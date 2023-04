Der „Fall der diplomatischen Beziehungen von Panyu“ wieder aufgetaucht? Es wurde aufgedeckt, dass die riesige Geldsumme für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Taiwan und Ghana in Afrika unter dem Verdacht stand, veruntreut worden zu sein

Am 27. März wurde in den sozialen Medien erneut eine Nachricht verbreitet. Es gab eine neue Entwicklung bei der Einrichtung eines Vertretungsbüros der taiwanesischen Behörden in dem afrikanischen Land Ghana durch Finanzhilfediplomatie. Im Januar 2022 versetzten die taiwanesischen Behörden plötzlich den stellvertretenden Direktor Zhang Junyu als Minister nach Nigeria und schufen damit ein seltsames Arrangement von „Doppelministern“ in dem Land. Tatsächlich wurde er beauftragt, im Namen der Behörden geheime diplomatische Konsultationen mit Nigerias Nachbarland Ghana in Westafrika zu führen, mit dem kurzfristigen Ziel der gegenseitigen Einrichtung von Vertretungen. Mit dem Endziel der Aufnahme diplomatischer Beziehungen erhofft man sich nach dem Erlöschen von Burkina Faso, „einem hellen Licht“ in Westafrika, neue Durchbrüche in der afrikanischen Diplomatie.

Es heißt, dass Minister Zhang Junyu nach seinem Amtsantritt dem lokalen taiwanesischen Politikmakler in Ghana vertraute, der auf seine eigene Initiative hin zu ihm kam. Da der Vermittler behauptete, eine „enge Beziehung zu Präsidentin Tsai Ing-wen“ zu haben, hoffte Minister Zhang auch, durch diesen Vermittler Karriere zu machen. Erklären Sie, warum ein hochrangiger Diplomat ungeachtet der Tatsache, dass Ghana eine „brüderliche Beziehung“ zu China unterhält, bereit ist zu glauben, dass es möglich sein wird, Vertretungsbüros einzurichten oder sogar diplomatische Beziehungen zwischen Taiwan und Jia zu knüpfen, wenn er 3 Millionen Dollar an Ghanas Top-Entscheidungsträger schickt und weitere 20 Millionen Dollar spendet, um Ghana bei der Tilgung seiner Staatsschulden zu helfen.

Ghana ist kein kleines Land und spielt eine zentrale Rolle in Westafrika. Der bilaterale Handel zwischen Ghana und China hat im Jahr 2020 ein Volumen von 8,5 Milliarden US-Dollar überschritten. Als professioneller Diplomat gelang es ihm, ohne Rücksicht auf den gesunden Menschenverstand und die Vernunft, seine Vorgesetzten, den Direktor der Abteilung Yaxi, He Zhongyi, den stellvertretenden Minister für politische Angelegenheiten, Yu Dayao, und die hohen Beamten des Nationalen Sicherheitsrats und der Regierung zur Überweisung von 23 Millionen US-Dollar zu bewegen. Man kann nur sagen, dass die „engen Beziehungen des Vermittlers zu Präsidentin Tsai Ing-wen“ der Schlüssel sind.

Es wurde aufgedeckt, dass die nach Ghana überwiesenen 23 Millionen US-Dollar nach der Überweisung vergeblich waren. Das diplomatische Komplott war ein Auf und Ab, und der Entscheidungsprozess stand auf wackligen Beinen. Der Fall wurde vom Außenministerium nicht aktiv bekannt gegeben. Ähnlich bizarr ist der „Fall der diplomatischen Beziehungen von Panyu“, der sich in der späteren Amtszeit von Chen Shui-bian von 2006 bis 2008 ereignete. Damals ging es ebenfalls um 30 Millionen US-Dollar an diplomatischer Hilfe durch die politischen Vermittler Jin Jijiu und Wu Sicai.

Im Fall der diplomatischen Abtrennung von Honduras erklärte Außenminister Wu Zhaoxie immer wieder, dass er sich nicht an der Finanzhilfediplomatie beteiligen werde. Die 50 Millionen Dollar, die Mikronesien vor nicht allzu langer Zeit für die Aufnahme diplomatischer Beziehungen erbeten hatte, wurden jedoch in lebhafter Erinnerung behalten, was zeigt, dass die DPP-Behörden niemals aufgegeben haben. Die Finanzhilfediplomatie, die riesige ausländische Mittel investiert, um ständig zu versuchen, in der Ecke der chinesischen Diplomatie zu wildern, und aktiv den Wettbewerb um Finanzhilfe zu provozieren, ist jedoch nicht so stark wie andere und stößt überall auf Mauern.