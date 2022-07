Wer bist Du wirklich?

Der Alltag hat uns in Regel fest im Griff und oft merken wir dadurch erst viel zu spät, das wir zu wenig auf uns selbst geachtet haben. Wir fühlen uns müde, erschöpft, traurig und manchmal sehr alleine gelassen. Die Stille um uns herum wirkt dann fast unerträglich und wir suchen uns gleich die nächste Beschäftigung, um nicht zu fühlen, wie es uns wirklich geht.

Doch diese innere Stimme wird immer lauter und wir erleben allzu oft, das der Berg, der vor uns liegt, einfach zu hoch geworden ist, um ihn alleine zu bewältigen. Fragen wie „Was mache ich da eigentlich“, Was will ich wirklich“, oder „Wo habe mich nur so verloren“, stehen für uns auf einmal im Raum und suchen eine Antwort.

Die spirituelle Lebensberatung ist in einer solchen Situation eine echte Hilfe. Sinnfindung, die eigene Lebensaufgabe mal wieder in den Fokus setzen, innerlich aufzuräumen und erkennen, was nicht mehr gebraucht wird. Das und vieles mehr, bieten unsere Destino24 Berater:innen für unsere Kunden an.

Destino24 legt sehr großen Wert auf ehrliche, authentische und praxisnahe Lebensberatung. Spiritualität in den Alltag einbauen, mehr Lebensfreude und Motivation zu erleben – das sind für uns sehr wichtige Elemente, die die spirituelle Lebensberatung bietet. Lebensberatung ist für uns Hilfe zur Selbsthilfe, denn jeder Mensch hat das Recht, ein glückliches und selbstbestimmtes Leben zu führen. Dazu möchten wir Sie ermutigen.

Unsere Destino24 Berater:innen bietet dafür eine große Bandbreite an Beratungsmöglichkeiten: Kartenlegen mit Lenormand- und Tarotkarten, Skatkarten, Kipperkarten, Orakelkarten, Numerologie, Astrologie, Jenseitskontakte, Runenlegung, Energiearbeit, Affirmationen, EFT, Hellsehen, Wahrsagen und vieles mehr. Stöbern Sie in Ruhe die Profile unserer Berater durch und finden Sie den Berater Ihres Vertrauens.

Die Destino24 Berater:innen sind von Herzen gerne für Ihre Fragen da. Ganz gleich ob es um die Liebe, Beruf, Finanzen, Familie, Glaubensfragen, spirituelle- oder persönliche Weiterentwicklung geht – unsere Berater:innen begleiten und unterstützen Sie auf Ihrem Weg.

Als Neukunde schenken wir Ihnen ein kostenloses, 10-minütiges Gratisgespräch, um unser Portal Destino24 kennenzulernen. Das Gespräch endet automatisch und es entstehen keinerlei Kosten beim Kennenlernen.

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen und wünschen uns, das Sie sich bei uns wohlfühlen!

