinuität und Service-Resilienz der angebundenen Anwendungen.

Westbahn benötigt damit nur mehr eine einzige kommerzielle Vereinbarung, technische Plattform und zentrale Support-Struktur für sämtliche Onboard-Konnektivität. Zudem unterstützt die Implementierung sehr hohe aggregierte Datennutzungen von – nach vollständiger Umsetzung – über 100 TB pro Monat und eignet sich damit sowohl für bandbreitenintensives Passagier-WLAN als auch für operative Systeme wie Diagnostik, Monitoring und Onboard-Service-Plattformen.

„Bahnbetreiber stehen zunehmend unter Druck, konsistente digitale Services bereitzustellen und zugleich die wachsende technische und kommerzielle Komplexität über Grenzen hinweg zu beherrschen“, sagt Harald Fuchs, CEO von Freeeway. „Unsere paneuropäische MVNO-Plattform bietet Westbahn eine einzige, skalierbare Konnektivitätsarchitektur – optimiert für Mobilitätsanwendungen, hohe Datenvolumina und einen resilienten Multi-Network-Betrieb.“

Aus operativer Sicht verkurzt die einheitliche Plattform die Time-to-Market für neue Strecken, vereinfacht das Lifecycle-Management von SIM-Assets und ermöglicht zentrale Steuerung. Zusätzlich erhöht sie die Sicherheit der Onboard-Konnektivität durch ein konsistentes Netzwerkdesign und eine gemanagte Infrastrukturschicht über mehrere Länder hinweg.

„Wir brauchten ein Konnektivitätsmodell, das mit unserem internationalen Wachstum skaliert, ohne dass sich Verträge, Integrationen und operativer Aufwand vervielfachen“, sagt Christian Pettauer, CIO der Westbahn. „Die EU-weite Plattform von Freeeway liefert uns eine technisch konsistente und kommerziell schlanke Basis fur Onboard-Konnektivität – mit zuverlässiger Performance für unsere Fahrgäste und gleichzeitig gut beherrschbaren Backend-Prozessen.“

Das Projekt spiegelt eine breitere Entwicklung in Europa hin zu konsolidierten, grenzüberschreitenden Konnektivitäts-Frameworks wider. Mit zunehmendem grenzüberschreitendem Reiseverkehr und steigenden Erwartungen der Fahrgäste wird Onboard-Konnektivität immer stärker als grundlegende Infrastruktur betrachtet, die über Netze und Grenzen hinweg konsistent funktionieren muss. Die Implementierung von Freeeway und Westbahn zeigt, wie ein einheitliches kommerzielles und technisches Modell in der Praxis aussehen kann.

Über Westbahn

Westbahn ist ein privater Schienenverkehrsanbieter mit Sitz in Österreich und bietet hochwertige Fernverkehrsleistungen auf wichtigen europäischen Korridoren. Das Unternehmen steht für ein modernes Reiseerlebnis, das Komfort, digitale Services und wettbewerbsfähige Preise verbindet. Mit der internationalen Expansion investiert Westbahn weiter in Onboard-Technologie, um die Konnektivität für Fahrgäste sowie die operative Effizienz zu verbessern. Zuverlässiges WLAN und vernetzte Bordsysteme sind zentrale Bestandteile der Service-Strategie und des Kundenerlebnisses. Durch Innovation und grenzüberschreitendes Wachstum gestaltet Westbahn die Zukunft des Personenfernverkehrs in Europa mit.

Über Freeeway

Freeeway ist ein mehrfach ausgezeichnetes IoT-Connectivity- und SaaS-Unternehmen und bietet kompetitive, zuverlässige globale IoT-SIM- und eSIM-Lösungen über 3G-, 4G-, 5G-, LTE-M- und NB-IoT-Netze. Das Unternehmen verbindet alle Ebenen des IoT-Ökosystems – von Sensoren und Gateways bis hin zu Routern, Plattformen und Enterprise-Systemen – mithilfe von Multi-Network-Mobilfunktechnologien, die für unterschiedliche Anforderungen an Energieverbrauch, Bandbreite und Netzabdeckung optimiert sind. Aufbauend auf der Weiterentwicklung der M2M-Kommunikation ermöglicht Freeeway sichere, skalierbare Konnektivität für Millionen von Geräten weltweit.

