Wer sind Deutschlands beste Nachwuchshacker?

BSI-Präsidentin, Claudia Plattner, eröffnet die Deutsche Hacking-Meisterschaft in Bonn – Deutschlands beste Nachwuchstalente treten zwei Tage lang in spannenden Cyber-Security-Challenges gegeneinander an.

Bonn, 10. Juli 2024 – Am 10. und 11. Juli 2024 wird das BaseCamp Bonn zur Arena für Deutschlands talentierteste Nachwuchshacker. In 14 Teams treten 84 junge Talente ab 14 Jahren bei einem anspruchsvollen Wettbewerb gegeneinander an und stellen ihre Fähigkeiten in der Cybersicherheit unter Beweis.

Die komplexen Aufgaben im Capture The Flag-Format sind speziell darauf ausgelegt, die technischen und praktischen Fertigkeiten der Teilnehmenden zu testen. Die Herausforderung besteht darin, versteckte „Flaggen“ in simulierten Netzwerkumgebungen zu finden In Qualifikationsrunden, dem Cyber Security Rumble ( https://cybersecurityrumble.de) und der Cyber Security Challenge Germany ( https://cscg.de), wurden die besten Nachwuchstalente für die diesjährige Deutsche Hacking-Meisterschaft (DHM) ausgewählt.

Dieser einzigartige Wettbewerb vereint die besten jungen Cyber Security-Experten des Landes und soll das Interesse an IT-Sicherheit fördern und vertiefen. Organisiert wird die DHM vom Cyber Security Rumble e.V. (CSR e.V.) in Zusammenarbeit mit dem Verein für Nachwuchsförderung IT Sicherheit (NFITS e.V.) und dem weltweit erfolgreichen Hackerteam RedRocket. Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und Schirmherrin der Cyber Security Challenge, wird den Wettbewerb am 10. Juli eröffnen.

Neben den herausfordernden Challenges, die von NFITS e.V.-Mitgliedern sowie dem Bonner Hackerteam RedRocket erstellt wurden, erwarten die Teilnehmenden auch PartnerChallenges der IT Security Beratung NVISO GmbH, des IT-Systemhaus der Bundeswehr, der BWI GmbH, sowie des IT-Dienstleisters der Volksbanken und Raiffeisenbanken, der Atruvia AG. Weitere Unterstützung kommt von den Partnern Schwarz IT, TNG Technology Consulting GmbH und der Commerzbank AG.

„Die DHM ist eine herausragende Gelegenheit, die nächste Generation von Cyber SecurityExperten zu entdecken und zu fördern. Dieser Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, wie viel Talent und Innovationskraft in Deutschland steckt. Wir freuen uns, jungen Talenten eine Bühne zu bieten, auf der sie ihre Fähigkeiten zeigen und weiterentwickeln können. Die Unterstützung unserer Partner ist dabei von unschätzbarem Wert und trägt maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei,“ sagt Pierre-Alain Mouy, Vorsitzender des CSR e.V. Für die besten Teilnehmenden des CSCG geht es im Oktober nach Turin zur European Cyber Security Challenge. „Wir freuen uns, dass Deutschland in den letzten Jahren beim europäischen Hacking-Wettbewerb immer vorne mit dabei war und hoffen, auch in diesem Jahr diesen Platz wieder verteidigen zu können“, ergänzt Patrick Reich, Vorsitzender des NFITS e.V. Wir laden alle Interessierten herzlich ein, die Veranstaltung zu besuchen.

Die Vereine NFITS e.V., Cyber Security Rumble e.V. und RedRocket e.V. veranstalten gemeinsam die erste Ausgabe der Deutschen Hacking-Meisterschaft – der größten Vor-Ort CTF-Veranstaltung Deutschlands.

