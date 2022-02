Werteorientierung in der Gesellschaft – der Ausweg aus dem Unfrieden

Die Gesellschaft hat zahlreiche Facetten und die Werte jedes Einzelnen wollen dabei immer stärker zum Ausdruck gebracht werden. Gerade Werte sind es, die eine Gesellschaft definieren und verändern. In Krisenzeiten stehen Werte, die längst vergessen schienen, wieder hoch im Kurs. Menschen besinnen sich auf das Wesentliche und können dadurch wieder mehr Zufriedenheit erlangen. Armin Oberländer beschäftigt sich seit Jahren mit diesen Themen, geprägt von seinem eigenen schwierigen Lebensweg. Er ermutigt Menschen mit Handicap das eigene Leben so gut wie möglich selbst in die Hand zu nehmen, den eigenen Lebenssinn zu finden und das Leben im Allgemeinen als wertvoll zu betrachten. Er ist davon überzeugt, dass jeder Mensch einen Beitrag dazu leisten kann in sich selbst Frieden zu finden, um damit den Frieden in der Welt positiv zu beeinflussen.

In seinem Buch „Vom Frust zur Freude: Mehr Energie, Resilienz und Lebensfreude für Dich. Für Menschen mit und ohne Handicaps. Eine wahre Geschichte“ schreibt Armin Oberländer über den Wert der eigenen Lebensenergie. Diese Energie kann mit Hilfe einfach und effektiver Übungen gestärkt und erhöht werden. Yoga, Tai-Chi, Qigong und Meditation tragen dazu bei, dem Leben einen bewussteren Stellenwert einzuräumen. Thematisiert wird außerdem der Zusammenhang zwischen Denken, Handeln, Sprache und Emotionen. Positive Affirmationen trainieren das Unterbewusstsein für eine lebenswerte Zukunft. Armin Oberländer gibt mit seinem Buch Tipps und Ratschläge für die Veränderung von negativen Gedanken und Emotionen. Dieses Buch bildet für viele Menschen die Basis, dem eigenen Leben mit all seinen Facetten aktiv zu begegnen und mit Selbstbewusstsein in die Zukunft zu gehen. Armin Oberländer berichtet über seinen eigenen schwierigen Lebensweg und gibt Menschen mit Handicap Mut für eine bessere Bewältigung des Lebens.

Hier geht es direkt zum Buch: https://www.amazon.de/Vom-Frust-zur-Freude-Lebensfreude/dp/3749498822/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=T23E0JG3CT9S&keywords=vom+frust+zur+freude+armin+oberl%C3%A4nder&qid=1646039658&s=instant-video&sprefix=vom+frust+zur+freude+armin+oberl%C3%A4nder%2Cinstant-video%2C132&sr=1-1

Armin Oberländer ermutigt Menschen mit Handicap das eigene Leben so gut wie möglich selbst in die Hand zu nehmen.

Firmenkontakt

Armin Oberländer

Armin Oberländer

Rheindammstrasse 49

68163 Mannheim

01718295082

presse@ao62.de

https://deine-freude-finden.de/

Pressekontakt

The Way of Business Tv

Ron Gebauer

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661/2094639

redaktion@thewayofbusiness.tv

https://www.thewayofbusiness.tv

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.