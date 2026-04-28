Wer bekommt die Kaffeemaschine? – Hausratsaufteilung bei Trennung und Scheidung

Während Immobilien und Rentenansprüche bei Scheidungen meist im Fokus stehen, sorgt ein vermeintlich kleinerer Punkt oft für den größten emotionalen Zündstoff: die Aufteilung des Hausrats.

Experten raten dazu, sich frühzeitig mit den rechtlichen Spielregeln auseinanderzusetzen, um langwierige und teure Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden.

Eigentum oder gemeinsamer Besitz?

Rechtlich wird zwischen Gegenständen unterschieden, die einem Partner allein gehören, und solchen, die während der Ehe für die gemeinsame Lebensführung angeschafft wurden. Letztere unterliegen bei einer Scheidung der Verteilung nach Billigkeit. Das bedeutet: Es geht nicht nur darum, wer bezahlt hat, sondern wer den Gegenstand dringender benötigt – insbesondere, wenn Kinder im Haushalt leben.

Die wichtigsten Fakten zur Aufteilung:

Voreheliches Gut: Dinge, die ein Partner mit in die Ehe gebracht hat, bleiben in der Regel sein Alleineigentum.

Gemeinsame Anschaffungen: Möbel, Elektrogeräte und Geschirr, die während der Ehe gekauft wurden, gelten als gemeinsamer Hausrat.

Nutzungsüberlassung: In der Trennungsphase kann ein Ehepartner die vorläufige Zuweisung bestimmter Gegenstände verlangen, wenn dies zur Vermeidung einer unbilligen Härte notwendig ist.

Pragmatische Lösungen statt Rosenkrieg

Juristen und Mediatoren empfehlen, eine detaillierte Hausratsliste zu erstellen. „Ein gerichtliches Verfahren über den Wert eines gebrauchten Sofas steht oft in keinem Verhältnis zu den Anwalts- und Gerichtskosten“, erklärt Rechtsanwalt Reinhard Scholz, Anwalt für Scheidungsrecht aus Münster. Ziel sollte immer eine einvernehmliche Einigung sein, die idealerweise in einer Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung festgehalten wird.

Tipps für Betroffene:

1. Inventur machen: Erstellen Sie eine Liste aller Haushaltsgegenstände und markieren Sie, was wem gehört.

2. Zeitwert statt Neupreis: Bei Ausgleichszahlungen zählt der aktuelle Marktwert (Gebrauchtwert), nicht der ursprüngliche Kaufpreis.

3. Persönliche Gegenstände: Schmuck, Kleidung und Arbeitsmittel (z. B. der eigene Laptop) zählen meist nicht zum Hausrat und verbleiben beim jeweiligen Eigentümer.

Rechtsanwalt Reinhard Scholz

Salzstraße 20, 48143 Münster

Rechtsanwalt Scholz ist spezialisiert auf die Beratung und Vertretung im Bereich Scheidungsrecht. Insbesondere bietet er bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten die Option der Online Scheidung an, wodurch Scheidungen einfach, schnell und günstig durchgeführt werden können.

Rechtsanwalt Reinhard Scholz – Online Scheidung einfach günstig unter www.ihre-scheidung.info oder www.scheidung-einreichen.com

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