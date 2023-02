Werbung für Kfz-Sachverständige

Kfz-Sachverständige

Kfz-Sachverständige können ebenso wie Unternehmen mithilfe von Pressemitteilungen konzertierte Kampagnen für ein reichweitenstarkes Werbung und eine zielgerichtete PR nutzen. Ein Kfz-Gutachter befindet sich wie jeder innerhalb der Kfz-Branche aktive Unternehmer in einem Marktsegment, in dem ein hoher Konkurrenzdruck herrscht. Um zwischen den Mitbewerbern nicht nur sichtbar zu werden, sondern auch ein positives Image aufzubauen, sollten das Marketing und die PR einen wichtigen Part der unternehmerischen Tätigkeit darstellen – einen Part, der neue Kunden bringt und dem Kfz-Sachverständigen eine hohe Glaubwürdigkeit verschafft. Insbesondere mithilfe von Pressemitteilungen kann Expertenwissen transportiert werden, an dem seitens der Autobesitzer ein großes Interesse besteht und das dem Gutachter für Autos und Zweiräder einen Vertrauensvorschuss seitens seiner Kunden und Interessenten verschafft.

Werbung Kfz Gutachter und PR zu vernachlässigen, kostet am Ende viel Umsatz

KFZ-Gutachter für Unfallschaden

Um nicht im Dickicht der Mitbewerber unterzugehen und damit am Ende auf viel Umsatz zu verzichten, sind auch Kfz-Sachverständige gut beraten, Marketing und PR nicht zu vernachlässigen. Dies gilt insbesondere, weil die Kfz-Gutachter sich nur zu einem relativ geringen Anteil auf ihre Stammkundschaft verlassen können. Viele Kunden kommen einmalig, wenn sie beispielsweise in einen Unfall verwickelt werden und sich im Anschluss daran mit der Versicherung auseinandersetzen müssen. In diesem Augenblick, in dem sich dieser Interessent wegen eines Gutachtens nach einem Kfz-Sachverständigen umsieht, sollte dieser seine Hausaufgaben in Form professioneller Public Relations getan haben. In diesem Falle ist er infolge einer guten Seitenplatzierung und Pressemitteilungen, die sich beispielsweise mit dem Thema „Gutachten“ beschäftigen, im Internet gut sichtbar und hinterlässt darüber hinaus einen kompetenten Eindruck beim Interessenten.

CarPR ist auf Marketing- und PR-Kampagnen im Bereich „Kraftfahrzeuge, Verkehr und Logistik“ spezialisiert

CarPR ist auf das Marktsegment „Kraftfahrzeuge, Verkehr und Logistik“ spezialisiert. Die Pressemitteilungen werden nicht auf den allgemeinen Presseportalen publiziert, sondern darüber hinaus in der Fachpresse und auf Motorsport, Logistik und Themen rund um das Kfz und Zweirad spezialisierten Presseportalen sowie Social Media und Blogs. Auf diese Weise erreichen die professionellen Gutachter für Autos und Zweiräder neben einer allgemeinen Leserschaft auch sehr gezielt die für sie relevanten Zielgruppen. Die Pressemitteilungen können auf diese Weise ihren maximalen Nutzen erreichen und dem Kfz-Sachverständigen zu mehr Kunden und damit verbunden zu mehr Umsatz verhelfen.

Weitere Informationen unter: https://www.carpr.de/online-marketing-agentur-fuer-kfz-gutachter/

Kurzzusammenfassung

Kfz-Sachverständige befinden sich wie andere Unternehmer auch in einer ständigen Konkurrenzsituation. Da nur ein Teil ihres Umsatzes über Stammkundschaft generiert wird, ist ein starkes Marketing in Verbindung mit zielgerichteter PR notwendig, um auf dem Markt zu bestehen und auch Gelegenheitskunden zu gewinnen.

