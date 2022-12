5 Gründe, weshalb Full Service Agenturen die bessere Wahl darstellen

Full Service Agenturen sind weitaus seltener anzutreffen als beispielsweise Werbeagenturen. Der Grund hierfür ist relativ einleuchtend: Die Strukturen, die man benötigt, um eine Full Service Agentur wie trendda.digital aufzubauen, sind enorm umfangreich und komplex. Statt in allen Bereichen die Besten der Besten zu suchen, begnügen sich andere Agenturen damit, sich auf ein Gebiet zu spezialisieren. Weshalb es jedoch sinnvoll ist, eine Full Service Agentur zu beauftragen, wird in diesem Artikel beschrieben.

Was ist eine Full Service Agentur?

Eine Full Service Agentur deckt, im Gegensatz zu Werbe-, Lead- oder Brandingagenturen, die gesamte Palette im Bereich Branding, Marketing, Werbung, Pressearbeit, Contententwicklung und Homepage-Design ab. Von der Entwicklung erster Ideen bis hin zur Fertigstellung und Monitoring des gesamten Prozesses, wird alles von einem Unternehmen begleitet. Für Kunden hat dies enorme Vorteile, da sie nicht auf die Suche nach unendlich vielen Unternehmen, mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Spezialgebieten gehen müssen.

Erster Vorteil einer Full Service Agentur: Alles aus einem Guss

Der wohl wichtigste Vorteil für den Kunden einer Full Service Agentur ist, dass er nur eine Ansprechperson hat und eine Business-Lösung aus einem Guss bekommt. Egal, wie herausfordernd die Aufgabenstellungen auch sind, eine richtige Full Service Agentur hat dafür die passenden Mitarbeiter oder Partner an der Hand. Dieses Portfolio an ExpertInnen aus den verschiedensten Bereichen kann natürlich nicht von heute auf morgen aufgebaut werden, hierzu benötigt es einfach Zeit und Erfahrungswerte. Trendda.digital ist nun bereits sei 2018 auf dem Markt und baut sein Team aus ExpertInnen Stück für Stück aus, sodass alle Aufgaben von trendda übernommen werden können, ohne eine andere Agentur beauftragen zu müssen.

Zweiter Vorteile einer Full Service Agentur: persönliche Betreuung

Ein enorm wichtiger Faktor für den Erfolg eines Projekts ist, dass Agentur und Kunde die gleiche Sprache sprechen. Dazu benötigt es Zeit und eine gewisse Intensität des Austauschs. Es ist ähnlich wie beim Hausbau: Bauherren geben die Planung und Ausführung an einen Bauträger ab, der sich um alle weiteren Bauprozesse kümmert. Dieser vergibt Aufträge an die verschiedenen Gewerke und achtet auf die professionelle Ausführung. Eine Full Service Agentur muss man sich so vorstellen, dass ebenfalls nur ein Ansprechpartner da ist, die einzelnen Schritte der Umsetzung des Projekts jedoch alle unter einem Dach stattfinden und nicht ausgelagert werden. Der Projektmanager ist zuständig für die qualitativ hochwertige Umsetzung der Kundenwünsche.

Dritter Vorteil einer Full Service Agentur: Zeit und Nerven werden eingespart

Da die Verantwortung der professionellen Umsetzung des Kundenauftrags in die Hände des Projektmanagers übertragen wird, können sich die Kunden weiter auf die Ausführung ihres operativen Business beschränken. Kein lästiges Nachtelefonieren, keine Angebotseinholungen bei unterschiedlichen Agenturen, deren Angebote sowieso nicht vergleichbar sind, keine Koordination oder Abstimmung verschiedener Agenturen und Anbieter, um einigermaßen im Zeitplan zu bleiben. All das erledigt der verantwortliche Projektmanager einer Full Service Agentur, damit Kunden sich auf die wichtigen Aspekte ihres Business konzentrieren können.

Vierter Vorteil einer Full Service Agentur: stimmige Resultate

Viele Köche verderben den Brei, heißt es so schön in einem Sprichwort. Eine Full Service Agentur hat den enormen Vorteil, dass die ursprüngliche Idee des Kunden, sein Business besser zu positionieren oder seine Produkte noch besser zu verkaufen, von Anfang bis zum Ende mitgedacht werden. Würde man die einzelnen Aufgaben auf mehrere Agenturen verteilen, könnte es sehr schnell zu Verwässerungen dieser ursprünglichen Idee kommen oder man verliert im schlimmsten Fall das ursprünglich verfolgte Ziel vollkommen aus den Augen.

Eine Professionelle Full Service Agentur richtet das gewünschte Branding so aus, dass die gewünschten Ziele erreicht werden und sorgt dafür, dass dieses Branding in jeder Phase professionell umgesetzt und eingebettet wird. Das „Big Picture“ wird so nie aus den Augen verloren.

Fünfter Vorteil einer Full Service Agentur: stringente Strukturen und reproduzierbare Prozesse schaffen Effizienz und Kostenersparnis

Je nachdem, wie professionell die gewählte Full Service Agentur aufgebaut und ausgerichtet ist, kann sie für den Kunden enorme Zeit- und Kostenersparnis bedeuten. Ein hoher Anspruch ans Endresultat muss nicht zwangsweise zu hohen Kosten führen, wenn in der Full Service Agentur reproduzierbare Prozesse und wenig Leerläufe vorherrschen. Kunden können sich dadurch über maßgeschneiderte Lösungen freuen, weil die Agentur-Strukturen so ausgerichtet sind, dass es zu wenig Leerläufen kommt und ein Rad ins andere greift. Vorhandene Ressourcen können einfach besser ausgeschöpft werden, was dem Kunden am Ende des Tages zugutekommt.

Qualität der Beratung ist das Um und Auf

Egal, wie professionell die Umsetzung und wie effizient die Strukturen einer Full Service Agentur auch sind, am Ende des Tages hängt der Erfolg jedes Projekts mit der Qualität der Beratung und dem darauf aufbauenden Know-how zustande. Teilweise ist es erschütternd, wie professionell schlechte Ideen am Markt umgesetzt werden. Kunden, die sich dafür interessieren, eine Agentur zu beauftragen, sollten sich fragen, wie professionell die Beratung aussieht, auf der alles andere fußt. Wenn das Fundament nicht passt, ist es egal, wie gut das Haus darauf gebaut wird. Wenn schlechte Ideen gut umgesetzt werden, kann dies langfristig zu einem enormen wirtschaftlichen Schaden führen.

Trendda.digital versteht es wie keine zweite Agentur, Branding-, Marketing- und Sales-Prozesse so aufzubauen, umzusetzen und zu koordinieren, dass am Ende des Tages nicht nur eine unvergleichliche Marke digitalisiert wird, sondern diese zu mehr und höherwertigeren Verkäufen führt.

trendda ist eine Digitalagentur, die Ihre Kunden dabei unterstützt, kurzfristig und langfristig erfolgreich das eigene Business zu digitalisieren. Um als Marke für Umsatz zu sorgen, bedienen sie sich innovativer Konzepte, Strategien und Tools. Eine eigene PR-Abteilung sorgt dafür, dass die eigenen Klienten noch bekannter werden und mehr Vertrauen in der Branche aufbauen.

